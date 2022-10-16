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«Реал» взял класико. «Барсу» убрали еще в первом тайме

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«Реал» уверенно остановил «Барселону» в первом класико этого сезона – 3:1.

Мадридцы установили контроль сразу: уже на 13-й минуте Тони Кроос шикарным, по-настоящему королевским пасом в падении вывел один на один с Марком-Андре тер Стегеном реактивного Винисиуса. Бразилец забить не смог, но Карим Бензема наказал вторым темпом.

«Реал» отошел назад, отдал инициативу команде Хави, «Барса» пыталась обострять – но кроме нелепого промаха Левандовского почти с линии вратарской ничего выжать не смогла. И на 35-й минуте получила второй.

Снова атака с быстрым переходом центра поля, неочевидный розыгрыш с откидкой пяткой – и Феде Вальверде оказался совсем один перед штрафной, ему с запасом хватило времени подстроиться под мяч, прицелиться и засадить в угол, Тер Стеген не дотянулся.

Во втором тайме «Барса» стала атаковать еще больше, на 83-й минуте Ферран Торрес даже отыграл один мяч и перезапустил интригу на концовку. Но на большее каталонцев не хватило: Родриго добил «Барселону» с пенальти, выданного за фол Эрика Гарсии.

Справедливые 3:1.

«Реал» – лидер и идет без поражений. А у «Барсы» как раз первое в лиге

«Барселона» проиграла матч чемпионата впервые в сезоне, «Реал» тормознул ее внутрииспанскую серию и сам лидирует.

• «Реал» взял 12 матчей из 14 – и это лучший старт команды за последние пять лет. У мадридцев нет поражений во всех турнирах уже 17 игр подряд. Так хорошо сезон не начинали аж с 1928-го.

• В класико это 101-я победа «Реала», «Барса» пока не добралась до сотни – у нее осталось 97 при 52 ничьих. «Мадрид» выиграл шесть из 11 последних класико «Реал», отдали «Барсе» только три.

• Хави проиграл второе из трех класико как главный тренер «Барселоны». В январе он проигрывал в Суперкубке Испании, а в марте побеждал на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0 – правда, та игра уже не могла повлиять на чемпионскую гонку.

• Вообще у Хави пока только 28 побед в 50 первых матчах с «Барселоной» – статистически он хуже всех тренеров после Франка Райкарда на стартовом отрезке. Это 56% – в процентном соотношении он худший с 2001-го и Лоренцо Серры Феррера.

• Для Карима Бензема, который в понедельник должен получить «Золотой мяч», этот гол – первый с августа. Теперь француз делит восьмое место среди лучших бомбардиров матчей против «Барсы» с легендарным Сантильяной. А еще Карим прервал сухую суперсерию Тер Стегена – до этого немец не пропускал в Ла Лиге 636 минут.

Карьера Бензема в цифрах: 431 гол, пачка рекордов Франции и доминация в Лиге чемпионов

• Забавный факт: «Мадрид» вообще не проигрывает в класико, когда на поле Ферлан Менди – пять побед и одна ничья. Теперь Ферлан настолько контролировал свой правый фланг, что Хави пришлось менять вышедшего там Рафинью.

Реал Мадрид – Барселона 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
16 октября, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 12 Бензема, 2:0 – 35 Вальверде, 2:1 – 83 Ферран Торрес, 3:1 – 90, пенальти Родриго.
Реал МадридЛунин, Карвахаль (Рюдигер, 88), Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Камавинга, 78), Кроос, Тчуамени, Вальверде, Бензема (Асенсио, 88), Винисиус Жуниор (Родриго, 85).
Барселонатер Стеген, Серджи Роберто, Кунде, Эрик Гарсия, Бальде (Альба, 60), Бускетс (Гави, 60), де Йонг, Педри (Кессиэ, 83), Левандовски, Дембеле (Фати, 73), Рафинья (Ферран Торрес, 60).
Предупреждения:
Винисиус Жуниор (30), Модрич (75), Гави (81), Кессиэ (90).

Фото: REUTERS/Susana Vera, Juan Medina; East News/Thomas COEX / AFP

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