Де Хеа на пике, но вряд ли поедет на ЧМ-2022. Кепа, кстати, тоже (но шансов чуть больше)

Вратарь «МЮ» Давид Де Хеа мощно провел воскресный матч против «Вест Хэма». В голосовании за лучшего игрока встречи испанец набрал более 50 процентов голосов.

Вот краткая сводка статистики Де Хеа в игре с «Вест Хэмом»:

• 40 действий с мячом

• Точность пасов 77%.

• 4 сэйва.

• 2 выноса.

• 3 лонгболла.

• 1 сэйв с близкого расстояния.

• 1 вынос кулаком.

• 1 выход из ворот для подстраховки.

• 3.01 ожидаемых сэйва.

• +0.99 голов, предотвращенных благодаря шотстоппингу .

Два сэйва вратаря «МЮ» получились чумовыми. Например, вот этот после убойного удара головой от Курта Зума с близкого расстояния в угол. В послематчевом интервью Де Хеа признал, что спасение после удара Зума – тяжелейший момент матча для него:

Или этот после выстрела Деклана Райса из-за штрафной в девятку:

Главный по вратарям на The Athletic и Sky Sports Джон Харрисон обратил внимание на технику вратаря при отражении ударов головой. По словам англичанина, Давид резко меняет взгляд для оценки обстановки – и это помогает. Кроме того, за испанца играют отличная подвижность и качественная работа ногами при сэйвах.

Спасение после удара Зума выглядит еще более впечатляющим, если обратиться к статистическим выкладкам. По цифрам портала goalkeeper.com, вратари берут удар головой от соперника лишь в 46% случаев, а конкретно удар вроде того, что сделал Зума, взяли бы в 64% случаев.

Сейчас Де Хеа вышел на второе место по количеству сухих матчей в этом сезоне АПЛ (5): у лидеров, Эдерсона из «Сити» и Ника Поупа из «Ньюкасла» по 6.

Эрик Тен Хаг восхищается Давидом: «Если у нас не получается обороняться вдесятером, мы делаем это в 11 человек, потому что у нас прекрасный вратарь. Его отличные сэйвы и хладнокровность показывают, что мы можем на него положиться».

А вот что говорит сам Де Хеа: «Я не люблю загадывать на будущее, мы просто двигаемся день за днем. Начало сезона было тяжелым, но «МЮ» – большой клуб, и мы прибавляем.

В воскресенье мы допустили несколько ситуаций у наших ворот, ведь «Вест Хэм» – отличная команда. Из двух моих главных сэйвов спасение после удара Зума, возможно, стало лучшим, потому что он был близок к тому, чтобы забить гол, но я рад, что совершил оба. Это очень важная победа».

Контракт Де Хеа истекает в конце сезона. Вместо переговоров пока тишина

В соглашении испанца есть опция продления, но ее могут активировать только после согласования с главным тренером Эриком Тен Хагом. Комментарий Тен Хага по этому поводу противоречивый.

«Сейчас мы сосредоточены на предстоящих матчах, но дальше будет перерыв на чемпионат мира, и тогда мы подумаем [о контракте].

Я неоднократно говорил об этом, но я доволен Давидом, он отличный вратарь. Ему всего 31 год, он в хорошей форме и может прогрессировать и дальше. Я надеюсь, что он останется в команде».

Клуб прорабатывает альтернативы на случай непродления испанца: присматривается к Диогу Коште из «Порту» и не выпускает из поля зрения Дина Хендерсона, на правах аренды выступающего за «Ноттингем Форрест».

А еще Де Хеа вряд ли поедет на ЧМ

За несколько недель до старта ЧМ-2022 ФИФА просит участников выслать предварительные списки, которые должны включать от 35 до 55 игроков каждой сборной, а также до 70 должностных лиц и вспомогательного персонала. Практически все команды не раскрывают имена, главный тренер сборной Испании Луис Энрике тоже решил не публиковать список.

Однако у As уже есть кое-какие данные. Испанское издание пишет, что в списке не оказалось 31-летнего Давида Де Хеа. Если на Евро-2020 вратарь «МЮ» просидел весь турнир в запасе за спиной Унаи Симона (дошли до полуфинала), то на этот раз он рискует и вовсе пропустить ЧМ. Впрочем, новость не слишком шоковая – Де Хеа не играл в сборной с октября 2020 года.

Отмечается, что вратарскую линию в Катаре составят Симон («Атлетик»), Роберт Санчес («Брайтон») и Давид Райя («Брентфорд»). Разыгравшийся в последнее время Кепа Аррисабалага («Челси») и Давид Сория («Хетафе») в списке, но пока рассматриваются только как запасной вариант.

Похоже, Энрике уже определился с тройкой вратарей. Но может еще подумать над вызовом Кепы

Тренер косвенно подтвердил выбор Симона, Санчеса и Райя еще во время июньского матча с Чехией в Лиге наций. Тогда он похвалил игру Симона в воздухе и отметил двух резервных киперов:

«Я ищу трех вратарей в состав, и я думаю, что сейчас они у меня есть. Честно, у меня не было бы проблем, начни я игру с любым из них. Вратарь должен уметь начинать игру и доминировать в воздухе – Унаи здесь накопил интересный опыт. Мне нужен вратарь, который передает мне спокойствие. Это не значит, что они не будут совершать ошибок, ошибки часть футбола. Но то, как они действуют, мне очень нравится».

Все это было сказано до того, как Кепа вытеснил Менди в старте «Челси» и вернулся на уровень одного из лучших киперов АПЛ. Кажется, у Аррисабалаги еще есть время запрыгнуть на уходящий состав в Катар.

Проблема с вратарями в Испании началась после ЧМ-2018: провал Де Хеа на том турнире вынудил тренеров сборной искать варианты. Сначала Энрике доверился Кепе, но тот вскоре присел в запас «Челси» – и в итоге вообще пролетел мимо заявки на Евро. Его место в воротах с ноября 2020-го безальтернативно занимает Унаи Симон, который до этого заменил Кепу и в «Атлетике».

Энрике отмечал: главный фактор успеха 25-летнего Унаи – стойкость характера.

«Футбол – это череда ошибок. В нем важны детали и спокойная реакция на просчеты, – объяснял бывший кипер сборной Андони Субисаррета. – Я следил за Унаи – он изучает футбол. Симон – такой тип личности, который даже после ошибки поднимется и продолжит выкладываться на все сто».

В сезоне-2019/20 Унаи был в топ-форме – из-за кошачьей реакции и хладнокровия на линии бывший тренер «Атлетика» Гаиска Гаритано прозвал его вратарем-монстром. Из-за формы Симон и попал в сборную Испании – Луис Энрике также говорил, что лидерские качества Унаи позволяют ему уже в 23 года управлять обороной команды.

«Унаи провел прекрасный сезон, и мы не заметили ухода Кепы, – признавался бывший вратарь «Атлетика» Горка Ирайсос. – В столь раннем возрасте он развил в себе все необходимые навыки для современного голкипера. Мы встретились с ним, еще когда он был запасным в академии. Он психологически силен и выдерживает любое давление».

Однако в следующем сезоне началась нестабильность: хорошие матчи чередовались с провалами. «Я не считаю себя игроком основы – у нас много других отличных вратарей. Тренер позволил мне видеть и изучать тренировки лучших голкиперов мира. Я приму любое решение тренера и всегда готов помочь своей сборной», – спокойно реагировал Симон на свои неудачи.

Энрике поддерживал: «В этом парне мне нравится его человечность и трудолюбие. Но я не скучаю по однообразию во вратарской линии времен Касильяса – всем нужно давать шанс».

В этом сезоне у Симона 4 сухих матча в 11 турах. Три сухаря подряд случились на самом старте сезона, а вот последнем матче «Атлетик» сгорел «Барсе» 0:4.

Еще несколько нюансов испанской заявки

As пишет, что в предварительном составе сборной Испании есть 36-летний Серхио Рамос, но у него немного шансов войти в итоговую заявку. Также в списке присутствуют Ансу Фати, травмированные Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад») и Жерар Морено («Вильярреал»), а также Нико Уильямс («Атлетик»), Борха Иглесиас и Серхио Каналес (оба – «Бетис»).

Когда опубликуют итоговые составы?

К ЧМ-22 обновили заявочные правила. ФИФА понимает, что риск травм увеличен, так матчи клубов вплотную приближены к началу турнира (раньше между завершением условного АПЛ и стартом ЧМ проходил месяц). Поэтому предварительная заявка увеличена с 35 до 55 фамилий (на ЧМ-2014 было вообще 30), а финальная – с 23 до 26 игроков. Замен в матче пять, как это и положено по новым правилам.

ФИФА требует предварительные списки, чтобы внести больше 1000 потенциальных участников ЧМ в базу данных, которая затем сократится до 832 футболистов. Окончательные списки по 26 игроков сборные должны отправить к 14 ноября – за 6 дней до старта турнира.

15 ноября ФИФА опубликует все итоговые составы, однако сборные начнут раскрывать свои списки раньше. Например, сборная Англии планирует огласить состав 10 ноября – перед финальным туром до чемпионата мира.

Все клубы должны освободить игроков к 14 ноября . Кстати, ФИФА компенсирует клубам участие игроков на турнире. За день каждого футболиста выплатят по 10 тысяч долларов. То есть один участник финала ЧМ принесет клубам 370 тысяч долларов. В сумме ФИФА выделила под разнообразные компенсации 209 миллионов долларов.

Фото: Gettyimages.ruVisionhaus / Contributor, Naomi Baker, Juan Manuel Serrano Arce / Stringer; REUTERS/John Sibley; кадры трансляции «Матч ТВ»; globallookpress.com/Daisuke Nakashima/AFLO