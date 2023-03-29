20 комментариев

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Говорят, по посещаемости РПЛ бьет погода, а не только Fan ID. Проверим-проверим?

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Отрицать обвал посещаемости РПЛ невозможно, но не все связывают тоску на трибунах с Fan ID. Например, депутат Дмитрий Свищев – он возглавляет комитет Госдумы по спорту и курировал закон в парламенте (внесло документы правительство). 

«Думаю, винить во всем Fan ID нельзя. Тут совокупность событий, которые есть в нашей жизни: не самая лучшая погода, не самое лучшее настроение людей, не самая лучшая экономическая ситуация в мире. СВО, которая проходит – думаю, что людям не до футбола. Ну, и кому-то не нравится Fan ID».

И легенда советского футбола Анатолий Бышовец.

«Это издержки погоды и комфорта. Комфорта, связанного с тем, что на многих стадионах нет кресел с подогревом. Климатические условия создают проблемы и для игроков, и для зрителей». 

А также бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк.

«Видите, какие погодные условия, когда мы начинаем. Разве пойдут в такой мороз и снег? Никто еще погоду не обманул». 

По данным анонимного телеграм-канала «Мутко против», на совещании Минспорта и клубов РПЛ чиновники тоже объяснили падение посещаемости погодой. Публичных заявлений в таком ключе от министерства не было, но версия не выглядит фантастикой, учитывая слова депутата Свищева. 

Очевидно, что в холоде смотреть футбол менее комфортно, чем в тепле. Но насколько это влияет на заполняемость трибун? Чтобы ответить на вопрос, мы изучили данные более 2000 матчей, сыгранных в РПЛ с сезона-2013/14 по текущий момент.

Мороз рушит посещаемость на 30%, но в весеннюю прохладу (от 0 до +5) людей обычно столько же, сколько в +20

Для начала две технических детали:

1. Поставщики статистики РПЛ не включают температуру воздуха в отчеты о матчах, поэтому в целях исследования нам пришлось пойти на трюк – мы скачали архив погоды в городах, где проводились матчи. У этого метода есть минус. На такой длинной дистанции (10 лет) в открытых источниках доступна только среднесуточная температура, а она не всегда равна той, при которой проводился матч (вечером холоднее, днем теплее). В большинстве случаев показатели очень близки (и разница не влияет на итоги исследования), но об этой детали мы умолчать не можем. 

2. «Зенит» в холодную погоду играет под крышей, а мы ориентируемся на погоду за пределами арены. Учитывая, что таких случаев мало, а у нас выборка из 2000 матчей, морозные игры петербуржцев не исказят результат, тем более что мы обязательно сделаем скидку на аномальные показатели. 

Итак, 2000 матчей РПЛ с 2013-го на одной картинке! Для лучшего восприятия мы разбили погодные условия на несколько категорий – с шагом в 5 градусов (от минус 20 до минус 15, от минус 15 до минус 10 и так далее).

Визуализировать все можно было бы и простым графиком, но будет честно дать всю картину – а для этого идеально подходит ящик с усами (Box and whisker). Это тип диаграммы, который детализирует данные, в отличие от обычной кривой. В горизонтальном варианте он действительно похож на ящик с усами. Ниже объясним преимущества такой визуализации.  

Коротко о том, как читать ящик с усами! 

Маленькие серые точки – это матчи.

Цветной блок – зона концентрации половины точек в определенной категории. Нижняя граница блока – 25-й процентиль (это значит, что посещаемость матча выше, чем у 25% матчей в этой категории). Верхняя – 75-й процентиль (посещаемость матча выше, чем у 75% матчей в этой категории). То есть внутри блока – игры с процентилем от 25 до 75, это основа выборки.

Горизонтальная линия в блоке – медиана (не путать со средним значением). У половины матчей категории показатель выше нее, у половины – ниже. Медиана лучше отражает общую картину, чем среднее значение. Потому что на среднее значение могут влиять аномальные аншлаговые (или наоборот – ковидные) матчи. 

Нижняя граница вертикальной линии – минимальное значение без учета аномалий (выбросов), верхняя – максимальное без учета аномалий. Если интересно, тут детали устройства ящика с усами, там же есть формула выявления аномалий.  

Для удобства – краткое содержание ящика с усами в более простом формате.

А теперь выводы! 

• Медианная посещаемость (еще раз, не путайте со средней посещаемостью) при температуре чуть выше нуля (от 0 до 5 градусов) такая же, как в диапазоне 20-25 градусов. 8 744 против 8 743.  

• Но! Мороз действительно сказывается на заполняемости трибун. Как только температура опускается ниже нуля, медианная посещаемость падает на 28% и идет вниз с каждым градусом. В промежутке от -15 до -20 медианное значение – всего 2 684 человека. Это в три раза меньше, чем при температуре чуть выше нуля. 

Но в нынешнем сезоне РПЛ таких холодных матчей не было. Более того, этот март выдался теплым, самая низкая среднесуточная температура в дни проведения матчей -5.3. Ее зафиксировали в Химках, когда «Торпедо» и «Урал» собрали 207 человек. 

Для сравнения: в прошлом марте было три матча при температуре от -10 и ниже: «Крылья Советов» – «Зенит» (-10,8), «Уфа» – «Нижний Новгород» (-13,5), «Урал» – Ахмат» (-19). 

• Самое высокое медианное значение – в температурном диапазоне 10-15 градусов (9 776 человек).

• При желании можно разглядеть влияние жары: после +15 медианное значение падает, но динамика не такая значительная, как при морозе. 

Другое предположение: может быть, людям нужно время, чтобы втянуться в футбол после зимней паузы? Как вообще у нас заполняются трибуны в марте? И есть ли разница, например, с августом? Почему бы не посмотреть динамику посещаемости по месяцам. 

Зависит ли посещаемость от времени года? Март – точно не худший месяц года

Возможно, вы заметили, как времена года влияют на привычки людей. Например, некоторые не так охотно весной расстаются с шапками и зимними куртками, хотя осенью при таких же температурах обходятся без них. Может быть, эти же привычки работают и в футболе? Давайте смотреть. 

График с детализацией. 

Краткое содержание в простом формате.

Выводы.

• В марте посещаемость действительно ниже, чем в апреле и мае. Медианный показатель месяца – 8 337 человек, к апрелю рост на 20%, к маю на 21% (несмотря на начало дачного сезона). 

• Июнь резко проседает, но причина очевидна: матчи (без учета стыков) в этом месяце проводились только в ковидный сезон. Поэтому на него вряд ли стоит обращать внимание. 

• Без учета июня самый низкий показатель посещаемости – в ноябре. Даже ниже, чем в декабре. 

Итого: погодой посещаемость-2023 объяснить нельзя. Так плохо в марте не было никогда

Давайте посмотрим на график по годам.

Посещаемость РПЛ в марте-2023 (в эпоху тотального Fan ID) резко просела по сравнению с показателем за весь прошлый год. Но сравнивать месяц с целым годом – пусть и по медианному значению – не очень корректно. Поэтому сравниваем этот март с предыдущими.

По медиане март-2023 – худший по посещаемости за 10 лет. Так плохо при возобновлении сезона на футбол еще не ходили. Падение по сравнению с прошлым мартом (тоже, кстати, не самым посещаемым – потому что еще только-только начинали снимать ковидные ограничения) – более 10 процентов. 

Если бы все мартовские матчи 2023-го проводились при -15, то провал можно было бы объяснить холодом. Но не очень холодная весна (11 матчей в минусовую температуру, в прошлом марте – 28, общее количество игр то же) не дает повода для таких выводов. 

Какой вывод? Да, морозы влияют на посещаемость (-30% в минусовую температуру), но холода точно не причина обвала сейчас. В этом марте заполняемость стадионов худшая за 10-летний отрезок (по сравнению с этим же месяцем в предыдущие годы), тогда как погода была в порядке: в прошлом и позапрошлом сезоне больше играли в минус. Значит, погода ни при чем. 

А диаграмма ниже (медианная посещаемость по годам) напоминает, каким может быть российский футбол. 2018-й и 2019-й – таких показателей не было никогда прежде, невероятно яркая вспышка. 

Грустно, что именно вспышка.

 

Путин поручил упростить Fan ID, но это далеко не отмена. Что происходит?

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

20 комментариев

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goshforever
Ответ Боевой Бурят Путина
График посещаемости в Питере и вся суета с раздачей бесплатных билетов на «Газпром-Арену» показывают несостоятельность любых версий о погоде. Напомню, что там крыша
60 тысяч человек на весь Петербург успели на конец марта оформить FanID - https://www.dp.ru/a/2023/03/23/Bolee_60_tis__kart_FAN_ID
На 28 февраля было 29 тысяч - https://78.ru/news/2023-02-28/peterburg-zanyal-sedmoe-mesto-v-rossii-po-kolichestvu-oformlennih-fan-id
То есть, за март +30 тысяч.
На стадионе 62 тысячи мест. Цифры вполне наглядные.

7 мая приедет Спартак и простимулирует кузьмичей оформлять FanID. Эта игра будет достаточно показательной.
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goshforever
Два последних графика полезны. В среднем до ковида ходило на РПЛ в марте в районе 8К, в текущем марте - 5К. Дельта в 3000 человек уже похожа на эффект введения FanID. Но в реальности вклад FanID меньше.
2 года карантинов и ограничений сказываются на всех спортивных мероприятиях. Люди отвыкли ходить. В КХЛ падение процентов на 20, если сравнивать с сезоном 18/19. РПЛ в этом отношении не лучше, а хуже.

Для государства эти +/- 3000 человек параллельны, большинству клубов тоже пофиг. Как-то так.
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Mohnatiy
Ретроградный Меркурий во всём виноват ☝🏻
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Аркадий Аркадич
Фиг с ним с ФанИД и с динамикой посещаемости. Вот "июнь" - это рофл. Один из трех месяцев, когда в России в футбол можно играть в погоду для которой его и придумывали, чисто мимо проходит. Спасибо, дедушка Гинер, ты редиска.
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Владимир Самсонов
Спасибо за исследование.
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Mark Semenyuk
Мнение БАФ всегда важно для нас, мы вам перезвоним.
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Дмитрий Джи
Ответ Михаил
Когда потеплеет, придумают что-нибудь ещё
все разъехались по дачам, или занимаются спортом!
+4
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АГОШКИН Алексей
Ответ Михаил
Когда потеплеет, придумают что-нибудь ещё
Что придумывать,кто в такую жару на стадион пойдет)))
+2
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Дмитрий Джи
Ответ Дмитрий Осипов
в баре без фаниди и при любой погоде комфортно
и дома на диване удобно
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Владимир Самсонов
Ответ Иван Петров
Они так ничего и не поняли, печально
Всё они поняли. Просто публично признавать не хотят
+8
-1
+7
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Михаил
Когда потеплеет, придумают что-нибудь ещё
+1
0
+1
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Зе Никитан
На 2ую лигу уже больше ходят
+2
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Сергей Жарковский
Эти ваши графики посещаемости на стадионах- Филькина грамота, только для статистики! Если команда не играет, никто не ходит на стадион, да ещё этот ваш фануйди!🤣
+1
-1
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Иван Петров
Они так ничего и не поняли, печально
+7
-1
+6
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Дмитрий Осипов
в баре без фаниди и при любой погоде комфортно
+2
0
+2
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Onion
С посещаемостью и раньше было все плохо, но это не особо кого интересовало, сложно было хайпануть.
Июнь порадовал отдельно - спасибо решавшим про осень-весну, в самый комфортный месяц футбола нет.
+1
-2
-1
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Александр Бабуев
Еще и Меркурий с Венерой нынче не так расположены, да и вообще народ к зиме готовится
+15
0
+15
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T.T.
архив погоды с замерами каждые 3-6 часов есть на rp5.ru, у них вроде вполне удобно в csv/xls выгружать
+4
0
+4
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Bashibuzuck
Ну щас то вроде тепло, а где люди на трибунах то?😉
+2
-1
+1
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Боевой Бурят Путина
График посещаемости в Питере и вся суета с раздачей бесплатных билетов на «Газпром-Арену» показывают несостоятельность любых версий о погоде. Напомню, что там крыша
+35
-4
+31
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