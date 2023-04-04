33 комментария

О духе времени
Блог

Карьера Ибры сейчас – сплошная боль. Пропустил 643 дня за 3 года!

травмы травмы
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
серия А Италия серия А Италия
Милан Милан
Футбол Футбол

Теперь травмировался в сборной.

В марте Ибрагимович стал самым возрастным бомбардиром Серии А, но в ближайшие пару недель его подвигов лучше не ждать: Златана снова подводит здоровье.

Травмировался в сборной: проблемы с мышцами бедра оставят Златана вне игры на 10-15 дней

Как передает Calciomercato, у 41-летнего шведа проблемы с мышцами правого бедра. Ибра травмировался перед игрой сборной Швеции против Азербайджана. Тренер Янне Андерссон назвал повреждение досадным, авторитетный журналист Лука Бьянчин добавил, что у Златана не такая серьезная травма.

Швед пропустит минимум 10-15 дней. Уже пропустил матч с «Наполи» 2 апреля, с высокой вероятностью не выйдет на поле 8 апреля, когда «Милан» встретится с «Эмполи». Возможно, Ибрагимович сыграет только 16 апреля – против «Болоньи».

Златан вернулся в «Милан» в начале 2020-го, с тех пор выбывал аж 14 раз, 2 из них по болезни (грипп и коронавирус). В общей сложности пропустил аж 643 дня и 86 матчей.

Ибрагимович терпел жуткую боль, чтобы выиграть скудетто с «Миланом». Только потом согласился на операцию

Особенно часто Златан страдает из-за проблем с коленом: вышибали его почти на полгода еще в 2021-м. До этого так надолго Ибра выбывал только в «МЮ», когда рвал крестообразные связки.

Сезон-2021/22 он отыграл до самого конца – выходил на замену, проводил минут по 20, но даже так помог – например, отдал ассист на победный гол в игре против «Лацио». «Милан» выиграл чемпионство, а Златан разоткровенничался:

«Никогда так сильно не страдал на поле и за его пределами. Я превратил нечто невозможное в нечто возможное. Все это ради того, чтобы стать чемпионом с «Миланом». Я дал обещание».

По словам Златана, с осени 2021-го он играл без крестообразной связки в левом колене, всего десять раз за это время тренировался с командой. Делал больше 20 инъекций, пил обезболивающие каждый день и почти не спал.

В мае 2022-го, сразу после окончания сезона, он перенес операцию, чтобы устранить нестабильность сустава путем реконструкции передней крестообразной связки. Срок восстановления – 7-8 месяцев.

«Я решился на операцию ради своего здоровья, а не для того, чтобы играть. Мне было нехорошо, последние полгода я чувствовал себя очень плохо, и те, кто находится внутри команды и работает с нами, знали об этом», – рассказал Златан уже в декабре.

Златан – лев, но колени его измучили. Не спал из-за боли, жидкость откачивали каждую неделю

Зава из «Теда Лассо» – вылитый Златан. Меняет клубы и дерется, но все его любят

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сэйлор Мун
Но справедливости ради, когда он выходил на замену все еще круто работает с мячом, прием, обработка, культура паса, видение поля. В Милане сейчас нет игроков даже близко с его техникой. Понятное дело что без физики и скорости это уже не о чем и проку там ноль, но все же класс не пропьешь даже в 41 год.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лучше б молчал
Кровь уже не греет старых лап.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Denis242424
Жена, что ли, его "мотивирует" на заработки? Пора уже прекращать это безумство. Здоровее он не будет, и шустрее. Нужно присматривать себе какую-то, пусть скромную, должность в клубе (если хочет), или другое что-то. На поле пора прекратить выходить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Merdan Jumageldiyev
Ответ Splin
Обуза для клуба
+++++ адеквать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Merdan Jumageldiyev
Ответ Дмитрий Шумак
Ибра сейчас играет исключительно в своё удовольствие..Когда здоровье позволяет конечно
мда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сэйлор Мун
Уже пора завершать и сделать это нужно было на мажорной ноте, с чемпионством Милана, которое он обещал выиграть и в итоге сдержал слово подняв кубок.

Фанаты Милана уже считают его легендой, любишь футбол переходи в структуру клуба, думаю Милан ему какую нибудь должность найдет, как вариант замена тому же Массаре или помошником Пиоли в штаб. Но сидеть целый год на лавке и в лазарете? Ради чего? Имя Ибры уже стало нарицательным, по сути уже человек мем и футбольный Чак Норрис, зачем портить свою репутацию после такой крутой карьеры, не понимаю. Выглядит жалко.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Merdan Jumageldiyev
Заканчиват надо было давно, лучше чем позориться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andy Brandy
Ответ Kirill Martynov
"аперль" на картинках затесался
Ну это же спортс, они не могут без ошибок в новостях)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Шумак
Ибра сейчас играет исключительно в своё удовольствие..Когда здоровье позволяет конечно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гекдениз Кардениз
Хз чем он думает была же статья где ему постоянно откачивают после игр скопившуюся в колене жидкость , как игрок он конешно топ даже с травмами ,но доломает себя до инвалидного кресла потом никакие деньги не помогут , жизнь может сиграть с ним жестокую шутку и самоуверенный Ибра этого не понимает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Почему боль? получает зп, лечится за клубные бабки, фитнес, плюс иногда можно выйти на замену, побить возрастные рекорды, иногда и пенальти пробить, а то и с игры заковырять получится. Шикос же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirill Martynov
"аперль" на картинках затесался
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A.G
Да, Ибра уже не тянет, пора ему в МЛС, уверен там ещё поиграет на хорошем уровне...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PolarBear
Сколько можно выпендриваться на поле? Хочешь приносить пользу, иди в тренерский штаб сборной , там есть пользу принесет , можно хоть десятилетиями работать и проявлять себя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Но уж так он устроен, так задуман и скроен..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
Дед просто не знает, чем ему дальше заняться - психологическая проблема неопределённости будущего даже при наличии денег. Уцепился за футбол зубами, хотя заканчивать нужно было ещё несколько сезонов назад. Понятно, что много лет отдал одному делу, но на этом жизнь не заканчивается. Характер у него есть, так что спиться или снюхаться не должен, а ЛЧ уже вряд ли возьмёт.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joey Ramone
По решению Ибры его карьера перенесена в раздевалку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ответ Lavinka
Ибре давно пора было завершать карьеру что бы не ломаться ещё больше .
с кого тогда пример брать Роналду?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ибра достаточно крутой, чтобы приносить пользу не играя.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Camilo
"Аперль" в инфографике
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Splin
Обуза для клуба
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Кудрявцев
Ответ j45x94ffx5
Вы не поняли, это не Ибра получает травму, а травма получает Ибру)
От перестановки слагаемых сумма не меняется.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Legend
Мог красиво завершить карьеру в мае прошлого года.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vas1105
Ответ Lavinka
Ибре давно пора было завершать карьеру что бы не ломаться ещё больше .
Гениально!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j45x94ffx5
Вы не поняли, это не Ибра получает травму, а травма получает Ибру)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий