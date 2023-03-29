20 комментариев

Отрицать обвал посещаемости РПЛ невозможно, но не все связывают тоску на трибунах с Fan ID. Например, депутат Дмитрий Свищев – он возглавляет комитет Госдумы по спорту и курировал закон в парламенте (внесло документы правительство).

«Думаю, винить во всем Fan ID нельзя. Тут совокупность событий, которые есть в нашей жизни: не самая лучшая погода, не самое лучшее настроение людей, не самая лучшая экономическая ситуация в мире. СВО, которая проходит – думаю, что людям не до футбола. Ну, и кому-то не нравится Fan ID».

И легенда советского футбола Анатолий Бышовец.

«Это издержки погоды и комфорта. Комфорта, связанного с тем, что на многих стадионах нет кресел с подогревом. Климатические условия создают проблемы и для игроков, и для зрителей».

А также бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк.

«Видите, какие погодные условия, когда мы начинаем. Разве пойдут в такой мороз и снег? Никто еще погоду не обманул».

По данным анонимного телеграм-канала «Мутко против», на совещании Минспорта и клубов РПЛ чиновники тоже объяснили падение посещаемости погодой. Публичных заявлений в таком ключе от министерства не было, но версия не выглядит фантастикой, учитывая слова депутата Свищева.

Очевидно, что в холоде смотреть футбол менее комфортно, чем в тепле. Но насколько это влияет на заполняемость трибун? Чтобы ответить на вопрос, мы изучили данные более 2000 матчей, сыгранных в РПЛ с сезона-2013/14 по текущий момент.

Мороз рушит посещаемость на 30%, но в весеннюю прохладу (от 0 до +5) людей обычно столько же, сколько в +20

Для начала две технических детали:

1. Поставщики статистики РПЛ не включают температуру воздуха в отчеты о матчах, поэтому в целях исследования нам пришлось пойти на трюк – мы скачали архив погоды в городах, где проводились матчи. У этого метода есть минус. На такой длинной дистанции (10 лет) в открытых источниках доступна только среднесуточная температура, а она не всегда равна той, при которой проводился матч (вечером холоднее, днем теплее). В большинстве случаев показатели очень близки (и разница не влияет на итоги исследования), но об этой детали мы умолчать не можем.

2. «Зенит» в холодную погоду играет под крышей, а мы ориентируемся на погоду за пределами арены. Учитывая, что таких случаев мало, а у нас выборка из 2000 матчей, морозные игры петербуржцев не исказят результат, тем более что мы обязательно сделаем скидку на аномальные показатели.

Итак, 2000 матчей РПЛ с 2013-го на одной картинке! Для лучшего восприятия мы разбили погодные условия на несколько категорий – с шагом в 5 градусов (от минус 20 до минус 15, от минус 15 до минус 10 и так далее).

Визуализировать все можно было бы и простым графиком, но будет честно дать всю картину – а для этого идеально подходит ящик с усами (Box and whisker). Это тип диаграммы, который детализирует данные, в отличие от обычной кривой. В горизонтальном варианте он действительно похож на ящик с усами. Ниже объясним преимущества такой визуализации.

Коротко о том, как читать ящик с усами!

Маленькие серые точки – это матчи.

Цветной блок – зона концентрации половины точек в определенной категории. Нижняя граница блока – 25-й процентиль (это значит, что посещаемость матча выше, чем у 25% матчей в этой категории). Верхняя – 75-й процентиль (посещаемость матча выше, чем у 75% матчей в этой категории). То есть внутри блока – игры с процентилем от 25 до 75, это основа выборки.

Горизонтальная линия в блоке – медиана (не путать со средним значением). У половины матчей категории показатель выше нее, у половины – ниже. Медиана лучше отражает общую картину, чем среднее значение. Потому что на среднее значение могут влиять аномальные аншлаговые (или наоборот – ковидные) матчи.

Нижняя граница вертикальной линии – минимальное значение без учета аномалий (выбросов), верхняя – максимальное без учета аномалий. Если интересно, тут детали устройства ящика с усами, там же есть формула выявления аномалий.

Для удобства – краткое содержание ящика с усами в более простом формате.

А теперь выводы!

• Медианная посещаемость (еще раз, не путайте со средней посещаемостью) при температуре чуть выше нуля (от 0 до 5 градусов) такая же, как в диапазоне 20-25 градусов. 8 744 против 8 743.

• Но! Мороз действительно сказывается на заполняемости трибун. Как только температура опускается ниже нуля, медианная посещаемость падает на 28% и идет вниз с каждым градусом. В промежутке от -15 до -20 медианное значение – всего 2 684 человека. Это в три раза меньше, чем при температуре чуть выше нуля.

Но в нынешнем сезоне РПЛ таких холодных матчей не было. Более того, этот март выдался теплым, самая низкая среднесуточная температура в дни проведения матчей -5.3. Ее зафиксировали в Химках, когда «Торпедо» и «Урал» собрали 207 человек.

Для сравнения: в прошлом марте было три матча при температуре от -10 и ниже: «Крылья Советов» – «Зенит» (-10,8), «Уфа» – «Нижний Новгород» (-13,5), «Урал» – Ахмат» (-19).

• Самое высокое медианное значение – в температурном диапазоне 10-15 градусов (9 776 человек).

• При желании можно разглядеть влияние жары: после +15 медианное значение падает, но динамика не такая значительная, как при морозе.

Другое предположение: может быть, людям нужно время, чтобы втянуться в футбол после зимней паузы? Как вообще у нас заполняются трибуны в марте? И есть ли разница, например, с августом? Почему бы не посмотреть динамику посещаемости по месяцам.

Зависит ли посещаемость от времени года? Март – точно не худший месяц года

Возможно, вы заметили, как времена года влияют на привычки людей. Например, некоторые не так охотно весной расстаются с шапками и зимними куртками, хотя осенью при таких же температурах обходятся без них. Может быть, эти же привычки работают и в футболе? Давайте смотреть.

График с детализацией.

Краткое содержание в простом формате.

Выводы.

• В марте посещаемость действительно ниже, чем в апреле и мае. Медианный показатель месяца – 8 337 человек, к апрелю рост на 20%, к маю на 21% (несмотря на начало дачного сезона).

• Июнь резко проседает, но причина очевидна: матчи (без учета стыков) в этом месяце проводились только в ковидный сезон. Поэтому на него вряд ли стоит обращать внимание.

• Без учета июня самый низкий показатель посещаемости – в ноябре. Даже ниже, чем в декабре.

Итого: погодой посещаемость-2023 объяснить нельзя. Так плохо в марте не было никогда

Давайте посмотрим на график по годам.

Посещаемость РПЛ в марте-2023 (в эпоху тотального Fan ID) резко просела по сравнению с показателем за весь прошлый год. Но сравнивать месяц с целым годом – пусть и по медианному значению – не очень корректно. Поэтому сравниваем этот март с предыдущими.

По медиане март-2023 – худший по посещаемости за 10 лет. Так плохо при возобновлении сезона на футбол еще не ходили. Падение по сравнению с прошлым мартом (тоже, кстати, не самым посещаемым – потому что еще только-только начинали снимать ковидные ограничения) – более 10 процентов.

Если бы все мартовские матчи 2023-го проводились при -15, то провал можно было бы объяснить холодом. Но не очень холодная весна (11 матчей в минусовую температуру, в прошлом марте – 28, общее количество игр то же) не дает повода для таких выводов.

Какой вывод? Да, морозы влияют на посещаемость (-30% в минусовую температуру), но холода точно не причина обвала сейчас. В этом марте заполняемость стадионов худшая за 10-летний отрезок (по сравнению с этим же месяцем в предыдущие годы), тогда как погода была в порядке: в прошлом и позапрошлом сезоне больше играли в минус. Значит, погода ни при чем.

А диаграмма ниже (медианная посещаемость по годам) напоминает, каким может быть российский футбол. 2018-й и 2019-й – таких показателей не было никогда прежде, невероятно яркая вспышка.

Грустно, что именно вспышка.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф