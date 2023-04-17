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«Милан» и «Реал» – первые полуфиналисты ЛЧ! Почти точно в стамбульском финале будут миланцы

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У «Мадрида» с «Челси» без проблем.

«Милан» прошел «Наполи», мадридский «Реал» опять победил «Челси» – итальянская и испанская команда первыми продвинулись в 1/2 финала Лиги чемпионов-2022/23.

Пары полуфиналистов еще не сформировались, тут ждем среды.

Главная интрига вторника – в национальной итальянской паре – разрешилась в пользу «Милана». Команда, которая без шансов проигрывает «Наполи» в Серии А, нашла противоядие и прошла неаполитанцев после крупной победы в чемпионате.

Причем закрыли самую яркую команду европейского сезона наглухо: 6:1 за три матча в течение двух недель! Разгромили 4:0 в матче чемпионата 2 апреля и выиграли 1:0 и сохранили ничьей 1:1 в Лиге чемпионов.

Для «Реала» полуфинал Лиги чемпионов – обычное дело, вышли 11-й раз за 13 последних сезонов, перерывчик на два года был в 2019-2020-м, когда тормозили в 1/8 финала. Только за это время у команды пять титулов.

Для «Милана» такой далекий поход – первый за 16 лет. Команда не была в 1/2 финала Лиги чемпионов аж с сезона-2006/07, когда миланцы выиграли трофей в финале-реванше с «Ливерпулем».

Знаете, как все переплетено? Тот легендарный финал-2005, за который приходилось отыгрываться, «Милан» проиграл в Стамбуле. Финал-2023 (если никакие выборы Эрдогана не помешают) пройдет в Турции. «Россонери» теперь в двух шагах от возвращения в этот город.

Кстати, миланцы там будет с огромной вероятностью: «Милан» сыграет полуфинал против победителя пары «Интер» – «Бенфика», итальянская команда выиграла первый матч 2:0 в гостях.

Проход Леау через 3/4 поля, которым он выслал «Наполи» из ЛЧ. Вау!

Фото: AP/Clive Rose, Francesco Pecoraro

243 комментария

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MoZ.
столица турции - анкара, а не стамбул)
+330
-4
+326
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VuNePonimaete
Как же Реалу легко и просто матчи в ЛЧ даются, как же приятно за такой игрой смотреть. И тем временем клуб повторил мини достижение Зидана - 3 полуфинала подряд, супер результат 👏👏👏
и поздравляю Милан, было бы здорово в финале встретиться
+159
-15
+144
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Yubaba
Я даже более радостной новости представить не мог)
И Милан и Реал пошли, все идёт по плану)
+96
-5
+91
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Eugene Osinskiy
Ответ MoZ.
столица турции - анкара, а не стамбул)
Уже вторая ошибка в таком тексте. Чисто спортс.ру
+82
-1
+81
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Gio S
Ответ Софья Хороброва
Хвича просто похоронил Наполи своей бездарной игрой.. зачем нужны все эти "пасы и голы" всяким Специям, когда в решающих играх так сыграть.. а пенальти и последний навес просто ппц... на лавку на 5 игр
Хвича похоронил ? Он играл нормально ! Его опекало два игрока при получении мяча и он всё равно смог пролезть и создал момент себе . Трудно играть , когда противник сидит в глухой обороне и вдобавок вратарь топовый . Пенальти не надо было бить ему , он молодой , тут я согласен .
+74
-9
+65
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MoZ.
Ответ Eugene Osinskiy
Уже вторая ошибка в таком тексте. Чисто спортс.ру
тексты, заготовленные заранее - нормальная тема, этим часто пользуются многие редакции. но, конечно, не проверять фактику и ошибаться со счётом - весьма интересный способ эти заготовки публиковать. так и запишем, два матча по 0:1, финал в стамбуле, столице турции. а потом нам втирают, что история не переписывается)
+41
-1
+40
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Betonomeshalka
«победили дважды по 1:0 в Лиге чемпионов»

Постыдились бы а? Не досмотрели матч и отправили на главную дезинформацию
+40
-2
+38
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GraDea
Почти наверняка в финале обе команды будут из города М…
+37
-1
+36
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Vladimir Podilchik
Милан!
+34
-3
+31
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Fark
в 1994 году финале Барселона - Милан, все считалм Барсу безоговорочным фаворитом. а Милан взяли раскатал Барсу 4-0. Так что Милан это Милан!
+21
0
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Евгений Вырныгаев
Ответ VuNePonimaete
Как же Реалу легко и просто матчи в ЛЧ даются, как же приятно за такой игрой смотреть. И тем временем клуб повторил мини достижение Зидана - 3 полуфинала подряд, супер результат 👏👏👏 и поздравляю Милан, было бы здорово в финале встретиться
ну у Моура тоже самое достижение было с 10 по 13, но увы на полуфинале всё и заканчивалось:)
+21
0
+21
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udiekemen
Милан против Реала бы) Эхх топ финал ⏳
+23
-4
+19
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Arthur Jacob
Ответ GraDea
Почти наверняка в финале обе команды будут из города М…
Милан, Мадрид, Манчестер, Мюнхен
+19
-1
+18
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Lifar Skladchikov
Ответ Софья Хороброва
Хвича просто похоронил Наполи своей бездарной игрой.. зачем нужны все эти "пасы и голы" всяким Специям, когда в решающих играх так сыграть.. а пенальти и последний навес просто ппц... на лавку на 5 игр
Действительно, зачем нужны голы в чемпионате, который Наполи не выигрывал 33 года?! Хвичу в Рубин за такие косяки! Срочно!
+17
0
+17
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Фёдор Кузнецов
Реал выиграл матчи 1/8 и 14 ЛЧ со счётом 10:2, при этом начиналось всё с 0:2
+19
-2
+17
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pi5ka
Ответ GraDea
Почти наверняка в финале обе команды будут из города М…
урманск
+14
-2
+12
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Syndycate
Ответ Mikhail Terskov
А то что Реалу попадаются клубы которые испытывают огромные проблемы внутри команды это тебя не смущает? (Речь про 1/8 и 1/4,Ливер и Челси). Или абы ляпнуть? Сити или Бавария (смотря кто выйдет) будет первым конкурентоспособным клубом,вот там и видно будет. А так можно Реал с Крыльями Советов ставить и говорить что так приятно смотреть на игру. Головой немножко подумать надо прежде чем писать что-то
А тебя не смущает, что в прошлом сезоне Реал всех фаворитов ЛЧ вертел, одного за другим)
+18
-6
+12
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afganskymak
Ответ MoZ.
столица турции - анкара, а не стамбул)
Еще скажи что у Бразилии столица не Рио…))
+11
0
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LastImaginary
Ответ AllInMePls
Реал на Р начинается!
А город-то на какую букву начинается не знаешь, глор?
+10
0
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DDii
Ответ Mikhail Terskov
А то что Реалу попадаются клубы которые испытывают огромные проблемы внутри команды это тебя не смущает? (Речь про 1/8 и 1/4,Ливер и Челси). Или абы ляпнуть? Сити или Бавария (смотря кто выйдет) будет первым конкурентоспособным клубом,вот там и видно будет. А так можно Реал с Крыльями Советов ставить и говорить что так приятно смотреть на игру. Головой немножко подумать надо прежде чем писать что-то
А то что прошлом году Реал соло уничтожил всю первую тройку вашего АПЛ
+14
-4
+10
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Фёдор Кузнецов
Всего 1 сезон, а счёт 0:4 обретает совсем другой смысл
+10
-1
+9
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Eugene Osinskiy
Автор писал статью заранее?)
Какие 6:0 за три матча?
+9
-1
+8
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Lazizbek Gulyamov
Искренне поздравляю с выходом на полуфинал фанатов Милана. Финал Милан и Реал будет интересным.
+7
0
+7
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Алексей Михайлов
Ответ Mikhail Terskov
А то что Реалу попадаются клубы которые испытывают огромные проблемы внутри команды это тебя не смущает? (Речь про 1/8 и 1/4,Ливер и Челси). Или абы ляпнуть? Сити или Бавария (смотря кто выйдет) будет первым конкурентоспособным клубом,вот там и видно будет. А так можно Реал с Крыльями Советов ставить и говорить что так приятно смотреть на игру. Головой немножко подумать надо прежде чем писать что-то
да но турнир называется лига чемпионов где проходят в плей офф лучшие клубы европы и вряд ли крылья там бы оказались, а про проблемы это какая то нелепая отмазка, у всех клубов в этот период проблемы,травмы,новые тренеры,что угодно у кого то больше у кого то меньше
+8
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Фёдор Кузнецов
Родриго забил 31 мяч за Реал, из них 16(!) в ЛЧ
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