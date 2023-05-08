18 комментариев

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5:4 с двумя покерами, камбэком с 1:4 и победным на 99-й – это безумный матч «Лиона» с «Монпелье»!

Александр Ляказетт Александр Ляказетт
Брэдли Барколя
Лион Лион
лига 1 Франция лига 1 Франция
Монпелье Монпелье
Элье Ваи Элье Ваи
Футбол Футбол

Один из героев – Ляказетт.

Пока «Зенит» рвался к очередному золоту РПЛ, во Франции творилось безумие. «Лион» и «Монпелье» подарили безбашенные 5:4 – с двумя покерами и победным голом на 90+9!

Покеры у Ляказетта и молодого Элье Ваи – им уже интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Боруссия»

«Лион» горел 1:4 к 55-й минуте: покер сделал нападающий «Монпелье» Элье Ваи. В конце первого тайма юный француз воспользовался двумя ошибками 20-летнего полузащитника Жоанна Лепенана, в начале второго – реализовал пенальти и завершил контратаку.

Ваи только 20 лет, в этом сезоне Лиги 1 забил 17 мячей и отдал пять ассистов. В декабре 2022-го он повторил достижение Килиана Мбаппе – стал вторым игроком, забившим 20 в Лиге 1 до 20 лет. Французским нападающим уже интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Боруссия».

Но даже такого оказалось мало, потому что Александр Ляказетт тоже сделал покер, но именно его мяч стал победным. Причем все решилось в самом-самом конце: Ляказетт забил с пенальти аж на девятой добавленной. Перед тем он забивал на 30-й, 58-й и 81-й.

«Мы играли с характером и сумели вернуться при поддержке болельщиков», – радуется Алекс.

Это первый случай в Лиге 1 с 1974-го, когда обе команды сделали по покеру. Предыдущий раз такое случалось в игре «Реймса» и «Монако» (8:4), тогда Карлос Бьянки забил пять мячей, а Делио Оннис — четыре.

Для «Монпелье» это еще и горькие воспоминания из 1998-го. Тогда вели 4:0 у «Марселя», но во втором тайме все упустили – 5:4 с дублем Кристофа Дюгарри и пенальти Лорана Блана, который сейчас тренирует «Лион».

Ляказетт вернулся в «Лион» не только красиво, но и полезно. Конкурент Мбаппе в гонке бомбардиров: 24 гола!

Ляказетт стал промежуточным лидером бомбардирской гонки, теперь у него 24 мяча в Лиге 1. На время он обогнал Килиана Мбаппе, но нападающий «ПСЖ» следом тоже забил в этом туре, хоть и всего раз. Пока равенство.

Алекс вообще удачно вернулся в «Лион»: подъехала не только красивая история, но и полезное усиление. Прошлый сезон – неудачный. Всего четыре гола в АПЛ (из них два – с пенальти) и проигранная, даже несмотря на капитанскую повязку и качественную работу в подыгрыше, конкуренция Эдди Нкетиа. Плюс «Арсенал» вывалился из четверки, Ляказетт так и не сыграл с клубом в ЛЧ.

А во Франции к нему вернулись в том числе голы. Адаптация была не нужна – он дома. Для «Лиона» Ляказетт – фигура огромного масштаба. 157 голов в 310 матчах, лучший бомбардир в истории клуба.

Все началось еще в 2003-м с 12-летнего Александра в клубной академии. Потом восемь сезонов в первой команде и много исторических моментов. Например, никто не забивал за «Лион» больше Ляказетта в отдельном сезоне Лиги 1 (28 в сезоне-2016/17). А 9 января 2016-го форвард забил первый мяч на «Групама Стэдиум», куда переехал «Лион».  

В клубе 31-летнего нападающего уважительно прозвали Генерал. «Лион» обыграл эту тему, когда символически переименовал городские улицы накануне приветственной пресс-конференции:

Барколя – неочевидный герой матча. У Брэдли хет-трик из ассистов на Ляказетта – он вообще главный фанат Алекса

История из телеграм-канала Артема Денисова.

Всего в Лиге 1 Барколя выдал пять ассистов на Ляказетта – продуктивнее только пасы Месси на Мбаппе (10). 

Вообще Барколя – фанат Ляказетта. В детской комнате были его постеры, родители покупали футболки с номером и фамилией нападающего. Барколя рассказывал, что его потряхивало, когда он наткнулся на первые слухи о возвращении Ляказетта в «Лион» летом 2022-го. В том же интервью L’Equipe заверил, что Ляказетт даже не знает о степени фанатизма Барколя. Брэдли ему лично ничего не говорил.

Барколя сейчас 20 лет, Ляказетту – 31. Барколя попал в академию «Лиона» в 2010-м, когда Ляказетта подняли оттуда в главную команду. Когда Ляказетт забивал по 20+ голов в Лиге 1, Барколя было 13-15 лет. Все легко стыкуется.

Барколя впечаляет сочетанием взрывного ускорения и готовностью разыгрывать комбинации накоротке. Полноценно заиграл он только в 2023-м, зимой мог уехать в аренду в «Санкт-Галлен». Но остался, теперь у него 5+6 по только в Лиге 1 – лучший результат в «Лионе» после Ляказетта.

Лион – Монпелье 5:4 (1:2, 4:2)
Дата проведения
7 мая, 18.05, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 31 Ляказетт, 1:1 – 40 Ваи, 1:2 – 41 Ваи, 1:3 – 53, пенальти Ваи, 1:4 – 55 Ваи, 2:4 – 59 Ляказетт, 3:4 – 70 Ловрен, 4:4 – 82 Ляказетт, 5:4 – 90, пенальти Ляказетт.
ЛионАнтони Лопеш, Гюсто (Кумбеди, 71), Ловрен, Диоманде, Тальяфико (Энрике, 46), Тиаго Мендес, Какре, Шерки, Лепенан (Жеффиньо, 59), Барколя, Ляказетт.
МонпельеЛекомт, Сако, Сако (Эстев, 77), Жюльен, Силла (Мавидиди, 46), Мауасса (Сен-Люс, 65), Ферри, Шотар, Файяд (Леруа, 65), Норден, Ваи (Жермен, 80).
Предупреждения:
Ваи (54), Сако (89), Жюльен (90).

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; East News/OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

18 комментариев

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Bam!
Ответ #31
Чела в составе нет, но покер положил 🤕 Спортс! Это прикол такой?
Если верить тем составам, которые приведены в конце поста, Лион и Монпелье вообще 8 на 8 играли))
+11
0
+11
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#31
Чела в составе нет, но покер положил 🤕 Спортс! Это прикол такой?
+9
0
+9
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Henry88
Что за безумный матч выдали команды!!! 2покера и камбэчище Лиона с 1:4 практически на 60й минуте игры! Ляказетт все ещё хорош, так бы пригодился Арсеналу в этом сезоне, эх..
+3
0
+3
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Чёрный тюльпан
В этом матче не только было два покера у футболистов разных команд, но и два хет-трика из ГП. Про Барколя упомянули в статье, а вот про Шотара из Монпелье почему-то решили умолчать.
+2
0
+2
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Sheykh Amir
- пап а мы отыграемся ?
- нет сынок, - это фантастика
+2
0
+2
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Capitan_RAF
Ляка, вот чё за Арсенал так не мог?
+2
0
+2
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Имя Фамилия
Лион самая весёлая команда в мире.
+2
0
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Loginov
Ну Лаказетт, ну молодец😊👊
+1
0
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Akmor
Ответ Alibi Tasbau
Обычно такие матчи заканчиваются 4-4, пенальти на последней минуте удивил
Так он был пенальти.
Игрок Монпелье одной рукой заваливал Ляказета на газон, а другой - зачем-то - тянул его футболку в противоположном направлении.
На повторе выглядело как будто хочет отделить Ляказета от его футболки
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Dmitry Koway
Ответ Capitan_RAF
Ляка, вот чё за Арсенал так не мог?
ляка в лионе и до арсенала пачками забивал. просто это лига фермеров
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Тюменский медвежонок
Ответ Capitan_RAF
Ляка, вот чё за Арсенал так не мог?
французский чемпионат явно полегче будет чем АПЛ к сожалению
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Alibi Tasbau
Ответ Sheykh Amir
- пап а мы отыграемся ? - нет сынок, - это фантастика
Тем временем фантастика:
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Тюменский медвежонок
Ответ Bam!
Если верить тем составам, которые приведены в конце поста, Лион и Монпелье вообще 8 на 8 играли))
возможно из-за того что играли 8 на 8 и получился хоккейный счет 5-4 :D
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Alibi Tasbau
Обычно такие матчи заканчиваются 4-4, пенальти на последней минуте удивил
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KTK
1-4 было когда смотрел. Думал все уже, а тут такое 🔥
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Алексей Тихий
Что он творит в Лионе,монстр!
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Trash Talking
А ведь Ляказетт приезжал в Петербург на матчи ЛЧ именно за Лион. И ведь в той ЛЧ Халк и компания играючи разобрались с французами. А теперь Ляказетт кладет голы в одной команде с Ловреном, который успел прийти в Зенит уже после Халка, выиграть чемпионства и уехать во Францию.
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jonnysilverhand01
Франция в этом году - это одно сплошное безумие везде и всюду
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