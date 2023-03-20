19 комментариев

О духе времени
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Спорный гол принес «Ювентусу» победу над «Интером». Правильно ли засчитали?

Даниэле Киффи
Адриен Рабьо Адриен Рабьо
серия А Италия серия А Италия
Ювентус Ювентус
Интер Интер
Душан Влахович Душан Влахович
судьи судьи
Филип Костич Филип Костич
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Футбол Футбол

Две руки в одном эпизоде.

«Ювентус» после снятия 15 очков постепенно поднимается: теперь обыграли «Интер» (1:0) и еще ближе подобрались к еврокубковой зоне.

Главный судейский момент: возможно, перед голом мяч попал в руки Влаховичу и Рабьо

Для начала разберем сам гол. Его важно посмотреть в динамике, чтобы потом погрузиться в детали.

Адриен Рабьо увидел, что на углу штрафной нет никого из миланцев, и выкатил туда мяч. Филип Костич спокойно принял, подготовил удар с левой и пробил в дальний угол.

Главный арбитр матча Даниэле Киффи засчитал мяч, но к нему сразу обратился ВАР-помощник. На повторе показалось, что мяч попал в руку и Рабьо...

https://i.eurosport.com/2023/03/19/3659077.jpg

... и Влаховичу.

https://i.eurosport.com/2023/03/19/3659078.jpg

Почему гол засчитали?

Арбитры несколько минут разбирали момент, но решение Киффи все-таки осталось в силе.

Похоже, акцентированной руки не нашли ни у кого из этой парочки, хотя игроки «Интера» долго спорили.

Экс-арбитр Анатолий Синяев, автор телеграм-канала «Але, рэф», на стороне Киффи. «Отменяется гол, если мяч попадает в любую руку, после которой незамедлительно забивается гол. Я увидел одну руку – она в естественном положении. Гол засчитан верно».

Костич забил 100-й выездной мяч «Ювентуса» в матчах с «Интером» в Серии А. Это второй показатель после «Милана» (117), для которого это почти и не выезд.

***

«Ювентус» на седьмом месте, команда в необычной гонке обратно в еврокубковую зону после штрафа.

До шестой «Аталанты» (квалификация Лиги конференций) всего четыре очка, отставание от зоны ЛЧ – семь. Учитывая потери конкурентов, шансов даже на Лигу чемпионов немало.

«Интер» сейчас потерял второе место, потому что «Лацио» выиграл дерби у «Ромы» – конечно, это борьба именно за серебро, потому что «Наполи» очень далеко.

Интер – Ювентус 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
19 марта, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 23 Костич.
ИнтерОнана, Думфрис (Белланова, 83), Дармиан (Корреа, 79), де Врей, Ачерби, Димарко (Д`Амброзио, 63), Брозович, Чалханоглу, Барелла (Мхитарян, 63), Лукаку (Джеко, 79), Мартинес.
ЮвентусШченсны, Де Шильо (Куадрадо, 75), Данило, Бремер, Гатти, Костич, Рабьо, Локателли, Фаджоли, Соуле (Кьеза, 66; Паредес, 83), Влахович.
Предупреждения:
Барелла (30), Гатти (31), Рабьо (71), Данило (88), Паредес (90), Д`Амброзио (90), Брозович (90).
Удаления:
Д`Амброзио (90), Паредес (90).

Из-за снятия 15 очков фаны «Ювентуса» угрожали Серии А отписками от ТВ. Это редкая глупость и вредительство

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

19 комментариев

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vel
Вообще, если брать чистые голевые моменты - матч должен был закончиться сухим разгромом. Юве несколько раз просто простил Интер. С другой стороны - Интер выглядел совершенно беззубым.
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Roman Dementiev
Ответ ZamoRano
Погугли про обыски на складах юве, когда после победного финала лч против Аякса амстердамцы заявили, что соперник был на допинге. Разбирательство длилось четыре года, в результате чего найденный допинг на складах юве признали не имеющим отношения к юве, ахахахахаха 🤣🤣👍 Мне продолжить?)
Действительно, ведь больше ни про один клуб мира нет подобных историй, да? Ссылки Милана в Серию Б, официального обвинения Интера в подкупе судей (ой, там правда "срок давности истек") - ничего этого не было. Не было Эвребе, не было трёх ЛЧ Реала с потрясающим "судейским везением". Не было дел против ПСЖ и Сити, которые заканчивались "ой, ну, да, виноваты, но мы штрафанем Лудогорец". "Челси" с баном не сидел. Хенес в тюрьму не отправлялся.
Это просто что вспоминается секунд за 10 первое.
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Iamliam
Вопрос в том, где заканчивается плечо и начинается рука? Если руки это то что ниже локтя, то тут не было игры рукой, а была игра плечом в обоих случаях. Ох уж эти футбольные тонкости)
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Fulyan
Опять случилась классика.
Спорный момент в пользу Ювентуса - сразу статьи, разбирательства и тд и тп.
Куча ошибок против Ювентуса в течении сезона - ноль реакций.

А вообще спасибо, что хоть как-то уделили статейку этой игре. Да не просто игре, а Дерби Италии.

Там же параллельно классико ведь, надо 100500 новостей высосать из Испании, а Дерби Италии так себе, можно статейку выложить одну, да и то об ошибке в пользу Ювентуса)
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ZamoRano
Ответ Roman Dementiev
Вся "плохая репутация" - это 2006 год и позорный судебный процесс. Суть его позорности уже столько раз расписывали, что нет смысла начинать (кто хотел, уже давно все понял). Вот и вся "репутация". Проще просто педалировать искусственно созданный имидж ради лайков и просмотров, чем пытаться в объективность.
Погугли про обыски на складах юве, когда после победного финала лч против Аякса амстердамцы заявили, что соперник был на допинге. Разбирательство длилось четыре года, в результате чего найденный допинг на складах юве признали не имеющим отношения к юве, ахахахахаха 🤣🤣👍

Мне продолжить?)
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Albert Sarkisov
Калеки....
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ss_podonok
Ответ Roman Dementiev
Какой же ты мерзкий, спортс. Против Ювентуса уже который сезон такие лютые судейские ошибки (до сих пор в голове не укладывается та отмена победного гола на 95 минуте из-за того, что "ой, не заметили игрока, бывает, сорян") - ноль редакционной реакции. Стоит случится хоть сколько-нибудь спорному эпизоду в пользу Ювентуса - тут же статья про "Спорный гол/момент в пользу Ювентуса, как так вышло?". Неприкрытое лицемерие.
обиженка. прими таблетки. на истеричках вроде тебя поднимают трафик такими новостями. ничего удивительного в этом нет. как и нет "загавара" против твоего ювентуса
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Michael Boldyrev
В трансляции показалось, что смотрели даже три (!) руки: Рабьо, тут же Влахович (на первом скриншоте момент - мяч куда-то в район вытянутых рук и прилетит), и Влахович в последующей стадии (второй скрин-шот).
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Nekrasen
Ответ vel
Ну, все теперь у Интера появилось новое алиби - следующие 10 лет будут жаловаться и причитать о едва заметном касании руки Рабьо в центре поля, после которого случилось еще кучу микроэпизодов, сделано несколько пасов и перед которым располагался практически весь Интер. )) Уж они то теперь эту историю снова будут эксплуатировать со знанием дела.. ) Что рука стала решающей и если б не она Интер обязательно выиграл бы Скудетто... )))) И неважно, что в прошлом сезоне оба раза Интер победил Юве только благодаря судейским ошибкам. )) Об этом они всякий раз тактично умалчивают. ) Индзаги, вон уже первым делом на прессухе упомянул.. ))
Индзаги после поражения думаю поехал собирать чемоданы в Испанию бороться за не вылет в новом сезоне)
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Buharoid
Интер исторически играет в дерби Италии в меньшинстве против коалиции горбатого кабинета с судьями, ничего нового.
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Roman Dementiev
Ответ ZamoRano
Ювентус клуб с очень плохой репутацией, это Должанский от мира футбола...
Вся "плохая репутация" - это 2006 год и позорный судебный процесс. Суть его позорности уже столько раз расписывали, что нет смысла начинать (кто хотел, уже давно все понял). Вот и вся "репутация".
Проще просто педалировать искусственно созданный имидж ради лайков и просмотров, чем пытаться в объективность.
+3
-3
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Nekrasen
Ответ City!
С плечами на самом деле очень сложные ситуации. Оффсайд например рисуют по какой-то части плеча, типа им забивать можно. А вот где тогда кончается игровая часть и начинается неигровая?
Там какая то ерунда ещё есть что касание если и есть, то не способствует к выгоде. Другими словами почти рикошет, только не рикошет.
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Michael Boldyrev
Вот тебе и атака на наших судей. В один вечер есть что обсуждать и в матче Барса - Реал, и в матче Интер - Юве. И что характерно, везде ВАР есть, а не помогает)
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vel
Ну, все теперь у Интера появилось новое алиби - следующие 10 лет будут жаловаться и причитать о едва заметном касании руки Рабьо в центре поля, после которого случилось еще кучу микроэпизодов, сделано несколько пасов и перед которым располагался практически весь Интер. ))
Уж они то теперь эту историю снова будут эксплуатировать со знанием дела.. ) Что рука стала решающей и если б не она Интер обязательно выиграл бы Скудетто... ))))

И неважно, что в прошлом сезоне оба раза Интер победил Юве только благодаря судейским ошибкам. )) Об этом они всякий раз тактично умалчивают. )

Индзаги, вон уже первым делом на прессухе упомянул.. ))
+2
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ZamoRano
Ответ Roman Dementiev
Какой же ты мерзкий, спортс. Против Ювентуса уже который сезон такие лютые судейские ошибки (до сих пор в голове не укладывается та отмена победного гола на 95 минуте из-за того, что "ой, не заметили игрока, бывает, сорян") - ноль редакционной реакции. Стоит случится хоть сколько-нибудь спорному эпизоду в пользу Ювентуса - тут же статья про "Спорный гол/момент в пользу Ювентуса, как так вышло?". Неприкрытое лицемерие.
Ювентус клуб с очень плохой репутацией, это Должанский от мира футбола...
+1
-8
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City!
С плечами на самом деле очень сложные ситуации. Оффсайд например рисуют по какой-то части плеча, типа им забивать можно. А вот где тогда кончается игровая часть и начинается неигровая?
+4
0
+4
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Roman Dementiev
Какой же ты мерзкий, спортс. Против Ювентуса уже который сезон такие лютые судейские ошибки (до сих пор в голове не укладывается та отмена победного гола на 95 минуте из-за того, что "ой, не заметили игрока, бывает, сорян") - ноль редакционной реакции. Стоит случится хоть сколько-нибудь спорному эпизоду в пользу Ювентуса - тут же статья про "Спорный гол/момент в пользу Ювентуса, как так вышло?".
Неприкрытое лицемерие.
+16
-13
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Тюменский медвежонок
судья три-два-раз
0
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Nekrasen
Ну не засчитали бы, то забили другой в первом тайме! Какая разница?)))
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