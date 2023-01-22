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Сказка любителей из 6-й лиги Франции – дошли до «ПСЖ» в кубке. Получили 0:7 и пента-трик Мбаппе, но все равно счастливы

Кубок Франции Кубок Франции
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Неймар Неймар
Пеи-де-Кассель
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

«ПСЖ» легко прошел в 1/8 финала Кубка Франции, но вот редкий случай – во французском матче с участием парижан гораздо интереснее не они, а соперник.

До этого дня вы точно не слышали про «Пеи-де-Кассель». Что логично: это команда из шестого дивизиона, она оставалась в 1/16 финала самой низкорейтинговой. Для нее сам факт того, что против вышел клуб из Лиги 1 – большущее достижение. А сетка вывела еще и на «ПСЖ».

«Пеи-де-Кассель» – любители из городка на 2000 жителей. До понедельника о них не было ни строчки в Википедии

Этому клубу с севера Франции меньше пяти лет, он образовался слиянием сразу нескольких команд и никогда не поднимался выше шестой лиги. 

Вот всего несколько фактов, которые помогут понять, насколько разные вселенные пересеклись в понедельник в Кубке Франции.

«Пеи» – полностью любительская команда. Там и близко нет профессиональных контрактов, а о том, чем занимается пара человек из состава, ниже расскажем отдельно. Спойлер: они – ультрас клуба, против которого только что сыграли.

• Сам городок, где базируется команда, Кассель, – всего на 2249 жителей. Это французская Фландрия, район Дюнкерка, 45 км от Лилля. Конечно, там только миниатюрный муниципальный стадион с мини-трибункой, играть на таком Кубок Франции с «ПСЖ» не стали, матч провели на большой арене в Лансе, до туда 50 примерно километров.

Стадион сделали чуть более домашним в том числе за счет вот таких великанов – традиционных для севера Франции и конкретно Касселя, близкого к фламандской культуре.

Такие герои.

До дня матча с «ПСЖ» у «Пеи-де-Кассель» не было страницы в Википедии – даже на французском. Ее создали и наполнили несколькими фактами только 23 января, причем на английском. Похоже, что люди, которые просто заинтересовались тем, что это за клуб, именно благодаря попаданию на парижан.

Представители клуба еще до игры говорили, что вместо привычного охвата в 100-150 человек к ним в соцсети теперь приходят тысячи. А уж по ходу игры цифры наверняка улетели в космос по меркам деревенской команды.

«Кассель» шел к «ПСЖ» через три драмы. Их капитан и спаситель – с фан-сектора «Парижа»

Чтобы добраться до «ПСЖ», скромный «Пеи» прошел три раунда – и это каждый раз была драма.

1/128 финала: забили «Шомону» на 75-й (защитник Алексис Змияк с пенальти, запомните его), на 89-й пропустили, но на 90+3 затолкали победный, автор – Николас Брунель.

1/64 финала: ушли в серию пенальти после 1:1 в основное и дополнительное время с «Дранси», снова с голом Брунеля. И выиграли в послематчевых 11-метровых. Все это было еще в октябре-ноябре.

1/32 финала: уже в январе, полторы недели назад, победили «Васкеаль» (недавно тоже доходивший до «ПСЖ»), потому что спаслись на 89-й минуте – сравнял тот самый капитан Алексис Змияк – и выиграли вторую подряд серию пенальти.

Змияк – вообще-то фанат «ПСЖ». 34-летний игрок регулярно гоняет на фан-сектор «Парк де Пренс».

«Если Мбаппе будет забивать, должен ли я делать подкат? Должен ли я думать о том, что ему скоро играть с «Баварией» в ЛЧ? – задавался вопросом Змияк. – Странное чувство, когда мы сыграем против тех, за кем я следил с трибуны и кого поддерживаю. Я не мог этого представить. Мы сошли с ума после жеребьевки». 

Змияк, к слову, правый защитник – так что Мбаппе он противостоял персонально. А еще у него польские корни, и он никогда не играл выше пятого французского дивизиона. Матч с «ПСЖ» для него – точно главное футбольное событие в жизни с огромным отрывом.

«Кассель» держался полчаса. Но получил 0:7 с пента-триком Мбаппе – первым и для него, и для «ПСЖ»

«ПСЖ» привез на кубковый матч двух из трех главных звезд: Килиан Мбаппе и Неймар вышли в старте, только Лионель Месси получил отдых, его не было в заявке.

«Кассель» сопротивлялся почти полчаса – гранд пробил любителей только на 29-й минуте, начал Мбаппе.

Потом, конечно, полетело: к 40-й минуте Килиан успел уложить хет-трик за 11 минут, а «ПСЖ» вел 4:0, потому что между первым и вторым забил еще и Неймар. 

Во втором тайме Мбаппе добавил еще два, присоединился Карлос Солер – так дошли до 7:0. И Килиан, и Неймар отыграли по полному матчу, из звезд по ходу заменили только Серхио Рамоса.

Мбаппе в игре раскатывал по полной, но в целом к сопернику отнесся с большим уважениям. Например, еще в перерыве отдельно подошел к Алексису Змияку и подарил ему футболку. Килиану ценен этот матч еще и потому, что это исторический момент.

• Мбаппе – первым в истории «ПСЖ» автор пента-трика. Непросто поверить, но за парижан раньше действительно никто не забивал пять мячей в одном матче.

• И лично у Килиана это первая в жизни игра на топ-уровне, когда он забивает пять. До этого дважды было по покеру: за сборную Франции – Казахстану и за «ПСЖ» – «Лиону».

Матч с «Пеи-де-Кассель» запомнится и любителям, и звездам.

Пеи-де-Кассель – ПСЖ 0:7 (0:4, 0:3)
Дата проведения
23 января, 22.45, «Болларт-Делелис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 29 Мбаппе, 0:2 – 33 Неймар, 0:3 – 35 Мбаппе, 0:4 – 40 Мбаппе, 0:5 – 56 Мбаппе, 0:6 – 64 Солер, 0:7 – 79 Мбаппе.
Пеи-де-Кассель – Samson, Santrain (Delcourt, 67), Zmijak, Thoor, Leclerc, Rapaille, Bruneel (Valdher, 80), Boudjema, Bogdanski (Djelema, 67), Sané (Itoua, 55), Leganase (Rudent, 55).
ПСЖНавас, Пембеле (Хакими, 59), Рамос (Битшиабу, 67), Данилу Перейра, Мендеш (Бернат, 46), Солер, Саншеш (Фабиан Руис, 59), Витинья, Мбаппе, Экитик (Гарби, 67), Неймар.
Предупреждения:
Неймар (26), Bruneel (30).

Фото: facebook.com/uspayscassel; East News/Francois LO PRESTI / AFP; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; REUTERS/Yves Herman

27 комментариев

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MyGerodot
Есть какая-то притягательность таких весёлых для топ-гостей матчей. С удовольствием как-то посмотрел в глубинке матч местного "Урожая" с командой из областного центра. За "Урожай" вышло болеть практически всё 5-тысячное местное население, от мала до велика). Шум был такой, что распугали всех гусей с соседнего луга). Продули местные, конечно, но про героя Сашку Капустина, который всё-таки забил, судачили долго)
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Сергей Перевалов
Ответ Игорь Климов
Финал кубка мира закончился со счётом 3:3 какие 4 гола Мбаппе, тебе это приснилось?
4-й гол в финале 2018
0
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-1
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2vdhrvmmzf
Ответ predMBAPPE
Не пента Эстонии но тоже сойдет
Да, что то на уровне пенты в плей офф лч байеру
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алиса флер
Ответ Игорь Климов
Поэтому Месси и не играл в этом матче, для ПСЖ в ближайшие 30 дней будут супер напряжённые игры во всех турнирах.
пусть играют Килиан и Ней.тоже классно
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-1
-1
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алиса флер
Ответ Dmitri Kudrenko
Спасибо тренеру ПСЖ, что не выпустил второй состав, а привез звезд на радость болельщикам
это да.зато лишний раз убедились,что тройка играет отлично.Месси-Мбаппе-Ней.хоть и Месси не было.скоролько бы голдов было,если б играл еще и Месси...
я люблю игру Килиана.
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алиса флер
Ответ Sevuska
После того как Килиан забил 4 в финале Кубка Мира , пента-трик любителям из 6ой лиги кажется просто праздным развлечением для Мега звезды мирового футбола .
и хорошим развлечением.
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алиса флер
Ответ Игорь Климов
Финал кубка мира закончился со счётом 3:3 какие 4 гола Мбаппе, тебе это приснилось?
Игорь.просто полюбоваться на игру и голы нельзя?.и Мбаппе еще 1 гол забил с пенальти,если я правильно помню
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Ответ Водяра
Географию прогулял?)
Естессна, все же должны знать про Танжер и Сеуту. В каком классе проходили географию Испании?
+1
0
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Юрий Кечко
Ответ Ришат Хурматов
Где-то я такое видел уже, ааа точно, французкий фильм "Команда мечты" про одну команду с острова по-моему, которая забралась высоко в кубке вопреки всем трудностям))
Да чето крутили такое по телеку
+1
0
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Сергей Анохин
Ответ nuksi
Когда Амкал в России рубится в Кубке, все хейтят его и сам турнир)
Давай начнём с того, что он из Москвы, во вторых - обратная психология. Всем навязывают "вот такой прекрасный турнир" и его многие перестали терпеть
0
0
0
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Игорь Климов
Поэтому Месси и не играл в этом матче, для ПСЖ в ближайшие 30 дней будут супер напряжённые игры во всех турнирах.
0
-2
-2
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Игорь Климов
Ответ Sevuska
После того как Килиан забил 4 в финале Кубка Мира , пента-трик любителям из 6ой лиги кажется просто праздным развлечением для Мега звезды мирового футбола .
Финал кубка мира закончился со счётом 3:3 какие 4 гола Мбаппе, тебе это приснилось?
0
-3
-3
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Yavich
Где-то в комментах писали, что Пеи-де-Кассель специально просил Галтье выставить основной состав. Хотелось бы узнать, было ли такое.
0
0
0
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Ришат Хурматов
Где-то я такое видел уже, ааа точно, французкий фильм "Команда мечты" про одну команду с острова по-моему, которая забралась высоко в кубке вопреки всем трудностям))
0
0
0
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Pushkin Sasha
Ответ терминатор киборгов
Через 10 лет хейтеры Мбаппе будут кричать, что он читерил стату в Кубке с командами из 6 дивизиона. Скриньте!
Какие 10 лет, ты комменты хоть читаешь? Уже пишут. У мессифанов подгорело, насколько я понимаю
+9
-4
+5
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nuksi
Ответ Илья Савчук
Ради таких историй очень интересно следить за кубками лиг. Недавно была Барса с выездом в испанский анклав в Марокко, я, например, только благодаря той игре и узнал, что у Испании вообще есть такая территория...
Когда Амкал в России рубится в Кубке, все хейтят его и сам турнир)
0
-1
-1
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Zhe Repka
Теперь знаю за кого играть в Football manager
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0
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ГОЛИБ Хошимов
Ответ Водяра
Географию прогулял?)
Все мы прогуляли географию
+7
-6
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Водяра
Ответ Илья Савчук
Ради таких историй очень интересно следить за кубками лиг. Недавно была Барса с выездом в испанский анклав в Марокко, я, например, только благодаря той игре и узнал, что у Испании вообще есть такая территория...
Комментарий скрыт
+5
-18
-13
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терминатор киборгов
Через 10 лет хейтеры Мбаппе будут кричать, что он читерил стату в Кубке с командами из 6 дивизиона. Скриньте!
+8
-6
+2
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Log in
Ответ Dmitri Kudrenko
Спасибо тренеру ПСЖ, что не выпустил второй состав, а привез звезд на радость болельщикам
Фалькао из прошлого одобряет
+16
0
+16
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Во всех лигах такие сказки регулярно, но тут аж ПСЖ.
+2
0
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Илья Савчук
Ради таких историй очень интересно следить за кубками лиг. Недавно была Барса с выездом в испанский анклав в Марокко, я, например, только благодаря той игре и узнал, что у Испании вообще есть такая территория...
+49
-1
+48
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predMBAPPE
Не пента Эстонии но тоже сойдет
+7
-4
+3
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Имя Фамилия
Для идеального праздника на поле не хватало только Верратти и Маркиньоса.
0
-3
-3
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