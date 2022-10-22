«Ливерпуль» влетел последней команде АПЛ – а прибил его нападающий, который 6 лет числился у Клоппа

Столько же в клубе был Мане.

«Ливерпуль» все еще барахлит: после внушительной победы над «Ман Сити» (1:0) команда Юргена Клоппа неожиданно врезалась в «Ноттингем Форест» (0:1). Это и правда сенсация, учитывая, что перед 12-м туром новичок АПЛ шел последним.

Главный герой матча – нападающий «Ноттингема» Тайво Авонийи. На 55-й минуте он забил единственный мяч: сначала попал в штангу, а потом сам же добил в сетку.

Сработало правило бывших: Авонийи забил «Ливерпулю», в котором числился... шесть лет!

Правда, у Авонийи 0 матчей за «Ливерпуль» – он так и не смог получить разрешение на работу

Тайво родился в Нигерии – семья жила бедно, поэтому ко многому пришлось приспосабливаться. «Чтобы играть в футбол, мне пришлось научиться шить обувь. Помню, как отец купил мне бутсы, а когда они порвалась, я придумывал замену сам. Пошел искать ненужную обувь.

Нашел одну пару с логотипом Nike, снял лого и прикрепил к своей обуви. Все мои друзья в академии были поражены тем, как я сделал это», – рассказал нападающий.

В «Ливерпуль» Авонийи приехал в 2015-м – нигерийская академия «Империал» получила за него 1,1 млн евро. Правда, у Юргена Клоппа он так и не сыграл – числился в клубе 6 сезонов (столько же был Мане), но так и не получил разрешение на работу. «Все знают его [разрешения] важность и как оно работает, вам нужно играть за национальную команду. Если у вас нет шанса в сборной, то становится трудно его получить», – объяснял нападающий.

Авонийи дебютировал за сборную Нигерии лишь в октябре 2021-го – поэтому с разрешением на работу и были трудности. В Англии работает балльная система. Очки начисляют на основании:

• международных выступлений на взрослом и молодежном уровнях;

• cтатуса клуба-продавца и лиги, в которой он находится, позиции в лиге и прогресса в континентальных соревнованиях;

• выступления клуба в лиге и континентальных соревнованиях.

Авонийи играл лишь на молодежном уровне, еще не дебютировал во взрослой команде. С выступлениями на клубном уровне тоже проблемы – Авонийи был продуктом футбольной академии в Нигерии и не играл за профессионалов. Поэтому «Ливерпуль», вероятно, понимал, что первое время Тайво никак не заиграет в Англии, и надеялся на прогресс в арендах.

Нападающий раскрылся в «Унионе»: забил 15 мячей за сезон-2021/22, чем-то похож на Холанда

«Франкфурт» во второй Бундеслиге, НЕК в чемпионате Нидерландов, «Мускрон» и «Гент» в Бельгии, «Майнц» в Бундеслиге – Авонийи разъезжал по арендам, но прижился только в «Унионе». Наколотил там 15 голов в 31 матче в сезоне-2021/22 (до этого тоже был в аренде, его выкупили летом 2021-го) и даже заслужил сравнение с Эрлингом Холандом.

«Авонийи можно назвать универсалом, поэтому он хорошо подходит для системы «Униона» – там много вертикальных передач, а он делает много забеганий за спину. Этим он где-то напоминает мне Холанда.

Конечно, он далек от уровня Эрлинга, но его стиль в чем-то похож. Авонийи пока совсем не великий нападающий, но, по крайней мере, приличный финишер», – говорит немецкий эксперт Констанин Экнер.

Авонийи прошел с «Ливерпулем» лишь предсезонку: он восторгается Клоппом и не жалеет о переходе

Прошлым летом Тайво окончательно ушел из «Ливерпуля», но перед этим провел предсезонку с Юргеном Клоппом – и остался в восторге.

«Когда Клопп подписал контракт с «Ливерпулем», я подумал: «Вау! Может, когда-нибудь у меня будет возможность встретиться с ним». И когда я встретил его в первый раз, понял: все, что о нем говорили, было правдой – он привносит в игру улыбку и страсть», – вспомнил нападающий.

А еще Авонийи кайфует от игры Роберто Фирмино: «Я всегда говорил, что мне нравится наблюдать за ним. Фирмино очень облегчает жизнь другим нападающим. Иногда вы не найдете его на позиции форварда, он уходит в полузащиту, и не каждый нападающий способен на это».

Несмотря на все трудности, Авонийи не жалеет о трансфере в «Ливерпуль»: «Я подписал контракт с клубом еще в молодости, когда даже не понимал, как все устроено с разрешением на работу. Но я не принял плохого решения, подписав контракт с «Ливерпулем». Всегда говорил, что это одно из лучших событий, произошедших со мной как с футболистом.

Жизнь – это путешествие. У меня интересный маршрут».

Сейчас Авонийи 25 лет – он вернулся в АПЛ за 18,4 млн фунтов и уже напомнил о себе «Ливерпулю».

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Michael Regan; globallookpress.com/Matthias Koch via imago-images.de