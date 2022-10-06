Обамеянг забил в ЛЧ впервые за 5 лет! «Челси» смял «Милан» и наконец победил в группе

Было мощно.

«Челси» неожиданно легко разнес «Милан» со счетом 3:0 и набрал первые три очка в группе.

Команда Поттера весь матч контролировала ситуацию и открыла счет уже на 24-й минуте – после удара Тиаго Силвы и хаоса в штрафной «Милана» мяч отскочил к Уэсли Фофана – и тот закатил в угол. Первый гол 80-миллионого парня в новом клубе.

Но радовались недолго – всего через пять минут Фофана вынужденно покинул поле из-за травмы.

Команда Пиоли впервые пробила по воротам лишь в конце первого тайма, зато атаки «Челси» не останавливались. На 56-й минуте Рис Джеймс получил мяч справа у штрафной и навесил, а Томори любезно промахнулся по мячу и позволил Обамеянгу пробить в касание. Габонец такое не прощает.

Спустя пару минут команда Поттера оформила разгром: все тот же Рис Джеймс открылся справа и с острого угла мощно пробил под перекладину. У защитника 1+1 за несколько минут и звание лучшего игрока матча по версии УЕФА.

• «Челси» нанес «Милану» первое поражение в ЛЧ с разницей в 3 или более мячей впервые аж с 2014-го. Это шестой случай для «россонери» за всю историю турнира.

• Порадуемся за Обамеянга, который забил в ЛЧ впервые за 1765 дней, – до этого был дубль за «Дортмунд» против «Реала» в далеком 2017-м. Позже габонец бегал за «Арсенал» и «Барсу», но лишь в ЛЕ.

• Это первая победа Грэма Поттера в ЛЧ. «Cамоотдача игроков как всегда невероятная. Сегодня я не могу жаловаться. Мы сыграли на ноль и забили три гола. Все хорошо», – счастлив Грэм. Раз говорим про тренеров, нельзя не отметить Кепу – четвертый подряд матч в старте и первый сухарь.

У «Челси» и «Милана» теперь по четыре очка, а в группе лидирует «Зальцбург» – австрийцы обыграли «Динамо» Загреб и с пятью очками еще поборются за плей-офф.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez