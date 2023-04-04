33 комментария

Теперь травмировался в сборной.

В марте Ибрагимович стал самым возрастным бомбардиром Серии А, но в ближайшие пару недель его подвигов лучше не ждать: Златана снова подводит здоровье.

Травмировался в сборной: проблемы с мышцами бедра оставят Златана вне игры на 10-15 дней

Как передает Calciomercato, у 41-летнего шведа проблемы с мышцами правого бедра. Ибра травмировался перед игрой сборной Швеции против Азербайджана. Тренер Янне Андерссон назвал повреждение досадным, авторитетный журналист Лука Бьянчин добавил, что у Златана не такая серьезная травма.

Швед пропустит минимум 10-15 дней. Уже пропустил матч с «Наполи» 2 апреля, с высокой вероятностью не выйдет на поле 8 апреля, когда «Милан» встретится с «Эмполи». Возможно, Ибрагимович сыграет только 16 апреля – против «Болоньи».

Златан вернулся в «Милан» в начале 2020-го, с тех пор выбывал аж 14 раз, 2 из них по болезни (грипп и коронавирус). В общей сложности пропустил аж 643 дня и 86 матчей.

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Особенно часто Златан страдает из-за проблем с коленом: вышибали его почти на полгода еще в 2021-м. До этого так надолго Ибра выбывал только в «МЮ», когда рвал крестообразные связки.

Сезон-2021/22 он отыграл до самого конца – выходил на замену, проводил минут по 20, но даже так помог – например, отдал ассист на победный гол в игре против «Лацио». «Милан» выиграл чемпионство, а Златан разоткровенничался:

«Никогда так сильно не страдал на поле и за его пределами. Я превратил нечто невозможное в нечто возможное. Все это ради того, чтобы стать чемпионом с «Миланом». Я дал обещание».

По словам Златана, с осени 2021-го он играл без крестообразной связки в левом колене, всего десять раз за это время тренировался с командой. Делал больше 20 инъекций, пил обезболивающие каждый день и почти не спал.

В мае 2022-го, сразу после окончания сезона, он перенес операцию, чтобы устранить нестабильность сустава путем реконструкции передней крестообразной связки. Срок восстановления – 7-8 месяцев.

«Я решился на операцию ради своего здоровья, а не для того, чтобы играть. Мне было нехорошо, последние полгода я чувствовал себя очень плохо, и те, кто находится внутри команды и работает с нами, знали об этом», – рассказал Златан уже в декабре.

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani