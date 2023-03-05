14 комментариев

Ложная девятка Клоппа.

Из огненного трио Мане-Фирмино-Салах в «Ливерпуле» останется лишь египтянин.

Роберто Фирмино покинет «Ливерпуль» по окончании сезона в качестве свободного агента. Он уже сообщил о своем решении Юргену Клоппу, пишут, что у них была позитивная беседа.

Ведущие английские медиа и агент футболиста подтвердили информацию.

Фирмино – уже не основа «Ливерпуля», с осени все пошло не так

Если в прошлом сезоне бразилец часто не играл из-за постоянных травм, которые мучили его и осенью, и зимой, и весной, то в этом терял место и по игровым причинам. Он начинал в основе, круто отыграл с «Борнмутом» (2+3) и к середине октября вообще набрал 12 очков по гол+пас за 12 матчей.

А затем угодил в засушливую серию из восьми игр без результативных действий. С того момента дела все ухудшались.

Последний выход в старте – 12 ноября против аутсайдера «Саутгемптона», которому Фирмино забил. Он не попал в сборную на ЧМ-2022, а в конце года еще и травмировался. В 2023-м появился в пяти матчах, выходя только на замену.

Клопп в январе настаивал: «Я говорил это и раньше – да, я хочу, чтобы он остался в клубе». Подтверждал это и журналист Фабрицио Романо: Клоппу нужен Фирмино, а контракт предлагается до 2025 года.

Но имена героев в атакующей линии клуба уже менялись. За последний год «Ливерпуль» выложил 175 миллионов евро за четырех игроков атаки – Луиса Диаса, Дарвина Нуньеса, Коди Гакпо и Фабиу Карвалью. Трое из них минимум на восемь лет младше Фирмино.

Бразилец все прекрасно понимал и сам. И теперь отправится в новое приключение.

Фирмино в «Ливерпуле»: сплошные трофеи, голы и признание

На стыке десятилетий Фирмино был частью одной из самых мощных троек форвардов в мире. Летом 2015-го он обошелся «Ливерпулю» в 41 миллион евро, тут же побив рекорд по трансферам из Бундеслиги.

⚽️ С тех пор он забил 107 голов в 353 играх. Самый голевой – сезон-2017/18: 27 мячей, 15 из которых в АПЛ, еще 11 – в еврокубках. И ведь роль Фирмино не была завязана на голах – он приходил как атакующий полузащитник, а в итоге превратился в одну из лучших ложных девяток современного футбола.

🏆 Фирмино выиграл в «Ливерпуле» семь трофеев: все четыре турнира в Англии, а еще – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ. Голы Бобби принесли «Ливерпулю» долгожданное чемпионство и победу в Лиге чемпионов.

Кроме того, именно Фирмино завоевал для клуба трофей, которого еще не было – на клубном чемпионате мира Роберто забил победные голы в дополнительное время и в полуфинале, и в финале.

🗨️ «Роберто Фирмино – игрок мирового класса, практически каждый день», – слова Клоппа, которые лучше всего характеризуют карьеру Бобби в «Ливерпуле». Он был не так ярок, как Мане и Салах, но работал больше них и на каждой тренировке был одним из лучших. Юрген такое любит.

Неудивительно, что именно Фирмино – главный футболист в карьере Клоппа. Бразилец сыграл под руководством немецкого тренера 346 матчей. Это почти на 40 игр больше, чем у ближайшего преследователя (у Милнера 309). Больше Бобби за команды Юргена забили только Салах и Мане.

Куда дальше соберется Фирмино: возможно, суперклубы выстроятся в очередь

За последний год им интересовалось сразу несколько серьезных клубов:

• Tutto Juve писал, что «Ювентус» еще прошлым летом предлагал 23 миллиона евро;

• Зимой, по данным Daily Mail, за бразильцем внимательно следила «Барселона»;

• Daily Mirror сообщал об интересе «Атлетико»;

• TalkSPORT называл одним из интересующихся «Вест Хэм»;

• Возможно, будет вариант и с «Интером» – La Gazzetta dello Sport утверждала, что «Интер» может подписать Фирмино, если не удастся продлить аренду Ромелу Лукаку;

• Роберто может даже остаться в Англии. Поговаривают, что нападающим интересуется «Ньюкасл»;

В любом случае спустя восемь лет в «Ливерпуле» Фирмино, кажется, уйдет. А ведь десять лет назад, еще играя за «Хоффенхайм», он как-то раз прокомментировал интерес «Локомотива»: «Было бы неплохо однажды оказаться в Москве, почему нет? Я слышал, что это впечатляющий город».

Несколько историй: о зубах, улыбке и ноу-лук голах

• 2016-й для Фирмино заканчивался непросто – перед Рождеством грабители обчистили его дом. Через пару дней самого Фирмино застукали полицейские – за вождением в нетрезвом виде. В итоге – штраф и лишение прав на год. Клоппа попытались спросить, почему после инцидента Фирмино появился в стартовом составе. Тот сразу отсек все сомнения: «Роберто – лучший на тренировках, я никак не могу не ставить его в состав».

• В 2018-м Фирмино забил победный в ворота «ПСЖ» и отпраздновал, закрыв рукой глаз. Ранее его травмировал Ян Вертонген в игре против «Тоттенхэма». Оказалось, повредилась роговица. На тренировку Фирмино вышел в очках. Твиттер «Ливерпуля» развеселился: «Эдгар Давидс вернулся».

Вообще, празднования голов Роберто Фирмино – классика в «Ливерпуле». В один момент дошло до того, что одно из празднований нагло украл Садьо Мане. Сенегалец тогда сказал: у Бобби так много классных празднований, что пусть поделится хотя бы одним.

• То поэзия, то музыка. Об игре Фирмино были разные эпитеты, но особо запомнились два. Вот что однажды сказал Питер Крауч: «Недавно я услышал цитату, которая мне очень понравилась: «Если смотришь матч, Фирмино не видно. Если смотришь за Фирмино – видишь всю игру».

А Клопп добавил: «Футбольная команда – как оркестр. Чтобы играть, нам нужны люди, владеющие разными инструментами. Какие-то громче, какие-то – тише, но все они важны для ритма. Бобби будто бы играет на 12 инструментах в нашем оркестре». Красиво, правда?

• Еще немного про музыку. Один из самых популярный чантов у болельщиков «Ливерпуля» – как раз про Фирмино, называется Si Senor. Этот латиноамериканский мотив напевают едва ли не чаще, чем про «Салаха, короля Египта».

«Есть кое-что, что Коп хочет вам сказать.

Он лучший в мире, его зовут Бобби Фирмино.

Наш номер 9

Si Senor

Дай мяч Бобби – и он забьет».

• О ярких белоснежных зубах Фирмино шутил даже Клопп, когда рассказывал о походе к дантисту: «Но это было не так, что я увидел зубы Бобби Фирмино и такой: «О! Я хочу такие же!» У Бобби отличные зубы, но они очень, очень, очень белые. Мы никогда не обсуждали зубы с ним. Но когда видим улыбки друг друга, наверное, думаем что-то вроде: «Отличная работа дантиста».

Сам Фирмино в интервью Okko Sport говорил: «Главное – заботиться о них, чистить постоянно. Еще порселана – так называется по-португальски. Её специально накладывают на зубы».

Неудивительно, что была и такая история:

• Улыбка Фирмино впечатляет даже без демонстрации зубов. Как-то по соцсетям разошлись скрины после матча «Ливерпуля» против «Бернли». 3:0, все хорошо, но Мане и Салах успели поругаться еще во время игры.

После игры Фирмино с доброй ухмылкой проходил как раз между повздорившими партнерами. Салаха так развеселило видео и отдельные кадры, что он и себе в соцсети поставил скрин, сопроводив картинку смеющимися эмодзи.

• Голы не глядя – давняя фишка Фирмино. Забивал и за «Хоффенхайм», и за сборную Бразилии. Еще несколько лет назад у него собралась целая россыпь таких мячей. Он говорил в интервью Bleacher Report: «Идея родилась у меня из ниоткуда. Рискованно ли это? Конечно, можно не попасть по воротам. Но, когда я получаю шанс, все равно так делаю».

В «Ливерпуле» получилось нарастить коллекцию в том числе и с помощью Лиги чемпионов, где такой же гол влетел «Севилье». Добавились еще и пасы не глядя, например, в игре с «Норвичем». Он делает это даже на разминке.

А какая история с Фирмино больше остальных запомнилась вам?

Фото: East News/Oli SCARFF / AFP, IAN KINGTON/AFP; liverpoolfc.com; Gettyimages.ru/Michael Regan, Nathan Stirk, Clive Brunskill; globallookpress.com/Maurizio Borsari, Richard Callis/Keystone Press Agency