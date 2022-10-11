Крах «Юве»: 0:2 против «Маккаби» и почти без шансов на плей-офф ЛЧ. Но Аллегри остается

Ох.

«Ювентус» влетел скромному «Маккаби» из Хайфы и продолжил падение на дно – 0:2.

Грустный факт – за весь первый тайм «Юве» только раз сподобился ударить в створ ворот. А вот «Маккаби» открыл счет уже на 7-й минуте: хавбек Омер Ацили прыгнул возле 11-метровой отметки и спокойно забросил мяч в нижний угол. Его вообще никто не держал.

Израильтяне продолжали классно контратаковать – и на 42-й забили еще один. Это все тот же Омер Ацили шикарно закрутил мяч в ворота Шченсны.

В первом тайме «Юве» из-за травмы задней поверхности бедра потерял Анхеля Ди Марию (сделал хет-трик из ассистов в домашнем матче против «Маккаби») и выпустил Аркадиуша Милика, сразу после перерыва Массимилиано Аллегри выпустил Филипа Костича и Мойзе Кина. Несмотря на пару созданных опасных моментов, «Юве» так и не смогли пробить скромного соперника – это первые три очка «Маккаби» в этой ЛЧ.

У «Юве» столько же очков – похоже, впереди борьба за ЛЕ.

«Юве» пока не потерял теоретический шанс на плей-офф ЛЧ. Но вероятность ничтожно мала

После четырех туров группе команда Аллегри одержала всего одну победу – над тем же «Маккаби» в прошлом туре (3:1).

Впереди – «ПСЖ» и «Бенфика» (по 7 очков), эти команды прямо сейчас играют между собой.

Даже если «Ювентус» победит «Бенфику» в гостях и «ПСЖ» дома, туринцы нуждаются в том, чтобы «Бенфика» и «ПСЖ» проигрывали «Маккаби».

Аналитический портал FiveThirtyEight еще до игры с «Маккаби» оценивал шансы выхода «Ювентуса» из группы в 1%.

На всякий случай уточним расклад по борьбе за третье место и плей-офф ЛЕ: по личным встречам с «Маккаби» равенство (размен победами 3:1 и 0:2), по разнице мячей «Юве» выше: -2 против -4.

«Юве» тотально валится. Но Аллегри остается

За «Ювентус» давно страшно.

• Команда Аллегри проиграла 4 из 6 последних матчей. Уже накопилось 5 поражений в 13 матчах этого сезона.

• Разница мячей за эти шесть игр, понятно, тоже не очень – 6 против 8. Причем все голы были забиты в двух встречах – против «Маккаби» в Турине и «Болоньи» (3:0) со дна таблицы Серии А.

• «Ювентус» пропускает шесть еврокубковых матчей подряд – такого не было с декабря 2013 года. А до этого сезона туринцы еще ни разу не проигрывали 3 из 4 стартовых матчей в группе.

• В ЛЧ все плохо, но в Серии А не легче. После семи туров «Ювентус» идет только на восьмом месте, а до топ-4 тем временем уже 7 очков.

При этом в клубе не паникуют и доверяют Максу Аллегри. La Gazzetta dello Sport сообщает, что тренера вряд ли уволят до конца этого года. Это связано с большой компенсацией, которую команда должны будут выплатить Аллегри в случае отставки. Инсайдер Николо Скира добавляет, что до ЧМ-22 никого увольнять не собираются.

«Мы максимально уверены в Аллегри. Не нужно искать виновника. Мы должны концентрироваться на каждом отдельно взятом матче и на каждом сопернике. Нужно заново обрести дух «Ювентуса» – дух, который ведет к победе. Поиски оправданий – не в нашей ДНК», – не драматизирует гендир клуба Маурицио Арривабене.

Андреа Аньелли уже после матча с «Маккаби» подтвердил, что Аллегри остается тренером «Ювентуса»: «Я не думал и не думаю о том, чтобы сменить тренера «Ювентуса» по ходу сезона. Мы всегда принимаем решения в конце сезона».

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun