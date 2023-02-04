Озил правда завершит карьеру? Он почти не играет в Турции, постоянно травмирован и часто ругается

Месута Озила снова обсуждают и снова речь не о его игре. Турецкие медиа пишут, что полузащитник планирует закончить с футболом.

Напомним: летом Озил ушел из «Фенербахче», но остался в Турции. Он перебрался в «Истанбул», где после одного из матчей получил в подарок часы от президента Турции Реджепа Эрдогана.

При этом на поле выходил крайне редко (всего 187 минут за полгода), но в матче чемпионата Турции 2 февраля против «Кайсериспора» вдруг попал в стартовый состав. И был заменен в перерыве.

Журналист турецкого издания Fanatik Якуп Чинар рассказал продолжение истории:

• Утром Озил не пришел на тренировку «Истанбула».

• Партнерам сообщил, что завершит карьеру.

• С «Истанбулом» контракт будет разорван. Он и так был заключен до конца сезона.

Что бы сейчас сказал Эрдоган?

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Мучения в «Арсенале» закончились зимой 2021-го. Озил переехал в «Фенербахче».

Тот сезон он доиграл с одной голевой передачей, а во втором набрал 8+2 по «гол плюс пас», правда, половину мячей забив с пенальти. Играл до весны 2022-го, потом поругался с исполняющим обязанности главного тренера Исмаилом Карталом, рассказал, что первые полгода не получал в «Фенере» зарплату и все равно пообещал завершить в нем карьеру.

Не получилось – расторг контракт в июле и перешел в «Истанбул».

В «Истанбуле» все еще грустнее – семь игр во всех турнирах, из которых лишь две в старте. Возглавивший «Фенербахче» Жорже Жезуш, расставаясь с игроком, сказал вслух: «Эпоха Озила завершена».

Пока он прав. Сложно себе представить, что Озил закончит карьеру в клубе своего детства, как он говорил о «Фенербахче».

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Болельщикам «Фенербахче» он запомнился не только игрой, но и поведением вне поля – участвовал в благотворительности, поддерживал команду на трибунах, когда не мог играть. Старался ей помогать в любом случае.

А кроме этого...

• Шутил о «Тоттенхэме» про пыльный шкаф трофеев после поражения клуба в финале Кубка лиги от «Ман Сити».

• Говорил словами Микеля Артеты: «Верьте в процесс», но это было в ответ на три поражения в стартовых матчах «Арсенала» в АПЛ в 2021 году. Сарказм?

• Кинул манишку в сторону главного тренера «Фенера» Витора Перейры в одном из матчей, когда не вышел на поле, хотя разминался весь тайм. Эпизод замяли, но президент клуба Али Коч хмурился, комментируя пребывание Озила в клубе: «Он должен сконцентрироваться на футболе и оставить коммерческие интересы в стороне».

• Радовался «Золотому мячу» Карима Бензема, а о поражении Франции в финале ЧМ-2022 написал: «Нет Бензи – нет вечеринки».

У Озила не сложилось в Турции в том числе и из-за травм. Картина за последние два года очень грустная.

Неудивительно, что разговоры о завершении карьеры стали возникать чаще. Хотя последнюю фотографию с тренировки в соцсетях Озил снабдил подписью «Рад вернуться к любимому делу».

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Кто из того состава уже не играет:

• Мирослав Клозе покинул футбол в 2016-м, играя за «Лацио».

• Спустя год ушел Филипп Лам – легенда «Баварии».

• Еще через год Пер Мертезакер закончил карьеру в «Арсенале».

• Тогда же перестал выступать за «Боруссию» Дортмунд и Роман Вайденфеллер.

• Бастиан Швайнштайгер не стал продолжать после 2019-го, когда был в МЛС.

• Андре Шюррле поиграл за «Спартак» и завершил карьеру в 29 лет.

• Бенедикт Хеведес: закончил летом 2020-го, последним клубом был «Локомотив».

• Сами Хедира ушел из футбола весной 2021-го игроком «Герты».

Чем займется Озил, если завершит карьеру? Ответ очевиден – уйдет в киберспорт

Месут много тратит на благотворительность и развивает собственный бизнес, связанный с одеждой и сетью кофеен, поддерживает совместный с Матье Фламини проект Unity Health, владеет акциями мексиканского клуба «Некакса».

Но страсть Озила – киберспорт. Во время пандемии коронавируса весной 2020 года он запускал стрим на Твиче – собрал более 2000 зрителей, играя в Fortnite.

Еще раньше – в 2018 году – Озил основал команду M10 eSports и рассказал, что всегда играл в видеоигры. Озил считает, что у спорта и киберспорта есть много общего.

Его нынешняя цель – развитие молодых киберспортивных талантов. Для этого Озил поручил агентству eSportsReputation искать перспективных игроков в FIFA по всему миру. По данным ispo.com, он инвестировал более 500 тысяч евро в свой проект.

Агент игрока Эркут Согут прошлым летом рассказывал, что после завершения карьеры переквалифицируется в профессионального геймера. «Честно говоря, он действительно хорош в Fortnite. Я не удивлюсь, если он начнет выступать на соревнованиях. Он владеет командой M10 Esports, в которую входят составы по FIFA и Fortnite. У него есть буткемп в Германии», – добавил Согут.

В любом случае Озилу есть чем заниматься и вне футбола.

Фото: Globallookpress.com / IMAGO/Seskimphoto; instagram.com/m10_official