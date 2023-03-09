18 комментариев

Сурово.

Интернет до сих пор кипит после разгромного поражения «МЮ» от «Ливерпуля» (0:7). Среди тонны новостей немного затерялся один любопытный инсайд.

Как пишет Mirror, Тен Хаг после поражения заставил игроков молча сидеть в раздевалке и слушать празднования футболистов и фанатов «Ливерпуля». Тренер сказал игрокам использовать это как мотивацию больше никогда не допускать столь безвольных поражений.

Если это правда, то Тен Хаг, возможно, позаимствовал прием из спортивной драмы «Человек, который изменил все». Там генеральный менеджер «Окленд Атлетикс» Билли Бин, которого сыграл Брэд Питт, после проигрыша своей команды по бейсболу услышал, что его игроки веселятся и слушают музыку в раздевалке.

Он зашел внутрь и сильно ударил бейсбольной битой по шкафчику. После этого Билли задал вопрос одному из игроков: «Проигрывать весело?» Получив отрицательный ответ, он спросил: «Тогда чему вы радуетесь?» Никто не ответил.

Тогда Бин швырнул биту куда-то в сторону и после долгой паузы, в течение которой в раздевалке стояла полная тишина, выдал: «Так звучит поражение».

«Окленд» после взбучки от Бина победил в 20 матчах подряд – сработает ли с «МЮ»?

Подробнее о фильме и его героях можете почитать здесь.