Жуткое синхронное падение «Арминии» с «Гройтером»: вылетели с последних мест, теперь на дне и в Бундеслиге-2

Те же проблемы у «Сент-Этьена» и «Венеции».

В прошлом сезоне из Бундеслиги вылетели «Арминия» (продержалась там два сезона) и «Гройтер Фюрт» (один). Спустя несколько месяцев эти же команды вновь на 17-м и 18-м местах, но уже во второй Бундеслиге. Теперь главная задача – не провалиться в третий дивизион.

Среди только вылетевших из Бундеслиги «Арминия» и «Гройтер» стартовали почти хуже всех

У обеих команд не задалось во второй лиге с самого начала: «Арминия» начала с четырех поражений подряд, а «Гройтер» не мог победить в восьми первых матчах.

За 12 туров «Гройтер» набрал 10 очков (одна победа, семь ничьих и четыре поражения), а «Арминия» – 8 (по две победы и ничьи, а также семь поражений).

Среди клубов, которые спускались во второй дивизион из Бундеслиги, сопоставимо следующий сезон начинали только «Штутгартер Киккерс» в сезоне-1992/93 – заработал за 12 матчей семь очков, и «Санкт-Паули»-2002/03 – восемь (на четыре гола хуже разница мячей, чем у нынешней «Арминии»). Штутгартцы в итоге спаслись от вылета, а «пираты» занял 17-е место и полетели еще ниже.

«Арминия» и «Гройтер» больше всего боятся повторить эту историю, поэтому клуб из Билефельда сменил тренера уже после четырех туров. С апреля там работал Марко Костманн, в межсезонье его заменил швейцарец Ули Форте. Он говорил о цели занять место в верхней части таблицы, но четыре поражения подряд на старте сезона лишили его должности. Теперь «Арминию» возглавляет 38-летний Дэниэл Шернинг, который самостоятельно тренирует только с лета прошлого года, когда его назначили главным в «Оснабрюке» из третьего дивизиона.

С «Оснабрюком» Шернинг финишировал шестым из 20 команд, а теперь его позвали на повышение в «Арминию». Здесь получается с переменным успехом: начал с двух ничьих и победы 4:1, но затем случились три поражения, в том числе со счетом 1:4.

Тренеры клубов, с которыми играет «Арминия» в последнее время, хвалят игру команды. Но Шернинг ждет стабильных результатов: «Таблица всегда отражает реальную и честную оценку».

Если ориентироваться на оценки Transfermarkt, у «Арминии» и «Гройтера» в этом сезоне самые дорогие составы в лиге после «Гамбурга». Но гамбургцы-то по итогам трети сезона лидируют и в таблице, а к «Арминии» и «Гройтеру» у фанатов большие вопросы.

«Сент-Этьен» в зоне вылета из Лиги 2, «Венеция» в зоне стыков Серии Б. А ведь еще в мае они играли в элите

Трудности у недавно вылетевших из высших дивизионов не только в Германии.

Продолжается падение одного из самых титулованных клубов Франции – «Сент-Этьена» (10 чемпионств, столько же у «ПСЖ»). В мае команда проиграла стыки «Осеру» и впервые с сезона-2000/01 вылетела в Лигу 2. После этого фанаты дико взбесились: закидали игроков файерами, подожгли скамейку запасных и разграбили фан-шоп.

Страшно представить, что они сделают с городом, если «Сент-Этьен» тут же провалится в третий дивизион. А ведь это вполне возможно: после 12 туров у команды восемь очков и место в зоне вылета.

Тревожно и за «Венецию» Дениса Черышева, которая после девяти туров с восемью очками на 16-м месте из 20 команд. Пока это зона стыков за право остаться в Серии Б, но до зоны прямого вылета всего один балл.

Фото: globallookpress.com/Daniel Reinhardt/dpa, Daniel Karmann/dpa, Panoramic/Keystone Press Agency