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Дикий ЛЧ-провал Испании: только «Реал» в 1/8 финала. Впервые в этом формате

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«Мадрид» оставался один в 99-м.

«Барселона» и «Атлетико» в среду синхронно потеряли шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Каждый свои путем (команда Хави предсказуемо, команда Симеоне – безумно), но итог один.

В Лиге чемпионов от Испании остался только мадридский «Реал». Потому что «Севилья» лишилась шансов на плей-офф еще раньше.

«Реал» вышел в плей-офф еще в прошлом туре, а теперь аномально единственный от своей страны. Только одна команда от Ла Лиги в плей-офф впервые при нынешнем формате Лиги чемпионов без второй групповой стадии, его ввели в сезоне-2003/04. Прошло 19 лет, все эти годы до 1/8 финала доходили минимум две испанские команды.

Мы отмотали еще дальше – только в сезоне-1998/99 нашелся схожий пример, там «Реал» тоже остался один в плей-офф. Но не в топ-16, а в топ-8 – начинали тогда с четвертьфиналов. И сразу вылетел там от киевского «Динамо».

Разве испанцы не короли еврокубков?

Да, вообще-то короли. Например, испанские команды с 2002-го побеждают во всех еврокубковых финалах против неиспанских. За 20 лет накопилось аж 17 таких матчей – и все выиграли. Все верно: 17 из 17.

Только когда в финале встречаются два испанских клуба, проигрывать кому-то приходится. Пример – финал Кубка УЕФА-2007: «Севилья» по пенальти увела трофей у «Эспаньола». Или сезон-2011/12 – и когда ЛЕ разыграли «Атлетико» и «Атлетик». Дважды в финале ЛЧ играли «Реал» и все тот же «Атлетико».

В последний раз клуб Ла Лиги проиграл команде из другой страны в большом финале в 2001-м: тогда «Алавес» уступил «Ливерпулю» 4:5 в Кубке УЕФА, а «Валенсия» пропустила «Баварию» к трофею в серии пенальти. 

Впервые за 19 лет у Испании уже после группового этапа – и даже после пятого тура – остается только одна надежда в Лиге чемпионов.

Правда, это надежда на самый титулованный и самый успешный в кубковом формате клуб из возможных.

Как думаете, «Реал» затащит?

12 из 16 – уже известны почти все участники плей-офф ЛЧ. Но есть и мегаинтрига

Фото: REUTERS/Nacho Doce; Gettyimages.ru/Clive Rose

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