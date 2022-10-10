Мбаппе теперь зарабатывает больше всех в футболе, Роналду – третий, Азар и Иньеста еще в десятке

Холанд теперь тоже там.

Forbes выкатил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Журнал подсчитал совокупные доходы игроков в этом сезоне, который состоит из футбольной части и заработков вне поля: от спонсорских сделок до рекламы и дохода от бизнеса. Forbes не учитывает инвестиционные доходы.

Суммы указаны в долларах и до уплаты налогов.

Издание отмечает, что данные из взяты общедоступных источников (например, из Capology.com) и подтверждены надежными инсайдерами.

1. Килиан Мбаппе, «ПСЖ» – 128 млн (110+18)

Этим летом Килиан переподписался с «ПСЖ» – с новым контрактом его лидерство не удивляет. Но если футбольный доход француза в космосе, то вот вне поля все пока скромно. Мбаппе очень щепетильно относится к собственному бренду и принципиально не сотрудничает с некоторыми рекламодателями: например, не хочет ассоциироваться с фастфудом или букмекерами.

Главная коллаборация Килиана сейчас – сольные обложки для серии игр FIFA. У Мбаппе прекрасные отношения с EA Sports.

2. Лионель Месси, «ПСЖ» – 120 млн (65+55)

Месси получает большие доходы от коммерции – сотрудничает с adidas, Pepsi, часовой компанией Jacobs & Co, пивом Budweiser. Однако Forbes считает, что у Лео есть огромный потенциал для роста – нужно просто привести Аргентину к победе на ЧМ-22.

А пока испанские медиа снова поднимают тему возвращения Месси в Каталонию. Но ради камбэка придется умерить запросы по зарплате.

3. Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед» – 100 млн (40+60)

В прошлом году португалец твердо стоял на вершине, но из-за проблем в «МЮ» уступил две позиции. Криш – все еще самый высокооплачиваемый игрок в мире, если брать исключительно внефутбольные доходы. Он сотрудничает с Nike, Herbalife, Livescore – и другими брендами.

А еще Роналду может похвастаться примерно 500 миллионами подписчиков в соцсетях.

4. Неймар, «ПСЖ» – 87 млн (55 + 32)

Последний представитель «ПСЖ» в этом рейтинге. В июле истекавший контракт Нея автоматически продлился до 2027-го. «Париж» точно не жалеет о том, что бразилец остался. Ней в чудесной форме, но зарплата стала меньше.

Перед ЧМ-2022 он еще и подписался с катарской телекомуникационной компанией Ooredoo Group.

5. Мохамед Салах, «Ливерпуль» – 53 млн (35 + 18)

Мохамед – главная спортивная фигура мусульманского мира. Он объединяет Ливерпуль как город – с приходом игрока количество преступлений на почве ненависти резко понизилось на 16%. Расистских оскорблений в соцсетях тоже все меньше. С таким имиджем Салах получает много предложений от богатых брендов.

В этом сезоне Мохамед очень сложно начинает, как и вся команда, но остается одной из крупнейших звезд в коллекции adidas.

6. Эрлинг Холанд, «Ман Сити» – 39 млн (35 + 4)

После трансфера в «Ман Сити» Эрлинг впервые оказался в таком списке. Если по зарплате норвежца вопросов нет, то вот скромные 4 миллиона внефутбольных заработков немного смущают. Но не надо переживать – цифры резко возрастут в самое ближайшее время.

Эрлинг сотрудничает с Hyperice, Viaplay и Samsung – но вот уже больше полугода у него нет контракта ни с одним из производителем бутс. Холанд не торопится и ждет выгодное предложение. А пока норвежец все ближе к adidas – и это обострит битву с Мбаппе, который остается с Nike.

7. Роберт Левандовски, «Барселона» – 35 млн (27+8)

При переходе в «Барсу» Левандовски почти не потерял в зарплате, внефутбольные доходы тоже стабильны – поляк создал личный бренд RL9, под которым выпускается тонна продукции. Самое заметное – одежда.

А еще есть контракты с Nike и Head & Shoulders – и это только самые известные из партнеров. Плюс полгода назад Роберт порвал выгодное с Huawei – из-за проектов компании в России.

8. Эден Азар, «Реал» – 31 млн (27+4)

Главное достижение Эдена в «Реале» – огромная зарплата. Инсайдер Рамон Альварес пишет, что «Мадрид» бы давно расстался с бельгийцем, Проблема в том, что претендентов на Эдена нет – а он сам не хочет покидать команду и продолжает ждать шанса от Анчелотти.

Зимой «Реал» снова поищет покупателей.

9. Андрес Иньеста, «Виссел Кобе» – 30 млн (25+5)

Иньеста много получает в клубе, но заботится и о других доходах. В сентябре Андрес запустил собственный бренд спортивной одежды – Capitten. Испанец начал с ограниченной серии фирменных бутс и нацелен преимущественно на японский рынок.

Иньеста также снялся в предстоящем документальном фильме о ЧМ в Катаре.

10. Кевин де Брюйне, «Ман Сити» – 29 млн (25+4)

Личные доходы Кевина весьма скромные, они состоят из 11 контрактов с самыми разными брендами. Выделяют Nike, протеиновые коктейли Wow Hydrate и тренажеры компании Therabody.

Также у де Брюйне есть соглашение с финансовой компанией Credit Karma.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Aurelien Meunier