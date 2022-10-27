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Даже выиграв ЛЕ, «Барса» заработает меньше, чем в 1/8 ЛЧ. Не для этого летом покупали Левандовского и Рафинью

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Придется снова хвататься за рычаги.

«Барселона» вылетела в Лигу Европы, а это значит, что у клуба усугубятся финансовые проблемы. Достаточно взглянуть на гарантированные выплаты от УЕФА.

Вот разбивка призовых в ЛЧ:

– выход в 1/8 финала: 9,6 млн евро – выход в 1/4 финала: 10,6 млн – выход в полуфинал: 12,5 млн – выход в финал: 15,5 млн – победа в турнире: 4,5 млн евро

А это цифры по ЛЕ:

– выход в 1/8 финала: 1,2 млн евро – выход в 1/4 финала: 1,8 млн – выход в полуфинал: 2,8 млн – выход в финал: 4,6 млн – победа в турнире: 4 млн

Да, за выход в финал и победу УЕФА суммарно дает 8,6 млн евро – это на миллион меньше, чем просто за выход в плей-офф ЛЧ.

У каталонцев этим летом и так были сложности с заявкой купленных футболистов – пришлось запускать почти все имеющиеся экономические рычаги, чтобы не сорвать трансферы. Для решения финансовых вопросов руководство клуба планировало выход в четвертьфинал ЛЧ, что дало бы 20,2 млн евро гарантированных призовых от УЕФА плюс доходы от ТВ и матчдэя.

От продаж ТВ-прав участники Лиги чемпионов суммарно заработают 300,3 миллионов евро. Здесь индивидуальную сумму высчитать сложнее, так как на нее влияет множествоо факторов: уровень лиги, насколько далеко клуб продвинулся, какое место занял в предыдущем сезоне чемпионата. Влияет даже количество команд от страны: так финалист ЛЧ может заработать от ТВ-прав больше, чем победитель, если делит сумму с меньшим количеством команд от его чемпионата.

Но падение в Лигу Европы точно скажется на телевизионных доходах «Барселоны». Общий ТВ-фонд в ЛЕ составляет 139,5 млн евро, что в два раза меньше, чем в ЛЧ.

Пока же «Барса» заработала за групповой этап ЛЧ 19 млн евро гарантированных выплат, 15,6 млн из которых просто за участие. Единственные заработанные за результат деньги – победа над «Викторией» (2,8 млн евро) и ничья с «Интером» (930 тысяч евро).

Жоан Лапорта явно рассчитывал на большее, когда тратил летом 150 млн на трансферы. В сезоне-2021/22 расходы на зарплату и амортизацию (в отчетности трансферные платежи делятся равными долями на срок действия контракта) составили 518 миллионов евро, но в этом сезоне они увеличатся на 27% – до 656 миллионов евро. Клуб подписал семерых новичков, в том числе Роберта Левандовского и Рафинью, но не смог избавиться от футболистов с высокими зарплатами.

Большую головную боль «Барсе» доставляют игроки, которые урезали зарплаты в ковидный сезон, чтобы помочь клубу, но теперь должны получать намного больше – это Френки де Йонг, Марк-Андре тер Стеген и трио капитанов: Жерар Пике, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Не зря от того же Альбы «Барселона» пыталась избавиться в дедлайн летнего трансферного окна.

Хватает и игроков, которые уже не играют за «Барсу», но клуб все еще им должен. В ближайшие семь месяцев «Барса» обязана выплатить Филиппе Коутиньо, Миралему Пьяничу и Нето в общей сложности 100 млн евро.

Что делать? Есть варианты новых рычагов

Вероятный исход – активация новых рычагов у «Барселоны». Клуб уже обсуждал это на общем собрании акционеров. Варианты следующие:

• Продажа 49% акций (разрешение от сосьос уже есть) компании BLM (Barca Licensing & Merchandising). Правда, пока еще не нашли партнера – но клуб хочет не менее 300 миллионов евро. Этот вариант рассматривался и летом. 

• Продажа доли во владении клубного музея – одной из главных туристических точек Барселоны.

И все это на фоне реконструкции «Камп Ноу», которые накладывают на «Барсу» лишние финансовые обязательства, от которых невозможно увернуться. В том числе реконструкция может сбить цену на музей, ведь его могут временно закрыть.

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Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Cesc Maymo

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