33 комментария

Карьера Ибры сейчас – сплошная боль. Пропустил 643 дня за 3 года!
Теперь травмировался в сборной.
В марте Ибрагимович стал самым возрастным бомбардиром Серии А, но в ближайшие пару недель его подвигов лучше не ждать: Златана снова подводит здоровье.
Травмировался в сборной: проблемы с мышцами бедра оставят Златана вне игры на 10-15 дней
Как передает Calciomercato, у 41-летнего шведа проблемы с мышцами правого бедра. Ибра травмировался перед игрой сборной Швеции против Азербайджана. Тренер Янне Андерссон назвал повреждение досадным, авторитетный журналист Лука Бьянчин добавил, что у Златана не такая серьезная травма.
Швед пропустит минимум 10-15 дней. Уже пропустил матч с «Наполи» 2 апреля, с высокой вероятностью не выйдет на поле 8 апреля, когда «Милан» встретится с «Эмполи». Возможно, Ибрагимович сыграет только 16 апреля – против «Болоньи».
Златан вернулся в «Милан» в начале 2020-го, с тех пор выбывал аж 14 раз, 2 из них по болезни (грипп и коронавирус). В общей сложности пропустил аж 643 дня и 86 матчей.
Ибрагимович терпел жуткую боль, чтобы выиграть скудетто с «Миланом». Только потом согласился на операцию
Особенно часто Златан страдает из-за проблем с коленом: вышибали его почти на полгода еще в 2021-м. До этого так надолго Ибра выбывал только в «МЮ», когда рвал крестообразные связки.
Сезон-2021/22 он отыграл до самого конца – выходил на замену, проводил минут по 20, но даже так помог – например, отдал ассист на победный гол в игре против «Лацио». «Милан» выиграл чемпионство, а Златан разоткровенничался:
«Никогда так сильно не страдал на поле и за его пределами. Я превратил нечто невозможное в нечто возможное. Все это ради того, чтобы стать чемпионом с «Миланом». Я дал обещание».
По словам Златана, с осени 2021-го он играл без крестообразной связки в левом колене, всего десять раз за это время тренировался с командой. Делал больше 20 инъекций, пил обезболивающие каждый день и почти не спал.
В мае 2022-го, сразу после окончания сезона, он перенес операцию, чтобы устранить нестабильность сустава путем реконструкции передней крестообразной связки. Срок восстановления – 7-8 месяцев.
«Я решился на операцию ради своего здоровья, а не для того, чтобы играть. Мне было нехорошо, последние полгода я чувствовал себя очень плохо, и те, кто находится внутри команды и работает с нами, знали об этом», – рассказал Златан уже в декабре.
Златан – лев, но колени его измучили. Не спал из-за боли, жидкость откачивали каждую неделю
Зава из «Теда Лассо» – вылитый Златан. Меняет клубы и дерется, но все его любят
Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani
Фанаты Милана уже считают его легендой, любишь футбол переходи в структуру клуба, думаю Милан ему какую нибудь должность найдет, как вариант замена тому же Массаре или помошником Пиоли в штаб. Но сидеть целый год на лавке и в лазарете? Ради чего? Имя Ибры уже стало нарицательным, по сути уже человек мем и футбольный Чак Норрис, зачем портить свою репутацию после такой крутой карьеры, не понимаю. Выглядит жалко.