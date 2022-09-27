Под следствием еще 329 футболистов.

В понедельник департамент правительства Великобритании опубликовал отчет, согласно которому тренера «Бетиса» Мануэля Пеллегрини оштрафовали на 343 тысячи фунтов за умышленную неуплату налогов. Выяснилось, что Пеллегрини с апреля 2014-го по 2017 год (возглавлял тогда «Ман Сити») избежал выплаты в налоговую казну 816 579,80 фунтов.

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) публикует такой отчет ежеквартально, но в последние годы налоговики плотно взялись за английский футбол.

В 2020 году выяснилось, что ведется расследование в отношении 246 футболистов за использование имиджевых прав для уклонения от уплаты налогов. Daily Mail сообщает, что сейчас под подозрением в уклонении уже 329 игроков.

Как выглядела схема?

Обычно клубы платят игрокам за возможность использовать их изображения в рекламе. Однако выяснилось, что футболисты часто оплачивали налог не от себя, а от созданной ими компании. Так платежи облагаются 19-процентным корпоративным налогом вместо 45-процентного подоходного налога с высоких доходов.

Рвение налоговиков работает: в 2019/20 финансовом году в результате расследований в футболе удалось собрать 73,1 млн фунтов – вдвое больше, чем годом ранее (35,3 млн фунтов).

В июле 2022 года HMRC включила в список преднамеренных неплательщиков экс-нападающего сборной Англии Эмила Хески. Он не уплатил в казну 92 161 фунт – и получил около 42 тысяч штрафа.

Фото: globallookpress.com/imago sportfotodienst