19 комментариев

Спорный гол принес «Ювентусу» победу над «Интером». Правильно ли засчитали?
Две руки в одном эпизоде.
«Ювентус» после снятия 15 очков постепенно поднимается: теперь обыграли «Интер» (1:0) и еще ближе подобрались к еврокубковой зоне.
Главный судейский момент: возможно, перед голом мяч попал в руки Влаховичу и Рабьо
Для начала разберем сам гол. Его важно посмотреть в динамике, чтобы потом погрузиться в детали.
Адриен Рабьо увидел, что на углу штрафной нет никого из миланцев, и выкатил туда мяч. Филип Костич спокойно принял, подготовил удар с левой и пробил в дальний угол.
Главный арбитр матча Даниэле Киффи засчитал мяч, но к нему сразу обратился ВАР-помощник. На повторе показалось, что мяч попал в руку и Рабьо...
... и Влаховичу.
Почему гол засчитали?
Арбитры несколько минут разбирали момент, но решение Киффи все-таки осталось в силе.
Похоже, акцентированной руки не нашли ни у кого из этой парочки, хотя игроки «Интера» долго спорили.
Экс-арбитр Анатолий Синяев, автор телеграм-канала «Але, рэф», на стороне Киффи. «Отменяется гол, если мяч попадает в любую руку, после которой незамедлительно забивается гол. Я увидел одну руку – она в естественном положении. Гол засчитан верно».
Костич забил 100-й выездной мяч «Ювентуса» в матчах с «Интером» в Серии А. Это второй показатель после «Милана» (117), для которого это почти и не выезд.
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«Ювентус» на седьмом месте, команда в необычной гонке обратно в еврокубковую зону после штрафа.
До шестой «Аталанты» (квалификация Лиги конференций) всего четыре очка, отставание от зоны ЛЧ – семь. Учитывая потери конкурентов, шансов даже на Лигу чемпионов немало.
«Интер» сейчас потерял второе место, потому что «Лацио» выиграл дерби у «Ромы» – конечно, это борьба именно за серебро, потому что «Наполи» очень далеко.
- Дата проведения
- 19 марта, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 0:1 – 23 Костич.
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Интер –
Онана, Думфрис (Белланова, 83), Дармиан (Корреа, 79), де Врей, Ачерби, Димарко (Д`Амброзио, 63), Брозович, Чалханоглу, Барелла (Мхитарян, 63), Лукаку (Джеко, 79), Мартинес.
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Ювентус –
Шченсны, Де Шильо (Куадрадо, 75), Данило, Бремер, Гатти, Костич, Рабьо, Локателли, Фаджоли, Соуле (Кьеза, 66; Паредес, 83), Влахович.
- Предупреждения:
- Барелла (30), Гатти (31), Рабьо (71), Данило (88), Паредес (90), Д`Амброзио (90), Брозович (90).
- Удаления:
- Д`Амброзио (90), Паредес (90).
Из-за снятия 15 очков фаны «Ювентуса» угрожали Серии А отписками от ТВ. Это редкая глупость и вредительство
Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
Это просто что вспоминается секунд за 10 первое.
Спорный момент в пользу Ювентуса - сразу статьи, разбирательства и тд и тп.
Куча ошибок против Ювентуса в течении сезона - ноль реакций.
А вообще спасибо, что хоть как-то уделили статейку этой игре. Да не просто игре, а Дерби Италии.
Там же параллельно классико ведь, надо 100500 новостей высосать из Испании, а Дерби Италии так себе, можно статейку выложить одну, да и то об ошибке в пользу Ювентуса)
Мне продолжить?)
Проще просто педалировать искусственно созданный имидж ради лайков и просмотров, чем пытаться в объективность.
Уж они то теперь эту историю снова будут эксплуатировать со знанием дела.. ) Что рука стала решающей и если б не она Интер обязательно выиграл бы Скудетто... ))))
И неважно, что в прошлом сезоне оба раза Интер победил Юве только благодаря судейским ошибкам. )) Об этом они всякий раз тактично умалчивают. )
Индзаги, вон уже первым делом на прессухе упомянул.. ))
Неприкрытое лицемерие.