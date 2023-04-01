Гол со своей половины, разнос главного соперника – Тухель звонко начал в «Баварии». Сразу приструнил «Дортмунд»
Все началось с жуткого привоза.
«Бавария» в первом же матче под руководством Томаса Тухеля сделала важный шаг к чемпионству. «Дортмунд» получил три мяча еще в первом тайме, шансов на камбэк почти не было.
У Мюллера дубль, Упамекано забил с центра. «Дортмунд» проснулся только после 70-й
Первый гол – курьез имени Грегора Кобеля. Кипер «Боруссии» выскочил на разрезающий пас Дайо Упамекано, но махнул мимо мяча – так получился гол со своей половины.
Оцените, откуда защитник забивал.
В протоколах это даже не его мяч, а автогол вратаря. Трудно спорить: если бы не Кобель, тут гол получился бы очень вряд ли.
Остальные мячи влетели привычнее. Например, Томас Мюллер замкнул скидку-удар от Маттейса де Лигта и через пять минут подкараулил отскок после попытки Лероя Сане – дубль легенды на классе, 3:0 уже к середине первого тайма! Топ-матч сразу пошел в одну сторону.
Во втором тайме «Бавария» продолжила: Сане выкатил прекрасный пас на угол вратарской, а Кингсли Коман спокойно замкнул. Правда, у «Боруссии» тоже был удачный отрезок: в концовке Эмре Джан забил с пенальти, а Дониэлл Мален – с игры.
Победа 4:2 серьезно добавила Тухелю шансов на первое золото в Бундеслиге: как главный в «Дортмунде» он брал только Кубок Германии.
«Бавария» не проигрывает «Дортмунду» уже 10 матчей, с Суперкубка-2019: девять побед «Баварии» и ничья. И в восьми случаях «Боруссия» пропустила три или больше.
«Дортмунд» проиграл в Бундеслиге впервые за 11 матчей. На этом отрезке у команды Эдина Терзича девять побед и ничья и вот теперь поражение.
А что теперь по раскладам и календарю?
«Бавария» вернулась на привычное место: теперь лидирует, впереди на два очка. Исправили ситуацию после неожиданного поражения от «Байера» (1:2) в прошлом туре.
При равенстве очков смотрят на дополнительные показатели в таком порядке:
• Разница забитых/пропущенных – тут «Бавария» доминирует (+47 на +22);
• Забитые мячи – тоже преимущество у мюнхенцев (76 –57);
• Личные встречи – после яркой ничьей в первом круге (2:2) «Бавария» добилась важной победы.
У «Баварии» осталось два крепких соперника в Бундеслиге – выезд к четвертому «Фрайбургу» и домашний матч с «Лейпцигом» (пока пятый). Но мюнхенцы еще играют в Кубке Германии и ЛЧ, там уже 1/4 финала и битва с «Ман Сити».
«Дортмунд» вылетел из ЛЧ, но по-прежнему борется в Кубке (в 1/4 финала ждет «Лейпциг»). В Бундеслиге будут непростые встречи с «Унионом» (третьи) и «Айнтрахтом» (шестые).
Похоже, «Бавария» явный фаворит чемпионской гонки: аналитическая модель FiveThirtyEight оценивает вероятность мюнхенского золота аж в 74%, шансы «Дортмунда» – лишь 25.
- Дата проведения
- 1 апреля, 19.30, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 13, автогол Кобель, 2:0 – 18 Мюллер, 3:0 – 23 Мюллер, 4:0 – 50 Коман, 4:1 – 72, пенальти Джан, 4:2 – 90 Мален.
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Бавария –
Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Горетцка (Гравенберх, 86), Киммих, Дэвис (Жоау Канселу, 79), Мюллер (Гнабри, 69), Коман (Мусиала, 79), Сане, Шупо-Мотинг (Мане, 69).
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Боруссия Д –
Кобель, Зюле, Шлоттербек (Хуммельс, 44), Рюэрсон (Озджан, 46), Брандт (Мален, 46), Геррейру, Ройс (Дауд, 61), Джан, Беллингем, Вольф, Аллер (Мукоко, 61).
Тухель помог Нагельсманну стать тренером. Поручил разобрать соперника, когда Юлиан закончил играть в 20 из-за травм
Фото: globallookpress.com/IMAGO/Revierfoto, IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.
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