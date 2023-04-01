Все началось с жуткого привоза.

«Бавария» в первом же матче под руководством Томаса Тухеля сделала важный шаг к чемпионству. «Дортмунд» получил три мяча еще в первом тайме, шансов на камбэк почти не было.

У Мюллера дубль, Упамекано забил с центра. «Дортмунд» проснулся только после 70-й

Первый гол – курьез имени Грегора Кобеля. Кипер «Боруссии» выскочил на разрезающий пас Дайо Упамекано, но махнул мимо мяча – так получился гол со своей половины.

Оцените, откуда защитник забивал.

В протоколах это даже не его мяч, а автогол вратаря. Трудно спорить: если бы не Кобель, тут гол получился бы очень вряд ли.

Остальные мячи влетели привычнее. Например, Томас Мюллер замкнул скидку-удар от Маттейса де Лигта и через пять минут подкараулил отскок после попытки Лероя Сане – дубль легенды на классе, 3:0 уже к середине первого тайма! Топ-матч сразу пошел в одну сторону.

Во втором тайме «Бавария» продолжила: Сане выкатил прекрасный пас на угол вратарской, а Кингсли Коман спокойно замкнул. Правда, у «Боруссии» тоже был удачный отрезок: в концовке Эмре Джан забил с пенальти, а Дониэлл Мален – с игры.

Победа 4:2 серьезно добавила Тухелю шансов на первое золото в Бундеслиге: как главный в «Дортмунде» он брал только Кубок Германии.

«Бавария» не проигрывает «Дортмунду» уже 10 матчей, с Суперкубка-2019: девять побед «Баварии» и ничья. И в восьми случаях «Боруссия» пропустила три или больше.

«Дортмунд» проиграл в Бундеслиге впервые за 11 матчей. На этом отрезке у команды Эдина Терзича девять побед и ничья и вот теперь поражение.

А что теперь по раскладам и календарю?

«Бавария» вернулась на привычное место: теперь лидирует, впереди на два очка. Исправили ситуацию после неожиданного поражения от «Байера» (1:2) в прошлом туре.

При равенстве очков смотрят на дополнительные показатели в таком порядке:

• Разница забитых/пропущенных – тут «Бавария» доминирует (+47 на +22);

• Забитые мячи – тоже преимущество у мюнхенцев (76 –57);

• Личные встречи – после яркой ничьей в первом круге (2:2) «Бавария» добилась важной победы.

У «Баварии» осталось два крепких соперника в Бундеслиге – выезд к четвертому «Фрайбургу» и домашний матч с «Лейпцигом» (пока пятый). Но мюнхенцы еще играют в Кубке Германии и ЛЧ, там уже 1/4 финала и битва с «Ман Сити».

«Дортмунд» вылетел из ЛЧ, но по-прежнему борется в Кубке (в 1/4 финала ждет «Лейпциг»). В Бундеслиге будут непростые встречи с «Унионом» (третьи) и «Айнтрахтом» (шестые).

Похоже, «Бавария» явный фаворит чемпионской гонки: аналитическая модель FiveThirtyEight оценивает вероятность мюнхенского золота аж в 74%, шансы «Дортмунда» – лишь 25.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Revierfoto, IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.