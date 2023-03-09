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Тен Хаг повторил сцену из культовой спортивной драмы после разгрома от «Ливерпуля». Какую?

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Сурово.

Интернет до сих пор кипит после разгромного поражения «МЮ» от «Ливерпуля» (0:7). Среди тонны новостей немного затерялся один любопытный инсайд. 

Как пишет Mirror, Тен Хаг после поражения заставил игроков молча сидеть в раздевалке и слушать празднования футболистов и фанатов «Ливерпуля». Тренер сказал игрокам использовать это как мотивацию больше никогда не допускать столь безвольных поражений.

Если это правда, то Тен Хаг, возможно, позаимствовал прием из спортивной драмы «Человек, который изменил все». Там генеральный менеджер «Окленд Атлетикс» Билли Бин, которого сыграл Брэд Питт, после проигрыша своей команды по бейсболу услышал, что его игроки веселятся и слушают музыку в раздевалке.

Он зашел внутрь и сильно ударил бейсбольной битой по шкафчику. После этого Билли задал вопрос одному из игроков: «Проигрывать весело?» Получив отрицательный ответ, он спросил: «Тогда чему вы радуетесь?» Никто не ответил.

Тогда Бин швырнул биту куда-то в сторону и после долгой паузы, в течение которой в раздевалке стояла полная тишина, выдал: «Так звучит поражение».

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Подробнее о фильме и его героях можете почитать здесь.

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18 комментариев

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Dmitri Kudrenko
Притянуто за уши
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Axl_rose
Ответ lizarazu
А кстати где был тренер в той сцене? Домой уехал?
Тренером был Филип Сеймор Хофман - не лучшая его роль.
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Axl_rose
Помню когда вышел этот фильм все говорили - отстой, проходняк, пошёл по стопам Кейджа и т.д.
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dan11
Да ладно, Барселона уже слушала это раньше.... с видео из раздевалки....
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Алёшка Беленок
Эта новость была несколько дней назад,не надоело одно и тоже показывать)
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Маршал Чой Бол Сан
Соевые релоканты штурмуют Верхний Ларс 2.0)))))
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estad
Ответ Misiunas Maxim
Да и 20 матчей они выйграли не после взбучки...
да и не просил он их сидеть и молчать. Если уж на то пошло
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Misiunas Maxim
Ответ Mark Sobolevskiy
В какой момент фильма Билли Бин стал тренером?
Да и 20 матчей они выйграли не после взбучки...
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geoo9
так это не поражение это как бы сказать точка отсчета или событие которое пару десятков лет будут напоминать МЮ и даже дольше.
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the_lights
спасибо за фильм
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Mark Sobolevskiy
В какой момент фильма Билли Бин стал тренером?
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Пол Ганарара:
Чтооооо?
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Jade CAT Odessa
Ответ lizarazu
А кстати где был тренер в той сцене? Домой уехал?
Там фильм прилично отличается от реальных событий.
Если кому интересно:
https://youtu.be/-POePXrRzhg
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-1
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Koulmann
Ответ wolkov
только бин был генманагером, а не тренером
в североамериканских реалиях это не сильно меняет дело, а уж касательно этого фильма... Тренеру вообще пох было.
+11
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Маршал Чой Бол Сан
Ответ Виталий А.
Трансформация юнайтед. До 2019 года были красными дьяволами. До 2024 года были розовыми. С вчерашнего дня стали коричневыми дьяволятами.
Виталик как был какашным удотом до 2019 так и остался им после вчерашнего дня. Стабильность, Виталик!
+25
-3
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lizarazu
Ответ wolkov
только бин был генманагером, а не тренером
А кстати где был тренер в той сцене? Домой уехал?
+3
0
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Виталий А.
Трансформация юнайтед. До 2019 года были красными дьяволами. До 2024 года были розовыми. С вчерашнего дня стали коричневыми дьяволятами.
+5
-12
-7
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wolkov
только бин был генманагером, а не тренером
+35
-2
+33
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