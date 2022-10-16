«Реал» взял класико. «Барсу» убрали еще в первом тайме
«Реал» уверенно остановил «Барселону» в первом класико этого сезона – 3:1.
Мадридцы установили контроль сразу: уже на 13-й минуте Тони Кроос шикарным, по-настоящему королевским пасом в падении вывел один на один с Марком-Андре тер Стегеном реактивного Винисиуса. Бразилец забить не смог, но Карим Бензема наказал вторым темпом.
«Реал» отошел назад, отдал инициативу команде Хави, «Барса» пыталась обострять – но кроме нелепого промаха Левандовского почти с линии вратарской ничего выжать не смогла. И на 35-й минуте получила второй.
Снова атака с быстрым переходом центра поля, неочевидный розыгрыш с откидкой пяткой – и Феде Вальверде оказался совсем один перед штрафной, ему с запасом хватило времени подстроиться под мяч, прицелиться и засадить в угол, Тер Стеген не дотянулся.
Во втором тайме «Барса» стала атаковать еще больше, на 83-й минуте Ферран Торрес даже отыграл один мяч и перезапустил интригу на концовку. Но на большее каталонцев не хватило: Родриго добил «Барселону» с пенальти, выданного за фол Эрика Гарсии.
Справедливые 3:1.
«Реал» – лидер и идет без поражений. А у «Барсы» как раз первое в лиге
«Барселона» проиграла матч чемпионата впервые в сезоне, «Реал» тормознул ее внутрииспанскую серию и сам лидирует.
• «Реал» взял 12 матчей из 14 – и это лучший старт команды за последние пять лет. У мадридцев нет поражений во всех турнирах уже 17 игр подряд. Так хорошо сезон не начинали аж с 1928-го.
• В класико это 101-я победа «Реала», «Барса» пока не добралась до сотни – у нее осталось 97 при 52 ничьих. «Мадрид» выиграл шесть из 11 последних класико «Реал», отдали «Барсе» только три.
• Хави проиграл второе из трех класико как главный тренер «Барселоны». В январе он проигрывал в Суперкубке Испании, а в марте побеждал на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0 – правда, та игра уже не могла повлиять на чемпионскую гонку.
• Вообще у Хави пока только 28 побед в 50 первых матчах с «Барселоной» – статистически он хуже всех тренеров после Франка Райкарда на стартовом отрезке. Это 56% – в процентном соотношении он худший с 2001-го и Лоренцо Серры Феррера.
• Для Карима Бензема, который в понедельник должен получить «Золотой мяч», этот гол – первый с августа. Теперь француз делит восьмое место среди лучших бомбардиров матчей против «Барсы» с легендарным Сантильяной. А еще Карим прервал сухую суперсерию Тер Стегена – до этого немец не пропускал в Ла Лиге 636 минут.
Карьера Бензема в цифрах: 431 гол, пачка рекордов Франции и доминация в Лиге чемпионов
• Забавный факт: «Мадрид» вообще не проигрывает в класико, когда на поле Ферлан Менди – пять побед и одна ничья. Теперь Ферлан настолько контролировал свой правый фланг, что Хави пришлось менять вышедшего там Рафинью.
- Дата проведения
- 16 октября, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 1:0 – 12 Бензема, 2:0 – 35 Вальверде, 2:1 – 83 Ферран Торрес, 3:1 – 90, пенальти Родриго.
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Реал Мадрид –
Лунин, Карвахаль (Рюдигер, 88), Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Камавинга, 78), Кроос, Тчуамени, Вальверде, Бензема (Асенсио, 88), Винисиус Жуниор (Родриго, 85).
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Барселона –
тер Стеген, Серджи Роберто, Кунде, Эрик Гарсия, Бальде (Альба, 60), Бускетс (Гави, 60), де Йонг, Педри (Кессиэ, 83), Левандовски, Дембеле (Фати, 73), Рафинья (Ферран Торрес, 60).
- Предупреждения:
- Винисиус Жуниор (30), Модрич (75), Гави (81), Кессиэ (90).
Фото: REUTERS/Susana Vera, Juan Medina; East News/Thomas COEX / AFP
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