«Реал» взял класико. «Барсу» убрали еще в первом тайме

«Реал» уверенно остановил «Барселону» в первом класико этого сезона – 3:1.

Мадридцы установили контроль сразу: уже на 13-й минуте Тони Кроос шикарным, по-настоящему королевским пасом в падении вывел один на один с Марком-Андре тер Стегеном реактивного Винисиуса. Бразилец забить не смог, но Карим Бензема наказал вторым темпом.

«Реал» отошел назад, отдал инициативу команде Хави, «Барса» пыталась обострять – но кроме нелепого промаха Левандовского почти с линии вратарской ничего выжать не смогла. И на 35-й минуте получила второй.

Снова атака с быстрым переходом центра поля, неочевидный розыгрыш с откидкой пяткой – и Феде Вальверде оказался совсем один перед штрафной, ему с запасом хватило времени подстроиться под мяч, прицелиться и засадить в угол, Тер Стеген не дотянулся.

Во втором тайме «Барса» стала атаковать еще больше, на 83-й минуте Ферран Торрес даже отыграл один мяч и перезапустил интригу на концовку. Но на большее каталонцев не хватило: Родриго добил «Барселону» с пенальти, выданного за фол Эрика Гарсии.

Справедливые 3:1.

«Реал» – лидер и идет без поражений. А у «Барсы» как раз первое в лиге

«Барселона» проиграла матч чемпионата впервые в сезоне, «Реал» тормознул ее внутрииспанскую серию и сам лидирует.

• «Реал» взял 12 матчей из 14 – и это лучший старт команды за последние пять лет. У мадридцев нет поражений во всех турнирах уже 17 игр подряд. Так хорошо сезон не начинали аж с 1928-го.

• В класико это 101-я победа «Реала», «Барса» пока не добралась до сотни – у нее осталось 97 при 52 ничьих. «Мадрид» выиграл шесть из 11 последних класико «Реал», отдали «Барсе» только три.

• Хави проиграл второе из трех класико как главный тренер «Барселоны». В январе он проигрывал в Суперкубке Испании, а в марте побеждал на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0 – правда, та игра уже не могла повлиять на чемпионскую гонку.

• Вообще у Хави пока только 28 побед в 50 первых матчах с «Барселоной» – статистически он хуже всех тренеров после Франка Райкарда на стартовом отрезке. Это 56% – в процентном соотношении он худший с 2001-го и Лоренцо Серры Феррера.

• Для Карима Бензема, который в понедельник должен получить «Золотой мяч», этот гол – первый с августа. Теперь француз делит восьмое место среди лучших бомбардиров матчей против «Барсы» с легендарным Сантильяной. А еще Карим прервал сухую суперсерию Тер Стегена – до этого немец не пропускал в Ла Лиге 636 минут.

• Забавный факт: «Мадрид» вообще не проигрывает в класико, когда на поле Ферлан Менди – пять побед и одна ничья. Теперь Ферлан настолько контролировал свой правый фланг, что Хави пришлось менять вышедшего там Рафинью.

Фото: REUTERS/Susana Vera, Juan Medina; East News/Thomas COEX / AFP