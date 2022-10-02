174 человека погибли из-за давки и гранат со слезоточивым газом – кошмар на стадионе в Индонезии

Крупнейшая футбольная катастрофа за 58 лет.

Матч чемпионата Индонезии между «Аремой» и «Персебаей» (2:3) закончился трагедией. После финального свистка фанаты «Аремы», разочарованные результатом, выбежали на поле и устроили беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ (в том числе бросали гранаты), на стадионе началась давка. Результат этого кошмара – 174 погибших и 180 пострадавших.

Стадион был переполнен, погиб 5-летний ребенок. Теперь Индонезия боится потерять ЧМ до 20 лет

Главное из того, что сейчас известно.

•‎ Многие люди на стадионе погибли от удушья, часть скончалась после черепно-мозговых травм. Известно про смерть 5-летнего ребенка и полицейского.

•‎ Начальник полиции Восточной Явы (региона, где проходил матч) заявил, что использование слезоточивого газа не входило в планы правоохранительных органов, но в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля – фанаты атаковали сотрудников безопасности и сжигали полицейские машины.

•‎ Координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд заявил, что стадион во время матча был переполнен – на арене находилось 42 тысячи человек при вместимости в 38 тысяч.

•‎ Президент Индонезии Джоко Видодо выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших. «Надеюсь, это последняя футбольная трагедия в этой стране», – заявил политик.

•‎ Футбольная лига Индонезии уже приостановила матчи чемпионата на неделю. Президент Видодо распорядился отложить все игры до полного выяснения обстоятельств. «Ареме» до конца сезона запретили проводить матчи, но допускаются и более серьезные санкции.

•‎ Джастинус Лхаксана, бывший тренер сборной Индонезии по футзалу, сказал Sky News, что болельщики на поле – обычное дело для местного чемпионата. Лхаксана утверждает, что фанаты устраивают беспорядки каждые выходные, но в этот раз они перешли черту. Также Джастинус уточнил, что целью фанатов обычно становится полиция, а не болельщики других команд.

•‎ Губернатор Восточной Явы Хофифа Индар Параванса заявил, что семьям погибших и пострадавших помогут финансово. Зайнудин Амали, министр спорта Индонезии, сказал, что ведомство будет глобально разбираться с беспорядками на стадионах – могут даже временно не пускать зрителей.

•‎ Трагедия в Индонезии наверняка сильно озадачила ФИФА – уже в следующем году страна должна принять ЧМ по футболу до 20 лет. Министр спорта Амали озабочен: «Надеюсь, ФИФА не наложит на нас санкции в связи с этой трагедией».

•‎ «Черный день для всех, кто связан с футболом. Эта трагедия находится за гранью понимания», – сказал Джанни Инфантино.

Настолько крупных футбольных трагедий не было уже 58 лет

•‎ Катастрофа на стадионе в Индонезии оказалась крупнейшей с 1964 года – тогда после матча олимпийских сборных Перу и Аргентины на Национальном стадионе в Лиме полиция тоже применила слезоточивый газ. В давке погибли 318 человек, еще 500 пострадали.

•‎ Слезоточивый газ полиция применила и на стадионе «Аккра Спорт» в Гане в 2001 году. Зрители побежали со стадиона, поэтому образовалась давка, в результате которой погибли 123 человека.

•‎ В печально известной давке на стадионе «Хиллсборо» (играли «Ноттингем Форрест» и «Ливерпуль») в апреле 1989 года погибли 96 человек, пострадали еще 766. Причиной стал забитый до отказа стадион – часть болельщиков пропускали на трибуны без проверки.

•‎ В истории отечественного футбола тоже случались подобные трагедии. В 1982 году на «Лужниках» в конце матча 1/16 финала Кубка УЕФА между московским «Спартаком» и «Харлемом» случилась давка, в результате которой погибли 66 человек, многие из которых были несовершеннолетними. Информация о количестве жертв этой трагедии появилась только через семь лет. Также есть версия, что в давке на самом деле погибли 340 человек – но проверить это невозможно.

Фото: REUTERS/Willy Kurniawan; eastnews.ru/STR; globallookpress.com/Bram Yudha