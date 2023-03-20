19 комментариев

Две руки в одном эпизоде.

«Ювентус» после снятия 15 очков постепенно поднимается: теперь обыграли «Интер» (1:0) и еще ближе подобрались к еврокубковой зоне.

Главный судейский момент: возможно, перед голом мяч попал в руки Влаховичу и Рабьо

Для начала разберем сам гол. Его важно посмотреть в динамике, чтобы потом погрузиться в детали.

Адриен Рабьо увидел, что на углу штрафной нет никого из миланцев, и выкатил туда мяч. Филип Костич спокойно принял, подготовил удар с левой и пробил в дальний угол.

Главный арбитр матча Даниэле Киффи засчитал мяч, но к нему сразу обратился ВАР-помощник. На повторе показалось, что мяч попал в руку и Рабьо...

... и Влаховичу.

Почему гол засчитали?

Арбитры несколько минут разбирали момент, но решение Киффи все-таки осталось в силе.

Похоже, акцентированной руки не нашли ни у кого из этой парочки, хотя игроки «Интера» долго спорили.

Экс-арбитр Анатолий Синяев, автор телеграм-канала «Але, рэф», на стороне Киффи. «Отменяется гол, если мяч попадает в любую руку, после которой незамедлительно забивается гол. Я увидел одну руку – она в естественном положении. Гол засчитан верно».

Костич забил 100-й выездной мяч «Ювентуса» в матчах с «Интером» в Серии А. Это второй показатель после «Милана» (117), для которого это почти и не выезд.

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«Ювентус» на седьмом месте, команда в необычной гонке обратно в еврокубковую зону после штрафа.

До шестой «Аталанты» (квалификация Лиги конференций) всего четыре очка, отставание от зоны ЛЧ – семь. Учитывая потери конкурентов, шансов даже на Лигу чемпионов немало.

«Интер» сейчас потерял второе место, потому что «Лацио» выиграл дерби у «Ромы» – конечно, это борьба именно за серебро, потому что «Наполи» очень далеко.

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo