10 комментариев

23-летний форвард «Милана» Рафаэл Леау рассказал о релизе второго альбома к концу года. Музыкой португальца заинтересовался даже известный журнал Rolling Stone. Это американский ежемесячник о музыке, кино и политике, который выпускается уже 55 лет, издается более чем в 20 странах, расходится тиражом в полмиллиона экземпляров и имеет аудиторию в три десятка миллионов уникальных пользователей в месяц.

Семь песен и тысячи слушателей

Леау пишет музыку под псевдонимом Way 45. Жанр – рэп. Дебютный альбом Beginning вышел в 2021 году, а второй – My Life In Each Verse – появится в конце 2023-го.

В первом альбоме числится семь песен. На ютуб-канале есть пять клипов. Вот один из них. Там классика: Леау в пуховике Prada, темных очках и в окружении красоток.

На момент его выпуска у Леау было больше 26 тысяч слушателей на Spotify в месяц. Соцсети объединили 34 тысячи подписчиков. В феврале 2023-го Леау рассказывал, что заканчивает второй альбом, но надо еще доснять видеоклипы.

Посыл второго альбома?

«В двух-трех песнях я расскажу о себе и своей жизни, чтобы они узнали, кто я такой. Ведь я был мечтающим ребенком в толстовке с капюшоном из маленького городка, который каким-то образом стал суперзвездой. Не думал, что это произойдет», – слова Леау для Rolling Stone.

Как он пришел к музыке: с ней легче выразить себя, а попробовал на карантине

«Когда я рос, в моем доме всегда звучала музыка, мой дядя был ди-джеем, а отец пел. Как будто все вокруг меня было связано с музыкой, так что это пришло из детства», – рассказывал Леау. Его отец занимался сембой – это жанр африканской поп-музыки, который возник в Анголе.

Леау говорит, что всегда слушал хип-хоп и через него может выразить свои эмоции. Почему именно так? «Я застенчив и не всегда показываю свои чувства. Но через музыку я могу это сделать, и для меня это как другой мир».

Еще он говорил RDP Africa: «Я не из тех, кто много говорит, так что я писал, писал и писал, чтобы потом поэкспериментировать с музыкой. Все началось случайно с друзьями». Пояснял: «Когда я жил один – моим обществом была музыка. До приезда в Италию я был во Франции – почти везде один – но с музыкой».

Все началось на карантине, говорил он Noisey Personal: «Сначала я просто писал, а потом добавил ритма. Нечем было заняться – нельзя было тренироваться, но я делал это дома. А потом сделал дома мини-студию. Ходить в какую-нибудь студию было далековато, так что я купил наушники, микрофоны и все такое: мне продюсер показал, что нужно приобрести. Так что могу писать песни, когда захочу».

Леау рассказывал, что записал больше 50 треков. Как все происходит: «После тренировки отдыхаю, просыпаюсь, смотрю Нетфликс, ем, а в 22:00 до полуночи занимаюсь музыкой».

В псевдониме – номер района, рос на 50 Cent и Канье

Название Way 45 легко расшифровывается: Way по-английский – «путь», а 45 – индекс родного района Байру-да-Ямайка. Он расположен в португальском Сейшале, где располагаются незаконно созданные постройки, в которых небезопасно жить, а обитают в них, как правило, иммигранты. С 2018 года постройки в Байру-да-Ямайке поэтапно сносят. Проживало там примерно 1300 человек в 200 жилищах.

Почему именно рэп? «За посыл. Я привык слушать его, когда тренировался – и там были эти посылы, что никогда нельзя сдаваться. Это запало в душу. Слушал 50 Cent, Lil Wayne, Kanye West. Сейчас Lil Baby, Future, Roddy Ricch. Если говорить об итальянцах – Lazza, Sfera, Chief».

Свой любимый трек – «Desabafo» Леау описывает так: «В нем я рассказываю о своей семье, своем родном районе, о том, через что мне пришлось пройти, о важных людях в моей жизни, которые привели меня туда, где я есть. Этот трек – как путешествие».

Златан не понял его творчества

Фанатам «Милана» переживать не стоит: музыка для Леау – только хобби. «Мой менеджер Леандро создал лейбл, и теперь я пытаюсь найти новых артистов и привлечь их, ведь в Португалии много музыкальных талантов – а возможностей и денег у них нет. Мы хотим создать условия, которые дадут им возможность», – говорит он. И добавляет: «Выбор между рэпом и футболом – конечно, в пользу футбола. Он дал мне многое, и я его люблю. Так и должно быть».

Его же слова в другом интервью: «Думаю, что когда я закончу карьеру футболиста, я смогу заниматься этим в жизни. Пока это просто развлечение». Но в Podcast Batumen признавался: «Если бы не футбол, хотел бы быть рэпером».

Реакция на первый альбом в «Милане» была разной: «Кто-то посмеялся, но другие поддержали». Леау говорил, что больше понравилось Даниэлю Мальдини и Алексису Салемакерсу, а меньше понял Ибрагимович.

Кто смеялся? Как раз Златан! Слова Леау: «Он посоветовал мне сосредоточиться вместо этого на футболе. Но зато остальные сказали продолжать».

Фото: globallookpress.com / Spada/Lapresse / IMAGO/www.imagephotoagency.it / скриншоты клипов