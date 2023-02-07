Бундеслига готова принять инвестиции из США и Азии, при этом не нарушив правило 50+1. Какой план?

Хотят больше зарабатывать, сохранив независимость клубов.

В Германии хотят допустить инвестиции из США и Азии в футбольные лиги. DFL (орган, управляющий профессиональными лигами Германии) ищет инвестора для покупки 12-15% акций еще не созданной лицензионной компании, которая сможет продавать телеправа иностранному инвестору в течение 25-30 лет.

Сколько денег хотят привлечь?

DFL желает получить от 2,5 до 3 миллиардов евро от инвестора из США или азиатских стран и разделить их между 36 клубами первой и второй Бундеслиги. По информации Kicker, значительная часть пойдет на развитие клубных инфраструктур, детских футбольных центров, стадионов и высоких технологий в спортивной сфере. Предполагается, что клубы будут получать деньги в течение 20 лет.

Bild пишет, что уже идут переговоры с семью потенциальными инвесторами. Все вложения будут ограничены телевизионными правами и не будут включать доли в первой и второй Бундеслигах. Кроме того, инвесторы не смогут влиять ни на клубы, ни на расписание матчей.

Концепцию разработали под руководством Яна-Кристиана Дризена («Бавария»), Рюдигера Фрича («Дармштадт») и членов правления DFL Акселя Хеллманна («Айнтрахт») и Оливера Леки («Фрайбург»).

Идея DFL – оставить клубы независимыми и сохранить правило 50+1, при этом привлечь иностранные инвестиции, чтобы сделать лиги и клубы финансово мощнее.

Напомните, что за правило 50+1?

Оно запрещает клубам отдавать контрольный пакет акций сторонним инвесторам. Исключения делаются для тех, кто подпитывал клуб деньгами на протяжении 20+ лет. Принимаются действительно щедрые финансовые вливания, а не поставка газировки в раздевалку команды.

Например, есть примеры «Байера» и «Вольфсбурга», которых просто не существовало бы без химико-фармацевтической корпорации «Байер» и автомобильного концерна «Фольксвагена». В XXI веке к ним присоединились «Хоффенхайм» с «РБ Лейпциг».

Полтора года назад в Англии тоже хотели ввести правило 50+1, но дальше петиции не продвинулись

Уже после появления слухов о Суперлиге английские фаны вдохновились идеей 50+1 и запустили петицию на сайте правительства: требовали принять закон, который отдаст контрольный пакет профессиональных клубов болельщикам.

Петиция собрала более 100 тысяч голосов – парламент был обязан ее рассмотреть. Уже бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что бывший министр спорта Трейси Крауч будет курировать проект управления английским футболом, одна из его задач – повышение роли болельщиков в операционном управлении.

Департамент цифровых технологий, культуры, медиа и спорта Великобритании ответил, что эксперты изучат мировой опыт, но дальше дело не пошло.

В Германии регулярно спорят из-за правила

Немецкие клубы воспринимают правило 50+1 неоднозначно. Например, бывший президент «Баварии» Ули Хенесс еще в 2016-м говорил: «Я за то, чтобы правило 50+1 отменили. В международном футболе этого правила нет, немецкие клубы теряют конкурентоспособность.

Еще хотел бы, чтобы общество перестало думать, что «Бавария» против отмены этого правила, поскольку в этом случае другие клубы будут для нас опасны. 25 процентов акций мы передали adidas, Allianz и Audi и удачно выступаем не только на национальном, но и на международном уровне. Мы хотим продолжить в том же духе».

Эту мысль повторял вице-президент клуба Карл-Хайнц Румменигге в интервью GQ в 2018-м: «Надеюсь, DFL освободит немецкие клубы от этого правила».

А вот генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке, наоборот, поддерживал 50+1: «Я не согласен с теми, кто считает, что с этим правилом невозможно добиться успеха. «Реал» и «Бавария» на 100% соответствуют 50+1, а это самые успешные клубы мира».

Но в разговоре с ВВС в 2018-м Ватцке добавлял: «У 18-20-й команд АПЛ те же финансовые показатели, что и у «Боруссии». Для нас это непросто».

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm, Alexander Hassenstein