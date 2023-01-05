Месси, Бензема, Модрич, Де Хеа и Канте: у кого из суперзвезд летом закончатся контракты

Еще полгода – и можно забрать бесплатно?

1 января открылось зимнее трансферное окно в Европе. Через полгода у множества известных игроков истекут действующие соглашения. Загадка для клубов – расстаться с ними сейчас по сниженной цене или отпустить бесплатно в конце июня? Или же договориться о новом соглашении?

По правилам с этими игроками уже сейчас могут начинать переговоры другие клубы.

АПЛ: «Челси» лишится средней линии, а «МЮ» – основного вратаря?

А также: Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль»), Тьяго Силва («Челси»), Виллиан («Фулхэм»), Йерри Мина («Эвертон»), Джесси Лингард («Ноттингем Форест»), Чаглар Сеюнджю («Лестер»).

• «Челси» может расстаться с двумя игроками центра поля. С одной стороны, выглядит угрожающе, с другой – в клубе считают, что и Канте, и Жоржиньо все-таки останутся. Даже если нагрянет Энцо Фернандес.

• Последний раз «МЮ» играл без Давида Де Хеа в сезоне-2010/11 – как в прошлой жизни. Но клуб намерен оставить 32-летнего вратаря – ведет с ним переговоры о продлении контракта.

• То же можно сказать и про Фирмино – уж слишком давно он в «Ливерпуле». Goal писал в ноябре, что бразильцу предлагают контракт 2+1 – и он готов остаться.

• Имя Гюндогана связывали с «Барселоной», но после ЧМ-2022 Diario Sport написал, что каталонцев смущает возраст. Да и неужели Пеп его отпустит.

Примера: нового контракта пока нет даже у Бензема (но будет). А вот союз Бускетса и «Барсы» – под вопросом

А также: Эктор Бельерин («Барселона»), Маркос Алонсо («Барселона»), Дани Себальос («Реал»), Серджи Роберто («Барселона»), Начо Фернандес («Реал»), Давид Сильва («Реал Сосьедад»).

• Как представить себе «Реал» без Модрича, Крооса и Бензема – неясно. Вероятно, и не придется – они все хотят остаться. Модрич ради этого готов отказаться от денежных вариантов в Азии, а Кроос – от окончания карьеры.

• О желании «Барселоны» омолодить команду пишется чуть ли не каждый год, так что перестановки вполне возможны. Испанские медиа неоднократно сообщали, что и Бускетс, и Депай готовы сменить клуб.

• Где продолжит карьеру Давид Сильва – пока неизвестно. Возможно, это будет зависеть от места «Реала Сосьедад» по итогам сезона. И, конечно, от состояния – Сильве в январе исполняется 37 лет.

Серия А: «Интер» обновит защиту, а «Ювентус» – фланги?

А еще: Неманья Матич («Рома»), Крис Смоллинг («Рома»), Андреа Белотти («Рома»), Оливье Жиру («Милан»), Златан Ибрагимович («Милан»), Педро («Лацио»), Руслан Малиновский («Аталанта»).

• В Италии – просто сборная Европы из известных форвардов, преимущественно возрастных. У Белотти предусмотрена опция продления на пару лет, Жиру уже почти подписал новый контракт, а Джеко (в марте исполнится 37) не против остаться, но подумывает и о больших суммах в Азии.

Златан же отверг мысли об окончании карьеры, хотя и не играл уже более полугода из-за травмы.

• «Ювентус» может лишиться фланговых игроков, хотя клубный сезон у всех далеко не самый выдающийся. Инсайдер Николо Скира писал, что Куадрадо и Сандро уйдут. Рабьо выглядит лучше, но и его «Ювентус» готов отпустить даже зимой.

• «Интер» – самая пропускающая команда из топ-10 Серии А, так что изменения в линии обороны были бы логичными. Де Вреем прошлым летом всерьез интересовались в АПЛ. Шкриньяру, по данным того же Скиры, предложат контракт с повышением зарплаты.

Бундеслига: «Менхенгладбах» может не удержать Зоммера, а «Дортмунд» – Мукоко

К тому же: Рафаэл Геррейру («Боруссия» Д), Махмуд Дауд («Боруссия» Д), Йосип Брекало («Вольфсбург»), Эрик Максим Шупо-Мотинг («Бавария»), Конрад Лаймер («Лейпциг»), Реми Бенсебайни («Боруссия» М).

• Было бы совсем непривычно смотреть на дортмундскую «Боруссию» без Хуммельса и Ройса. Скорее всего, в ближайшее время этого не случится, и оба продлят контракты еще на год.

• Интересный вопрос – что будет с Зоммером. Ему интересна «Бавария» – и он интересен «Баварии». Возможно, полноценный трансфер произойдет уже зимой.

• Отдельная история – где будет играть Мукоко. За 18-летним немцем охотятся топ-клубы АПЛ, вмешивается и «Барселона». Но есть и вариант с продлением контракта с «Боруссией». Правда, как сообщает журналист Sky Sport Свен Вестершульце, сам футболист просит за это у клуба 10 миллионов евро.

Другие лиги: Месси останется в «ПСЖ», а Сафонов покинет «Краснодар»?

Плюс: Джонатан Бамба («Лилль»), Уссем Ауар («Лион»), Мусса Дембеле («Лион»), Росс Баркли («Ницца»), Жером Боатенг («Лион»), Аарон Рэмзи («Ницца»), Вахби Хазри («Монпелье»), Виктор Цыганков («Динамо» Киев).

• Да, вести переговоры можно и с Месси. И даже надеяться на его бесплатный переход летом. Но едва ли это возможно – «ПСЖ» не отпустит. Marca пишет, что контракт вот-вот продлят. Может остаться и Рамос, хотя есть вариант и с «Аль-Насром».

• У 31-летнего Хамеса 3+3 по «гол плюс пас» в чемпионате Греции, шансы в нем на чемпионство примерно те же, что и на возвращение в топ-клуб – почти нулевые. Но с будущим пока ничего не ясно.

• Из российских игроков, у которых контракты закончатся летом 2023 года, стоит выделить Сафонова, Баринова и Кузяева. Возможно, из Германии свободным агентом вернется вратарь Андрей Лунев. Безусловно, будет интерес к полузащитнику «Краснодара» Александру Черникову. Свободным агентом также станет защитник «Рубина» Илья Самошников, который остался в Казани и после вылета в Первую лигу.