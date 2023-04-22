12 комментариев

Возможно, вы не раз встречали эту фотографию: яростный взгляд звездного форварда «Мидлсбро» Фабрицио Раванелли на бокового судью в одном из матчей 1997 года.

Вот как это выглядело в динамике.

Раванелли сейчас 54, он успел начать и приостановить тренерскую карьеру, а реф, можете себе представить, до сих пор работает!

Да-да, судьей можно быть и в 69 лет. Раньше его критиковал Фергюсон, а Ширер извинялся

Это арбитр Майк Стоддарт, который все еще занимается любимым делом. Он никогда не был суперзвездой, поэтому подробностей его жизни и карьеры немного. Хотя недавно Стоддарт стал героем материала The Sun, которая назвала его самым суровым судьей.

По словам этого арбитра, за 47 лет карьеры (!) он отработал 4500 матчей, удалил 689 игроков и предупредил 4387. Всю эту статистику Майк подсчитывает сам. Стоддарт отработал на всех уровнях, вплоть до АПЛ. Вот несколько историй от него:

• Самый жуткий момент был в Лидсе, когда местная команда не выиграла трофей из-за спорного позднего гола: «50 фанатов побежали на поле. Мне пришлось спрятаться в близлежащем баре».

• Алекс Фергюсон в одном из матчей был недоволен – Стоддарт не засчитал гол «МЮ» в ворота «Лидса». «Он ворвался в судейскую комнату и, зная, что я родом из Лидса, сказал: «Говард Уилкинсон (на тот момент – тренер «Лидса») будет доволен тобой».

• Наезды Алана Ширера Стоддарт отмел технично: «Я сказал ему: «Извините, мистер Ширер, мой отец – священник, он не позволяет мне ругаться матом». Тогда Ширер извинился, а потом еще раз сделал это в перерыве. Он-то не знал, что мой отец – не священник, хотя и служил в церкви органистом».

• Та самая фотография с Раванелли – итальянец был недоволен, потому что Стоддарт неоднократно ловил его в офсайде. В итоге Раванелли получил красную карточку. Стоддарт вспоминает этот взгляд: «Тогда он не сказал ни слова. Просто смотрел».

• Еще одна история – уже из личной жизни. Стоддарт отпахал аж 205 матчей за сезон – и это закончилось разводом с женой. Он объяснил: «Я не могу ее винить. Я вообще не бывал дома». Но потом снова женился – и семья до сих пор не распалась.

Как он стал судьей: поразила несправедливость к любимой команде

Свою историю Стоддарт рассказывал для сайта Westridingfa: «Есть разные причины, по которым люди становятся судьями – кто-то, завершив, все еще хочет быть в игре, чья-то карьера обрывается из-за травмы, – рассуждал он. – Я же попал в категорию «чтобы победить врага – надо стать его другом».

Стоддарт был страстным болельщиком «Лидса» в 1960-х – ездил с командой по стране и на еврокубки. Вспоминает, что смотрел лучший футбол того времени, но и столкнулся с ужасными судейскими решениями: спорный гол «Вест Бромвича» в 1971-м, возможно, лишил «Лидс» чемпионства – проиграли и на 1 очко отстали от «Арсенала» по итогам сезона.

Были и два потрясения в еврокубках. Например, финал Кубка Кубков в 1973-м, где «Милан» обыграл «Лидс» из-за гола после прямого удара со свободного (так делать нельзя) и недополучил в свои ворота несколько пенальти. До сих пор существует теория, что судью подкупил «Миланом». После игры он был пожизненно отстранен УЕФА.

И еще – финал Кубка чемпионов против «Баварии» в 1975-м, когда «Лидс» не дождался двух пенальти, а Франц Беккенбауэр признавался, что его клубу повезло. Тогда фанаты устроили беспорядки и взбесили УЕФА – «Лидсу» выписали четырехлетнюю еврокубковую дисквалификацию, которую вскоре скостили до двух, но это и не пригодилось – «Лидс» в Англии сполз в середину таблицы, не доходя до зоны еврокубков.

В первой игре получил мячом от экс-игрока сборной, спустя годы дорос до АПЛ и еврокубков

Сам Стоддарт присутствовал на этих матчах, параллельно пытаясь закрепиться в спорте. Но в футбол дорога закрылась после аварии на мотороллере – колено этого не простило, а в теннисе после победы в двух местных турнирах пришлось восстанавливаться от разрыва связок на запястье.

Тогда же в 1976-м две местные регбийные команды задумали сыграть в футбол. Потребовался судья. «Это и был шанс стать «другом врага», – вспоминал Стоддарт. Игру он отработал, размахивая травмированной перевязанной рукой. Все прошло отлично: «Громадные регбисты были уважительны и называли меня «сэр» – это творило чудеса с моей уверенностью, ведь мне было 23 года».

Стоддарт записался на судейские курсы и в том же 1976-м дебютировал в местной лиге Лидса. За одну из команд играл экс-футболист сборной Англии Майк О’Грэди – и в одном из эпизодов запулил мячом прямо в судью-новичка: «Он извинился, я ответил: «Нет проблем, Майк». И еще тогда не верил, что все это происходит».

Стоддарт ставил себе цели и неизменно их добивался: Йоркширская лига, Восточная лига северных графств, наконец, английская футбольная лига с тремя дивизионами после АПЛ. И далее – сама АПЛ.

Там Стоддарт проработал три сезона. Был и памятная игра в четвертьфинале Кубка – прошла на «Энфилде» между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Бонусной он называет поездку на матч Кубка УЕФА в Данию.

Позже вернулся в Йоркширскую лигу. Как говорил Стоддарт, именно она и вырастила из него арбитра.

Мотивация понятна: «Когда уходишь с поля после матча и кто-то говорит тебе: «Молодец, реф, у тебя сегодня была хорошая игра», это побуждает продолжать и дальше. Самое же большое мое достижение заключается в том, что я еще могу в свои годы бегать по футбольному полю. Иногда даже пять раз в неделю».

Но неужели до сих пор тот самый драйв остается у Стоддарта? Еще как. «Я спрашиваю себя каждый сезон, почему я все еще этим занимаюсь. Ответ несложен: я просто люблю игру. Мне нравится вызов, который бросает каждый матч, зная, что каким бы опытным ты ни был, всегда есть что-то новое, чему можно научиться.

Помните, лучше быть уважаемым, чем нравиться. Я надеюсь и дальше заниматься этим, пока позволит физическое состояние. Нет еще более прекрасного чувства, чем знать по окончании матча, что причина, по которой обе команды пожимают друг другу руки, заключается в том, что ты правильно управлял игрой».

Фото: The Sun