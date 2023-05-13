8 комментариев

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В заявке «Селтика» на матч оказалось столько же японцев, сколько шотландцев: по пять. Почему их так много?

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Футбол Футбол

Лучший бомбардир команды – японец.

«Селтик» в 34-м туре чемпионата Шотландии обыграл «Хартс» (2:0) и закрепился на первом месте в таблице. 

Внезапный факт: в заявке на матч японских футболистов было столько же, сколько шотландских – пять (Киого Фурухаси, Рэо Хатате, Юки Кобаяси, Дайзен Маеда и Томоки Ивата). Это не единственные азиаты в заявке: еще есть кореец О Хен Гю. Выглядит необычно, если учитывать, что речь идет о шотландской команде.

А как так получилось?

Тренер Постекоглу приглашает знакомых игроков. Приятный бонус – легко получить игровую лицензию

Главный фактор – трансферные пожелания австралийского тренера Ангелоса Постекоглу, проработавшего три года в «Йокогама Маринос» из чемпионата Японии. С Маэдой и Иватой Постекоглу работал лично – и позже забрал их в «Селтик».

Тактику приглашения азиатских футболистов использует не только «Селтик». Например, «Хартс» делает ставку на игроков из Австралии. На данный момент в заявке «Хартс» на сезон четыре австралийца: Натаниэл Аткинсон, Кай Роулз, Кэмерон Девлин и Гаранг Куол. Последний арендован у «Ньюкасла».

Со временем Шотландия превращается в трамплин для азиатских футболистов, которые мечтают играть в Англии. Напрямую туда они перейти не могут, поскольку после брекзита условия для получения разрешения на трансфер усложнились. Кратко напомним, какие требования сейчас.

• Теперь чтобы получить разрешение на трансфер, нужно дождаться одобрения специальной комиссии GBE. Игроков оценивать по нескольким критериям: количество матчей за сборную, место сборной в рейтинге ФИФА, результаты клуба, личная статистика. Это немного отличается от действовавших до этого правил: сейчас достаточно лишь провести определенный процент матчей за сборную. Для допуска нужно 15 баллов.

• В новых правилах есть лазейка для игроков от 18 до 21 года (действует пока только в зимнее ТО). Если игрок набирает от 10 до 14 баллов, его кандидатуру рассматривает «комиссия по исключениям». Она состоит из трех независимых лиц (каких именно, пока не уточняется). На комиссии клуб обязан доказать, что игрок очень талантлив и его трансфер пойдет на пользу лиге (до этого действовал похожий механизм).

В Шотландии же эти требования не всегда соблюдаются: любой игрок может получить разрешение на работу в порядке исключения, чем и пользуются клубы. Собирается специальная комиссия, которая в личном порядке может пропустить того или иного игрока.

Перед глазами примеры японских футболистов, в последние годы пробравшихся в топ-лиги через другие небольшие чемпионаты и команды: Каору Митома летом 2022-го перешел в «Брайтон» из бельгийского «Униона», Такехиро Томиясу после игры за бельгийский «Сен-Трюйден» транзитом через «Болонью» попал в «Арсенал», Юня Ито перед «Реймсом» проявил себя в «Генке». Чемпионат Шотландии теперь тоже воспринимается как возможность перейти в команду из пятерки лучших лиг, в частности в Англию.

Большое количество азиатов в Шотландии дает плоды: южнокорейский спортивный телевещатель SPOTV летом 2022-го купил права на показ чемпионата Шотландии с фокусом на матчах «Селтика». Большая азиатская фан-база команде обеспечена.

Это не первые японские звезды в «Селтике»: вы же помните Накамуру?

Вы должны помнить полузащитника Сюунсуке Накамуру, который выступал за команду из Глазго с 2005 по 2009 годы. Возможно, самый звездный японец в истории команды.

Вояж в «Селтик» получился самым успешным за границей (Накамура еще играл за «Реджину» и «Эспаньол»): 145 матчей и 31 гол, а также игра в еврокубках (за 5 лет накопил 19 матчей в квалификации и групповом этапе ЛЧ). За всю карьеру это второй результат: лучше получалось лишь в «Йокогама Маринос» – 408 игр, 82 гола и 58 голевых передач.

После ухода Накамуры японское наследие процветает: в топ-10 игроков команды по проведенным минутам в текущем сезоне сразу три японца (Фурухаси, Хатате и Маэда). В гонке бомбардиров (даже во всей лиге) тоже лидирует японец: Киого Фурухаси настрелял  24 мяча при двух голевых передачах.

«Хонда умолял «МЮ» подписать его, а люди говорили: остановись, это унизительно». Как устроен футбол (и жизнь) в Японии

Фото: instagram.com/celticfc; Gettyimages.ru/Jeff J Mitchell, Steve Bardens, Ian MacNicol

8 комментариев

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BeastI666I
учился в Японии! После России это рай... на земле. Коррупции нет и в футбол можно играть сразу со колы в иделаьных условиях. Играл за команду универа... Они великолепные футболисты! Очень техничные!
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-6
+5
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Остап Бандера
Ответ BeastI666I
учился в Японии! После России это рай... на земле. Коррупции нет и в футбол можно играть сразу со колы в иделаьных условиях. Играл за команду универа... Они великолепные футболисты! Очень техничные!
Коррупции нет)))))
+4
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+4
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Фан Рубина
Тащат по блату.
+3
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ss_podonok
расскажите про джо харта. он железный первый номер и голов пропускает 0.74 за игру. и это в 36 лет. мой любимый вратарь в футбике
+1
-1
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Андрей Рядькин
Скорее всего, это еще и выгодно с финансовой точки зрения для клуба и города. На стадионе ТТХ, например, тысячи корейцев, фаншоп в день матча забит. Они не просто на матч прилетают, они гуляют по городу несколько дней, тратят деньги. В Глазго особо делать нечего, но прилететь на матч, а потом рвануть на машине в сторону Скай и по каким нибудь местам съемок Гарри Поттера милое дело
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ahma007
Как же я ЛЮБЛЮ БТС §
, ВоТ ОНИ слева направо: Намджун, Чонгук, Чингачгук, Гойко Митич, Джеки Чан🤣
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Давид Agabekyan
Ответ BeastI666I
учился в Японии! После России это рай... на земле. Коррупции нет и в футбол можно играть сразу со колы в иделаьных условиях. Играл за команду универа... Они великолепные футболисты! Очень техничные!
Ну ещё жизнь в переполненных городах офигенная наверное. Или проблемы перенаселения нет?
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