Крах «Юве»: 0:2 против «Маккаби» и почти без шансов на плей-офф ЛЧ. Но Аллегри остается
Ох.
«Ювентус» влетел скромному «Маккаби» из Хайфы и продолжил падение на дно – 0:2.
Грустный факт – за весь первый тайм «Юве» только раз сподобился ударить в створ ворот. А вот «Маккаби» открыл счет уже на 7-й минуте: хавбек Омер Ацили прыгнул возле 11-метровой отметки и спокойно забросил мяч в нижний угол. Его вообще никто не держал.
Израильтяне продолжали классно контратаковать – и на 42-й забили еще один. Это все тот же Омер Ацили шикарно закрутил мяч в ворота Шченсны.
В первом тайме «Юве» из-за травмы задней поверхности бедра потерял Анхеля Ди Марию (сделал хет-трик из ассистов в домашнем матче против «Маккаби») и выпустил Аркадиуша Милика, сразу после перерыва Массимилиано Аллегри выпустил Филипа Костича и Мойзе Кина. Несмотря на пару созданных опасных моментов, «Юве» так и не смогли пробить скромного соперника – это первые три очка «Маккаби» в этой ЛЧ.
У «Юве» столько же очков – похоже, впереди борьба за ЛЕ.
«Юве» пока не потерял теоретический шанс на плей-офф ЛЧ. Но вероятность ничтожно мала
После четырех туров группе команда Аллегри одержала всего одну победу – над тем же «Маккаби» в прошлом туре (3:1).
Впереди – «ПСЖ» и «Бенфика» (по 7 очков), эти команды прямо сейчас играют между собой.
Даже если «Ювентус» победит «Бенфику» в гостях и «ПСЖ» дома, туринцы нуждаются в том, чтобы «Бенфика» и «ПСЖ» проигрывали «Маккаби».
Аналитический портал FiveThirtyEight еще до игры с «Маккаби» оценивал шансы выхода «Ювентуса» из группы в 1%.
На всякий случай уточним расклад по борьбе за третье место и плей-офф ЛЕ: по личным встречам с «Маккаби» равенство (размен победами 3:1 и 0:2), по разнице мячей «Юве» выше: -2 против -4.
«Юве» тотально валится. Но Аллегри остается
За «Ювентус» давно страшно.
• Команда Аллегри проиграла 4 из 6 последних матчей. Уже накопилось 5 поражений в 13 матчах этого сезона.
• Разница мячей за эти шесть игр, понятно, тоже не очень – 6 против 8. Причем все голы были забиты в двух встречах – против «Маккаби» в Турине и «Болоньи» (3:0) со дна таблицы Серии А.
• «Ювентус» пропускает шесть еврокубковых матчей подряд – такого не было с декабря 2013 года. А до этого сезона туринцы еще ни разу не проигрывали 3 из 4 стартовых матчей в группе.
• В ЛЧ все плохо, но в Серии А не легче. После семи туров «Ювентус» идет только на восьмом месте, а до топ-4 тем временем уже 7 очков.
При этом в клубе не паникуют и доверяют Максу Аллегри. La Gazzetta dello Sport сообщает, что тренера вряд ли уволят до конца этого года. Это связано с большой компенсацией, которую команда должны будут выплатить Аллегри в случае отставки. Инсайдер Николо Скира добавляет, что до ЧМ-22 никого увольнять не собираются.
«Мы максимально уверены в Аллегри. Не нужно искать виновника. Мы должны концентрироваться на каждом отдельно взятом матче и на каждом сопернике. Нужно заново обрести дух «Ювентуса» – дух, который ведет к победе. Поиски оправданий – не в нашей ДНК», – не драматизирует гендир клуба Маурицио Арривабене.
Андреа Аньелли уже после матча с «Маккаби» подтвердил, что Аллегри остается тренером «Ювентуса»: «Я не думал и не думаю о том, чтобы сменить тренера «Ювентуса» по ходу сезона. Мы всегда принимаем решения в конце сезона».
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- Дата проведения
- 11 октября, 19.45, «Самми Офер»
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Маккаби Хайфа –
Коэн, Сундгрен, Батубинсика, Голдберг, Корню (Менахем, 71), Шери, Лави, Аль-Фаз (Тшибота, 86), Ацили (Сек, 66), Давид (Абу-Фани, 72), Пьерро (Рукавица, 86).
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Ювентус –
Шченсны, Данило (Кин, 68), Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро (Соуле, 74), Маккенни (Костич, 46), Куадрадо, Паредес (Локателли, 46), Рабьо, Ди Мария (Милик, 24), Влахович.
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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