243 комментария

У «Мадрида» с «Челси» без проблем.

«Милан» прошел «Наполи», мадридский «Реал» опять победил «Челси» – итальянская и испанская команда первыми продвинулись в 1/2 финала Лиги чемпионов-2022/23.

Пары полуфиналистов еще не сформировались, тут ждем среды.

Главная интрига вторника – в национальной итальянской паре – разрешилась в пользу «Милана». Команда, которая без шансов проигрывает «Наполи» в Серии А, нашла противоядие и прошла неаполитанцев после крупной победы в чемпионате.

Причем закрыли самую яркую команду европейского сезона наглухо: 6:1 за три матча в течение двух недель! Разгромили 4:0 в матче чемпионата 2 апреля и выиграли 1:0 и сохранили ничьей 1:1 в Лиге чемпионов.

Для «Реала» полуфинал Лиги чемпионов – обычное дело, вышли 11-й раз за 13 последних сезонов, перерывчик на два года был в 2019-2020-м, когда тормозили в 1/8 финала. Только за это время у команды пять титулов.

Для «Милана» такой далекий поход – первый за 16 лет . Команда не была в 1/2 финала Лиги чемпионов аж с сезона-2006/07, когда миланцы выиграли трофей в финале-реванше с «Ливерпулем».

Знаете, как все переплетено? Тот легендарный финал-2005, за который приходилось отыгрываться, «Милан» проиграл в Стамбуле. Финал-2023 (если никакие выборы Эрдогана не помешают) пройдет в Турции. «Россонери» теперь в двух шагах от возвращения в этот город.

Кстати, миланцы там будет с огромной вероятностью: «Милан» сыграет полуфинал против победителя пары «Интер» – «Бенфика», итальянская команда выиграла первый матч 2:0 в гостях.

Фото: AP/Clive Rose, Francesco Pecoraro