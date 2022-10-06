Обамеянг забил в ЛЧ впервые за 5 лет! «Челси» смял «Милан» и наконец победил в группе
Было мощно.
«Челси» неожиданно легко разнес «Милан» со счетом 3:0 и набрал первые три очка в группе.
Команда Поттера весь матч контролировала ситуацию и открыла счет уже на 24-й минуте – после удара Тиаго Силвы и хаоса в штрафной «Милана» мяч отскочил к Уэсли Фофана – и тот закатил в угол. Первый гол 80-миллионого парня в новом клубе.
Но радовались недолго – всего через пять минут Фофана вынужденно покинул поле из-за травмы.
Команда Пиоли впервые пробила по воротам лишь в конце первого тайма, зато атаки «Челси» не останавливались. На 56-й минуте Рис Джеймс получил мяч справа у штрафной и навесил, а Томори любезно промахнулся по мячу и позволил Обамеянгу пробить в касание. Габонец такое не прощает.
Спустя пару минут команда Поттера оформила разгром: все тот же Рис Джеймс открылся справа и с острого угла мощно пробил под перекладину. У защитника 1+1 за несколько минут и звание лучшего игрока матча по версии УЕФА.
• «Челси» нанес «Милану» первое поражение в ЛЧ с разницей в 3 или более мячей впервые аж с 2014-го. Это шестой случай для «россонери» за всю историю турнира.
• Порадуемся за Обамеянга, который забил в ЛЧ впервые за 1765 дней, – до этого был дубль за «Дортмунд» против «Реала» в далеком 2017-м. Позже габонец бегал за «Арсенал» и «Барсу», но лишь в ЛЕ.
• Это первая победа Грэма Поттера в ЛЧ. «Cамоотдача игроков как всегда невероятная. Сегодня я не могу жаловаться. Мы сыграли на ноль и забили три гола. Все хорошо», – счастлив Грэм. Раз говорим про тренеров, нельзя не отметить Кепу – четвертый подряд матч в старте и первый сухарь.
У «Челси» и «Милана» теперь по четыре очка, а в группе лидирует «Зальцбург» – австрийцы обыграли «Динамо» Загреб и с пятью очками еще поборются за плей-офф.
- Дата проведения
- 5 октября, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
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Челси –
Аррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва, Кулибали, Фофана (Чалоба, 38), Чилуэлл, Ковачич (Жоржиньо, 66), Лофтус-Чик, Маунт (Хавертц, 74), Обамеянг (Галлахер, 65), Стерлинг (Броя, 75).
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Милан –
Тэтэрушану, Дест, Томори, Калулу, Балло-Туре, Крунич (Габбия, 65), Беннасер (Побега, 73), Тонали, де Кетеларе (Ребич, 65), Жиру (Ориги, 73), Рафаэл Леау (Браим Диас, 72).
- Предупреждения:
- Крунич (7), Балло-Туре (14), Ковачич (39), Томори (42), Тиаго Силва (71).
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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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