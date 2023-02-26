9 комментариев

Ваши любимые расклады.

«Ман Сити» и «Арсенал» добились синхронных побед – в чемпионской гонке без изменений. Но без таблицы, ближайшего календаря и математической модели от FiveThirtyEight мы вас все равно не оставим.

Для начала расскажем про матчи.

«Арсенал» доминировал, но выиграл в один мяч. С Зинченко-капитаном

У «Арсенала» был непростой выезд к «Лестеру». Сначала арбитр отменил мяч Леандро Троссарда – на ВАР увидели, что Бен Уайт во время углового держал вратаря «Лестера» Дэнни Уорда за руку и мешал ему выбить мяч.

Но «Арсенал» продолжил давить и все-таки забил легитимно: Габриэл Мартинелли ускорился и под острым углом технично закатил в дальний.

Микель Артета доволен: «Мы доминировали почти с начала матча и до конца. Наша игра, наше понимание свободного пространства были великолепны. Чтобы забить больше голов, не хватало лишь последнего паса.

Решение отменить наш гол было разочаровывающим, но здорово, что мы позволили «Лестеру» дома нанести лишь один удар (у «Арсенала» их 10 – Sports.ru). Мы очень рады двум выездным победам – они заслуженные», – радуется испанец.

Для Александра Зинченко матч был особенным: Артета назначил его капитаном. Этот жест приурочили к годовщине начала конфликта на территории Украины.

«Сити» выиграл легко – с рекордом Холанда

Для «Сити» 25-й тур сложился легче: разгромили «Борнмут» – 4:1. Пройдемся по главным героям.

22-летний Фил Фоден провел уже 200-й матч за «Манчестер Сити» – и сделал 1+1. В этом сезоне англичанин держит топ-уровень: 10 голов и пять ассистов в 31 игре. Фил редко выходит в старте, а Пепа Гвардиолу объясняет.

«Он приложил невероятные усилия, играя с болью, и наступил момент, когда он сказал: «Пеп, я больше не могу», поэтому ему пришлось отдохнуть. Мы дали ему неделю или две отпуска, в это время Рияд Марез провел лучший отрезок в сезоне, а Джек Грилиш сделал шаг вперед. Если вы говорите, что я не доверяю Филу, забудьте об этом. Фил – наш бриллиант. Ему нужно быть самим собой», – считает Пеп.

Эрлинг Холанд снова забил, теперь обновил клубный рекорд. Норвежец удачно подкараулил отскок, у него гол во втором из трех последних матчей АПЛ (если вам кажется, что он в 2023-м не так опасен), а суммарно теперь в лиге 27 мячей за 24 игры. Холанд обошел Серхио Агуэро по голам в «Сити» за один сезон: у аргентинца было 26 мячей в турнире-2014/15.

Естественно, Холанд – лидер гонки бомбардиров АПЛ.

Хулиан Альварес тоже вышел в основе (хотя обычно Пеп выпускает только Холанда) – и использовал шанс. На 16-й минуте они организовали первый гол на пару: Эрлинг с пары метров врезал в перекладину, а Альварес добил. Четвертый мяч – тоже во многом заслуга Хулиана: он-то пробил не очень точно, но помог рикошет от Криса Мифема.

Таблица и шансы: что дальше?

«Арсенал» лидирует: два очка в плюсе уже есть, а еще игра против «Эвертона» в запасе.

• Лондонцам дальше как раз играть с «Эвертоном» – соперник вроде бы внизу, но в начале февраля «Арсенал» ливерпульцам уже проигрывал. В марте топ-соперников в чемпионате нет («Борнмут», «Фулхэм» и «Кристал Пэлас»), но вернется ЛЕ, календарь станет жестче – в 1/8 финала ждет непростой «Спортинг».

• У «Сити» впереди амбициозный «Ньюкасл» и «Пэлас». Там, кстати, тренер Патрик Виейра – легенда «Арсенала» теперь может поучаствовать в чемпионской гонке вот под таким углом. А еще у команды Гвардиолы в середине марта ответный матч против «Лейпцига» в ЛЧ, после выездной ничьей нужна только победа.

Математическая модель FiveThirtyEight считает, что шансов на чемпионство чуть больше у «Арсенала»: 53% против 44% у «Сити».

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Ian Walton