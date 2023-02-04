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Энцо сыграл за «Челси». Говорят, из-за него чуть не подрались боссы клубов, сам он угрожал публично атаковать «Бенфику»

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Португальские инсайды о главном трансфере зимы.

Трансферная сага Энцо Фернандеса была настолько шумной, что подробности всплывают до сих пор – даже когда аргентинец уже дебютировал за «Челси».

В первом матче с ним лондонцы сыграли 0:0 с «Фулхэмом», еще на поле из зимних новичков в старте были Михаил Мудрик (замена в перерыве, касался мяча реже вратаря) и Бенуа Бадьяшиль, на замену в атаке выходили Нони Мадуэке (вместо Мудрика) с Давидом Фофана, который не попал в пустые ворота.

В переговорах по Энцо пришлось пройти через многое. «Челси» и «Бенфика» расстались явно не друзьями.

Пишут, что люди из «Бенфики» и «Челси» чуть не подрались. А Энцо выступил с угрозами

Что стало известно благодаря португальскому медиа Record:

3 января президент «Бенфики» Руй Кошта прилетел в Лондон разговаривать с Тоддом Боули и Жорже Мендешем, агентом футболиста. Самая дикая деталь: переговоры в какой-то момент чуть не переросли в драку! Судя по инсайдам, Кошта покинул помещение в ярости, когда «Челси» снизил предложение со 107 миллионов фунтов до 80, предлагая включить других игроков.

«Челси» опровергает, что было близко к драке, но подробностями не делится. «Бенфика» пока молчит.

Сам Энцо настолько хотел в «Челси», что пригрозил записать видео в соцсетях с обвинениями руководства «Бенфики». Хотя еще три недели назад, забив «Варзиму» в Кубке, хлопал по эмблеме клуба и показывал жестом, что остается.

Три недели назад Энцо показывал фанатам «Бенфики» жест «Я остаюсь». Сейчас он в «Челси» и, похоже, ничего не помнит

Клубы обсуждали обмен с большой доплатой – на Зиеша, Жоржиньо или Ковачича. В итоге на Энцо в «Бенфике» злы

Вместо дополнительных денег с «Бенфикой» обсуждали обмен:

• На Жоржиньо, у которого в 2023 году заканчивался контракт – но итальянец за 12 млн фунтов ушел в «Арсенал».

• На Матео Ковачича – это было интереснее самой «Бенфике», но оказалось невозможным из-за высокой зарплаты игрока (5 млн фунтов).

• На Хакима Зиеша, плюс Давид Фофана и Андрей Сантос в аренду – при 90 млн евро деньгами. Предполагается, что это обсуждали как раз на той жаркой встрече, когда нервы достигли пика. «Бенфика» отвергла вариант.

В итоге «Бенфика» отпустила Энцо за 121 млн евро, но никого взамен не взяла – решилось в последний момент. Главный тренер Рогер Шмидт убеждает, что команда справится.

Руй Кошта на Энцо теперь зол. Он рассказал, что был вариант перейти в «Челси», но доиграть до лета в аренде в «Бенфике»:

«Футболист не захотел остаться, не захотел показать свою преданность клубу. Он отказался остаться, хотя не потерял бы ни одного евро! Вот тогда я и подумал, что Энцо больше не сможет играть за «Бенфику». Мне нужно управлять клубом, и я, как президент и болельщик, не хотел видеть Энцо в «Бенфике». Он больше не имел права войти в раздевалку «Бенфики».

Раньше «Челси» и «Бенфика» нормально работали. Но сейчас лондонцы взбесили еще и «ПСЖ»

Во взаимодействии лиссабонцев с лондонцами был, например, трансфер Неманьи Матича – его «Бенфика» покупала у «Челси». До того свежекупленный Рамирес помог португальцам с чемпионством и уехал сразу в Англию.

Зимняя трансферная сага тоже была – 12 лет назад. «Челси» тогда сверкнул переходами Фернандо Торреса и Давида Луиза. Бразильца забрали у «Бенфики» перед самым дедлайном, хотя тоже весь январь шли слухи то о переходе, то о срыве сделки. Луиз уходил совсем с другими эмоциями, хотя прямой замены у клуба не было. Он написал красивое сообщение и несколько раз повторил, что хочет завершить в «Бенфике» карьеру.

Отношения с коллегами этой зимой у «Челси» вообще складываются непросто. Недовольны работой «Челси» и в «ПСЖ». Примерно за час до дедлайна переход Хакима Зиеша был практически готов. А потом, по данным L’Équipe, «Челси» трижды отправил «ПСЖ» неверные документы.

В итоге никто ничего не получил: «ПСЖ» – без игрока, «Челси» остался с недовольным футболистом. Анонимный сотрудник «ПСЖ» в интервью The Athletic сказал, что в «Челси» творится «первоклассный цирк».

Сделка по Зиешу – катастрофа. Похоже, «Челси» трижды ошибся с документами, «ПСЖ» в бешенстве

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge; globallookpress.com/IMAGO / Panoramic

4 комментария

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Direct free kick
Столько возни из-за среднего игрока
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Donald Subanov
Серди синих брусков выглядел как Бог.
Хороший матч провел
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Redmurza
У Энцо хорошие шансы на достойный отрезок в Челси потому, что он круто играл и был лидером сразу в двух разных системах - в Бенфике и сборной. Это значит, что он хорошо понимает футбол и роль, которую от него хотят тренеры.
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DolJun
для первой игры, да еще и против фаворита - смотрелся очень достойно.
+2
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+2
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