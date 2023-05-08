18 комментариев

Один из героев – Ляказетт.

Пока «Зенит» рвался к очередному золоту РПЛ, во Франции творилось безумие. «Лион» и «Монпелье» подарили безбашенные 5:4 – с двумя покерами и победным голом на 90+9!

Покеры у Ляказетта и молодого Элье Ваи – им уже интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Боруссия»

«Лион» горел 1:4 к 55-й минуте: покер сделал нападающий «Монпелье» Элье Ваи. В конце первого тайма юный француз воспользовался двумя ошибками 20-летнего полузащитника Жоанна Лепенана, в начале второго – реализовал пенальти и завершил контратаку.

Ваи только 20 лет, в этом сезоне Лиги 1 забил 17 мячей и отдал пять ассистов. В декабре 2022-го он повторил достижение Килиана Мбаппе – стал вторым игроком, забившим 20 в Лиге 1 до 20 лет. Французским нападающим уже интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Боруссия».

Но даже такого оказалось мало, потому что Александр Ляказетт тоже сделал покер, но именно его мяч стал победным. Причем все решилось в самом-самом конце: Ляказетт забил с пенальти аж на девятой добавленной. Перед тем он забивал на 30-й, 58-й и 81-й.

«Мы играли с характером и сумели вернуться при поддержке болельщиков», – радуется Алекс.

Это первый случай в Лиге 1 с 1974-го, когда обе команды сделали по покеру. Предыдущий раз такое случалось в игре «Реймса» и «Монако» (8:4), тогда Карлос Бьянки забил пять мячей, а Делио Оннис — четыре.

Для «Монпелье» это еще и горькие воспоминания из 1998-го. Тогда вели 4:0 у «Марселя», но во втором тайме все упустили – 5:4 с дублем Кристофа Дюгарри и пенальти Лорана Блана, который сейчас тренирует «Лион».

Ляказетт вернулся в «Лион» не только красиво, но и полезно. Конкурент Мбаппе в гонке бомбардиров: 24 гола!

Ляказетт стал промежуточным лидером бомбардирской гонки, теперь у него 24 мяча в Лиге 1. На время он обогнал Килиана Мбаппе, но нападающий «ПСЖ» следом тоже забил в этом туре, хоть и всего раз. Пока равенство.

Алекс вообще удачно вернулся в «Лион»: подъехала не только красивая история, но и полезное усиление. Прошлый сезон – неудачный. Всего четыре гола в АПЛ (из них два – с пенальти) и проигранная, даже несмотря на капитанскую повязку и качественную работу в подыгрыше, конкуренция Эдди Нкетиа. Плюс «Арсенал» вывалился из четверки, Ляказетт так и не сыграл с клубом в ЛЧ.

А во Франции к нему вернулись в том числе голы. Адаптация была не нужна – он дома. Для «Лиона» Ляказетт – фигура огромного масштаба. 157 голов в 310 матчах, лучший бомбардир в истории клуба.

Все началось еще в 2003-м с 12-летнего Александра в клубной академии. Потом восемь сезонов в первой команде и много исторических моментов. Например, никто не забивал за «Лион» больше Ляказетта в отдельном сезоне Лиги 1 (28 в сезоне-2016/17). А 9 января 2016-го форвард забил первый мяч на «Групама Стэдиум», куда переехал «Лион».

В клубе 31-летнего нападающего уважительно прозвали Генерал. «Лион» обыграл эту тему, когда символически переименовал городские улицы накануне приветственной пресс-конференции:

Барколя – неочевидный герой матча. У Брэдли хет-трик из ассистов на Ляказетта – он вообще главный фанат Алекса

История из телеграм-канала Артема Денисова.

Всего в Лиге 1 Барколя выдал пять ассистов на Ляказетта – продуктивнее только пасы Месси на Мбаппе (10).

Вообще Барколя – фанат Ляказетта. В детской комнате были его постеры, родители покупали футболки с номером и фамилией нападающего. Барколя рассказывал, что его потряхивало, когда он наткнулся на первые слухи о возвращении Ляказетта в «Лион» летом 2022-го. В том же интервью L’Equipe заверил, что Ляказетт даже не знает о степени фанатизма Барколя. Брэдли ему лично ничего не говорил.

Барколя сейчас 20 лет, Ляказетту – 31. Барколя попал в академию «Лиона» в 2010-м, когда Ляказетта подняли оттуда в главную команду. Когда Ляказетт забивал по 20+ голов в Лиге 1, Барколя было 13-15 лет. Все легко стыкуется.

Барколя впечаляет сочетанием взрывного ускорения и готовностью разыгрывать комбинации накоротке. Полноценно заиграл он только в 2023-м, зимой мог уехать в аренду в «Санкт-Галлен». Но остался, теперь у него 5+6 по только в Лиге 1 – лучший результат в «Лионе» после Ляказетта.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; East News/OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP