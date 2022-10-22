«Ливерпуль» влетел последней команде АПЛ – а прибил его нападающий, который 6 лет числился у Клоппа
Столько же в клубе был Мане.
«Ливерпуль» все еще барахлит: после внушительной победы над «Ман Сити» (1:0) команда Юргена Клоппа неожиданно врезалась в «Ноттингем Форест» (0:1). Это и правда сенсация, учитывая, что перед 12-м туром новичок АПЛ шел последним.
Главный герой матча – нападающий «Ноттингема» Тайво Авонийи. На 55-й минуте он забил единственный мяч: сначала попал в штангу, а потом сам же добил в сетку.
Сработало правило бывших: Авонийи забил «Ливерпулю», в котором числился... шесть лет!
Правда, у Авонийи 0 матчей за «Ливерпуль» – он так и не смог получить разрешение на работу
Тайво родился в Нигерии – семья жила бедно, поэтому ко многому пришлось приспосабливаться. «Чтобы играть в футбол, мне пришлось научиться шить обувь. Помню, как отец купил мне бутсы, а когда они порвалась, я придумывал замену сам. Пошел искать ненужную обувь.
Нашел одну пару с логотипом Nike, снял лого и прикрепил к своей обуви. Все мои друзья в академии были поражены тем, как я сделал это», – рассказал нападающий.
В «Ливерпуль» Авонийи приехал в 2015-м – нигерийская академия «Империал» получила за него 1,1 млн евро. Правда, у Юргена Клоппа он так и не сыграл – числился в клубе 6 сезонов (столько же был Мане), но так и не получил разрешение на работу. «Все знают его [разрешения] важность и как оно работает, вам нужно играть за национальную команду. Если у вас нет шанса в сборной, то становится трудно его получить», – объяснял нападающий.
Авонийи дебютировал за сборную Нигерии лишь в октябре 2021-го – поэтому с разрешением на работу и были трудности. В Англии работает балльная система. Очки начисляют на основании:
• международных выступлений на взрослом и молодежном уровнях;
• cтатуса клуба-продавца и лиги, в которой он находится, позиции в лиге и прогресса в континентальных соревнованиях;
• выступления клуба в лиге и континентальных соревнованиях.
Авонийи играл лишь на молодежном уровне, еще не дебютировал во взрослой команде. С выступлениями на клубном уровне тоже проблемы – Авонийи был продуктом футбольной академии в Нигерии и не играл за профессионалов. Поэтому «Ливерпуль», вероятно, понимал, что первое время Тайво никак не заиграет в Англии, и надеялся на прогресс в арендах.
Нападающий раскрылся в «Унионе»: забил 15 мячей за сезон-2021/22, чем-то похож на Холанда
«Франкфурт» во второй Бундеслиге, НЕК в чемпионате Нидерландов, «Мускрон» и «Гент» в Бельгии, «Майнц» в Бундеслиге – Авонийи разъезжал по арендам, но прижился только в «Унионе». Наколотил там 15 голов в 31 матче в сезоне-2021/22 (до этого тоже был в аренде, его выкупили летом 2021-го) и даже заслужил сравнение с Эрлингом Холандом.
«Авонийи можно назвать универсалом, поэтому он хорошо подходит для системы «Униона» – там много вертикальных передач, а он делает много забеганий за спину. Этим он где-то напоминает мне Холанда.
Конечно, он далек от уровня Эрлинга, но его стиль в чем-то похож. Авонийи пока совсем не великий нападающий, но, по крайней мере, приличный финишер», – говорит немецкий эксперт Констанин Экнер.
Авонийи прошел с «Ливерпулем» лишь предсезонку: он восторгается Клоппом и не жалеет о переходе
Прошлым летом Тайво окончательно ушел из «Ливерпуля», но перед этим провел предсезонку с Юргеном Клоппом – и остался в восторге.
«Когда Клопп подписал контракт с «Ливерпулем», я подумал: «Вау! Может, когда-нибудь у меня будет возможность встретиться с ним». И когда я встретил его в первый раз, понял: все, что о нем говорили, было правдой – он привносит в игру улыбку и страсть», – вспомнил нападающий.
А еще Авонийи кайфует от игры Роберто Фирмино: «Я всегда говорил, что мне нравится наблюдать за ним. Фирмино очень облегчает жизнь другим нападающим. Иногда вы не найдете его на позиции форварда, он уходит в полузащиту, и не каждый нападающий способен на это».
Несмотря на все трудности, Авонийи не жалеет о трансфере в «Ливерпуль»: «Я подписал контракт с клубом еще в молодости, когда даже не понимал, как все устроено с разрешением на работу. Но я не принял плохого решения, подписав контракт с «Ливерпулем». Всегда говорил, что это одно из лучших событий, произошедших со мной как с футболистом.
Жизнь – это путешествие. У меня интересный маршрут».
Сейчас Авонийи 25 лет – он вернулся в АПЛ за 18,4 млн фунтов и уже напомнил о себе «Ливерпулю».
- Дата проведения
- 22 октября, 14.30, «Сити Граунд»
- Гол:
- 1:0 – 55 Авонийи.
-
Ноттингем Форест –
Хендерсон, Орье, Кук, Маккенна, Уильямс (Лоди, 72), Куяте (Мангаля, 80), Фройлер, Йейтс, Лингард (Джонсон, 64), Гиббс-Уайт, Авонийи (Уоррелл, 64).
-
Ливерпуль –
Алиссон, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Эллиотт, Карвалью (Хендерсон, 62), Фабиньо, Джонс, Милнер (Александер-Арнолд, 62), Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 76), Салах.
21 новичок почти за 150 миллионов – «Ноттингем» рекордно влетел в АПЛ
Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Michael Regan; globallookpress.com/Matthias Koch via imago-images.de
Комментарии