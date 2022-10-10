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Мбаппе теперь зарабатывает больше всех в футболе, Роналду – третий, Азар и Иньеста еще в десятке

Мохамед Салах Мохамед Салах
Андрес Иньеста Андрес Иньеста
Эден Азар Эден Азар
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Неймар Неймар
Лионель Месси Лионель Месси
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Холанд теперь тоже там.

Forbes выкатил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Журнал подсчитал совокупные доходы игроков в этом сезоне, который состоит из футбольной части и заработков вне поля: от спонсорских сделок до рекламы и дохода от бизнеса. Forbes не учитывает инвестиционные доходы.

Суммы указаны в долларах и до уплаты налогов.

Издание отмечает, что данные из взяты общедоступных источников (например, из Capology.com) и подтверждены надежными инсайдерами.

1. Килиан Мбаппе, «ПСЖ» – 128 млн (110+18)

Этим летом Килиан переподписался с «ПСЖ» – с новым контрактом его лидерство не удивляет. Но если футбольный доход француза в космосе, то вот вне поля все пока скромно. Мбаппе очень щепетильно относится к собственному бренду и принципиально не сотрудничает с некоторыми рекламодателями: например, не хочет ассоциироваться с фастфудом или букмекерами.

Главная коллаборация Килиана сейчас – сольные обложки для серии игр FIFA. У Мбаппе прекрасные отношения с EA Sports.

2. Лионель Месси, «ПСЖ» – 120 млн (65+55)

Месси получает большие доходы от коммерции – сотрудничает с adidas, Pepsi, часовой компанией Jacobs & Co, пивом Budweiser. Однако Forbes считает, что у Лео есть огромный потенциал для роста – нужно просто привести Аргентину к победе на ЧМ-22.

А пока испанские медиа снова поднимают тему возвращения Месси в Каталонию. Но ради камбэка придется умерить запросы по зарплате.

3. Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед» – 100 млн (40+60)

В прошлом году португалец твердо стоял на вершине, но из-за проблем в «МЮ» уступил две позиции. Криш – все еще самый высокооплачиваемый игрок в мире, если брать исключительно внефутбольные доходы. Он сотрудничает с Nike, Herbalife, Livescore – и другими брендами.

А еще Роналду может похвастаться примерно 500 миллионами подписчиков в соцсетях.

4. Неймар, «ПСЖ» – 87 млн (55 + 32)

Последний представитель «ПСЖ» в этом рейтинге. В июле истекавший контракт Нея автоматически продлился до 2027-го. «Париж» точно не жалеет о том, что бразилец остался. Ней в чудесной форме, но зарплата стала меньше.

Перед ЧМ-2022 он еще и подписался с катарской телекомуникационной компанией Ooredoo Group.

5. Мохамед Салах, «Ливерпуль» – 53 млн (35 + 18)

Мохамед – главная спортивная фигура мусульманского мира. Он объединяет Ливерпуль как город – с приходом игрока количество преступлений на почве ненависти резко понизилось на 16%. Расистских оскорблений в соцсетях тоже все меньше. С таким имиджем Салах получает много предложений от богатых брендов.

В этом сезоне Мохамед очень сложно начинает, как и вся команда, но остается одной из крупнейших звезд в коллекции adidas.

6. Эрлинг Холанд, «Ман Сити» – 39 млн (35 + 4)

После трансфера в «Ман Сити» Эрлинг впервые оказался в таком списке. Если по зарплате норвежца вопросов нет, то вот скромные 4 миллиона внефутбольных заработков немного смущают. Но не надо переживать – цифры резко возрастут в самое ближайшее время.

Эрлинг сотрудничает с Hyperice, Viaplay и Samsung – но вот уже больше полугода у него нет контракта ни с одним из производителем бутс. Холанд не торопится и ждет выгодное предложение. А пока норвежец все ближе к adidas – и это обострит битву с Мбаппе, который остается с Nike.

7. Роберт Левандовски, «Барселона» – 35 млн (27+8)

При переходе в «Барсу» Левандовски почти не потерял в зарплате, внефутбольные доходы тоже стабильны – поляк создал личный бренд RL9, под которым выпускается тонна продукции. Самое заметное – одежда.

А еще есть контракты с Nike и Head & Shoulders – и это только самые известные из партнеров. Плюс полгода назад Роберт порвал выгодное с Huawei – из-за проектов компании в России.

8. Эден Азар, «Реал» – 31 млн (27+4)

Главное достижение Эдена в «Реале» – огромная зарплата. Инсайдер Рамон Альварес пишет, что «Мадрид» бы давно расстался с бельгийцем, Проблема в том, что претендентов на Эдена нет – а он сам не хочет покидать команду и продолжает ждать шанса от Анчелотти.

Зимой «Реал» снова поищет покупателей.

9. Андрес Иньеста, «Виссел Кобе» – 30 млн (25+5)

Иньеста много получает в клубе, но заботится и о других доходах. В сентябре Андрес запустил собственный бренд спортивной одежды – Capitten. Испанец начал с ограниченной серии фирменных бутс и нацелен преимущественно на японский рынок. 

Иньеста также снялся в предстоящем документальном фильме о ЧМ в Катаре.

10. Кевин де Брюйне, «Ман Сити» – 29 млн (25+4)

Личные доходы Кевина весьма скромные, они состоят из 11 контрактов с самыми разными брендами. Выделяют Nike, протеиновые коктейли Wow Hydrate и тренажеры компании Therabody.

Также у де Брюйне есть соглашение с финансовой компанией Credit Karma.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Aurelien Meunier

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