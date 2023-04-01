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Гол со своей половины, разнос главного соперника – Тухель звонко начал в «Баварии». Сразу приструнил «Дортмунд»

Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Грегор Кобель Грегор Кобель
Томас Мюллер Томас Мюллер
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Бавария Бавария
Дайо Упамекано Дайо Упамекано
Томас Тухель Томас Тухель
Футбол Футбол

Все началось с жуткого привоза.

«Бавария» в первом же матче под руководством Томаса Тухеля сделала важный шаг к чемпионству. «Дортмунд» получил три мяча еще в первом тайме, шансов на камбэк почти не было.

У Мюллера дубль, Упамекано забил с центра. «Дортмунд» проснулся только после 70-й

Первый гол – курьез имени Грегора Кобеля. Кипер «Боруссии» выскочил на разрезающий пас Дайо Упамекано, но махнул мимо мяча – так получился гол со своей половины.

Оцените, откуда защитник забивал.

В протоколах это даже не его мяч, а автогол вратаря. Трудно спорить: если бы не Кобель, тут гол получился бы очень вряд ли.

Остальные мячи влетели привычнее. Например, Томас Мюллер замкнул скидку-удар от Маттейса де Лигта и через пять минут подкараулил отскок после попытки Лероя Сане – дубль легенды на классе, 3:0 уже к середине первого тайма! Топ-матч сразу пошел в одну сторону.

Во втором тайме «Бавария» продолжила: Сане выкатил прекрасный пас на угол вратарской, а Кингсли Коман спокойно замкнул. Правда, у «Боруссии» тоже был удачный отрезок: в концовке Эмре Джан забил с пенальти, а Дониэлл Мален – с игры.

Победа 4:2 серьезно добавила Тухелю шансов на первое золото в Бундеслиге: как главный в «Дортмунде» он брал только Кубок Германии.

«Бавария» не проигрывает «Дортмунду» уже 10 матчей, с Суперкубка-2019: девять побед «Баварии» и ничья. И в восьми случаях «Боруссия» пропустила три или больше.

«Дортмунд» проиграл в Бундеслиге впервые за 11 матчей. На этом отрезке у команды Эдина Терзича девять побед и ничья и вот теперь поражение.

А что теперь по раскладам и календарю?

«Бавария» вернулась на привычное место: теперь лидирует, впереди на два очка. Исправили ситуацию после неожиданного поражения от «Байера» (1:2) в прошлом туре.

При равенстве очков смотрят на дополнительные показатели в таком порядке:

• Разница забитых/пропущенных – тут «Бавария» доминирует (+47 на +22);

• Забитые мячи – тоже преимущество у мюнхенцев (76 –57);

• Личные встречи – после яркой ничьей в первом круге (2:2) «Бавария» добилась важной победы.

У «Баварии» осталось два крепких соперника в Бундеслиге – выезд к четвертому «Фрайбургу» и домашний матч с «Лейпцигом» (пока пятый). Но мюнхенцы еще играют в Кубке Германии и ЛЧ, там уже 1/4 финала и битва с «Ман Сити».

«Дортмунд» вылетел из ЛЧ, но по-прежнему борется в Кубке (в 1/4 финала ждет «Лейпциг»). В Бундеслиге будут непростые встречи с «Унионом» (третьи) и «Айнтрахтом» (шестые).

Похоже, «Бавария» явный фаворит чемпионской гонки: аналитическая модель FiveThirtyEight оценивает вероятность мюнхенского золота аж в 74%, шансы «Дортмунда» – лишь 25.

Бавария – Боруссия Д 4:2 (3:0, 1:2)
Дата проведения
1 апреля, 19.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 13, автогол Кобель, 2:0 – 18 Мюллер, 3:0 – 23 Мюллер, 4:0 – 50 Коман, 4:1 – 72, пенальти Джан, 4:2 – 90 Мален.
БаварияЗоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Горетцка (Гравенберх, 86), Киммих, Дэвис (Жоау Канселу, 79), Мюллер (Гнабри, 69), Коман (Мусиала, 79), Сане, Шупо-Мотинг (Мане, 69).
Боруссия ДКобель, Зюле, Шлоттербек (Хуммельс, 44), Рюэрсон (Озджан, 46), Брандт (Мален, 46), Геррейру, Ройс (Дауд, 61), Джан, Беллингем, Вольф, Аллер (Мукоко, 61).
Предупреждения:
Джан (12), Упамекано (64).

Тухель помог Нагельсманну стать тренером. Поручил разобрать соперника, когда Юлиан закончил играть в 20 из-за травм

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Revierfoto, IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

5 комментариев

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Rococo
Жаль что мяч на Упамекано не записали. Ведь Сане мог дотронуться до мяча и тогда бы гол записали на него, но он предпочел отдать этот гол Упамекано. А получилось не себе и не Упамекано.
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Buharoid
Удачный отрезок Дортмунда получился исключительно из-за выхода Гнабри и Мане. Первый эбонитовый маэстро сразу же оформил результативное действие - пенальти в свои ворота, второй вообще не ускорился ни разу. Бавария доигрывала вдевятером.
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HaLaVa666
Ответ МБ14
Мюллер гений!
Тухель гений, что использовал его как надо
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igls54
Есть - сучка ты крашена, а есть кобель драный
+2
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МБ14
Мюллер гений!
+1
0
+1
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