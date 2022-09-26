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Франция почти вылетела в Лигу B, Хорватия и Нидерланды – лучшие в топ-группах. Что нового в Лиге наций?

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Лига наций потихоньку заканчивается – первые группы доиграли последние матчи. Вот что там было.

Дания могла отправить Францию в Лигу B – помешала Хорватия, которая стала первой в группе

• Франция вполне могла повторить путь Англии, уже вылетевшей из топ-дивизиона Лиги Наций. Перед последним туром команда Дидье Дешама на одно очко опережала Австрию – нужно было побеждать, чтобы обезопасить себя от вылета. 

Но даже в решающий момент все было плохо – Франция поймала 0:2 в гостях от Дании. Результат сделали уже в первом тайме: на 34-й минуте забил Каспер Дольберг из «Севильи» (в этом сезоне еще не забивал на клубном уровне), на 39-й – Андреас Ольсен из «Брюгге».

Франция и в первом круге проиграла Дании – на гол Карима Бензема дублем ответил нападающий «Копенгагена» Андреас Корнелиус.

Вот хронология блеклой игры Франции: 1:2 с Данией, 1:1 с Хорватией, 1:1 с Австрией, 0:1 с Хорватией, 2:0 с Австрией, 0:2 с Данией. Очень слабо, учитывая, что Франция явно попала не в группу смерти.

Всего 5 очков, но даже этого хватило, чтобы остаться в Лиге А. Тут отдельное спасибо хорватам.

• В этой группе интрига касалась не только вылета, но и первого места. Хорватия все-таки добыла важнейшую победу над Австрией (3:1). Отметились знакомые: ассист на первый гол отдал Никола Влашич (экс-ЦСКА), второй гол забил Марко Ливайя (экс-«Рубин»), третий мяч положил Деян Ловрен («Зенит»). В итоге они не только вывели хорватов в финал четырех, но и помогли сборной Франции, отправив в Лигу B Австрию под руководством Ральфа Рангника. 

Итог: Хорватия – 13 очков, Дания – 12, Франция – 5, Австрия – 4.

Летом 2023-го Хорватию ждут финальные матчи: там сыграют 4 победителя групп Лиги А. Одна из этих сборных станет хозяйкой мини-турнира. Полуфиналы пройдут 14 и 15 июня, финал и матч за третье место – 18 июня.

И мы уже знаем вторую команду этого турнира.

Нидерланды спокойно разделались с Бельгией

• Нидерланды и Бельгия сыграли суховато: все решил точный удар Вирджила ван Дейка на 73-й минуте. Защитник откликнулся на навес с углового и пробил с неприятным отскоком от газона.

Формально это был матч за первое место в группе, но для топ-позиции Бельгии нужно было побеждать в три мяча на выезде. Все из-за 1:4 против Нидерландов в первом круге. 

Команда Луи ван Гала наверняка на многое надеется на ЧМ-2022. Две победы против Бельгии – хорошая заявка.

• Польша победила Уээльс 1:0 – Гарет Бэйл и компания вылетели, в последнем туре только подтвердив статус аутсайдера группы. Победный гол у поляков забил нападающий Кароль Швидерски, на этот раз у Левандовского только ассист.

Итог: Нидерланды – 16, Бельгия – 10, Польша – 7, Уэльс – 1.

А что в других дивизионах Лиги наций?

• Лига C: Казахстан неожиданно сгорел Азербайджану – 0:3. Многое решило удаление защитника «Зенита» Нуралы Алипа на 35-й минуте – все три мяча пропустили уже во втором тайме. Но на результаты в группе это не повлияло: Казахстан вышел с первого места, а Беларусь без побед отправляется в Лигу D, в последнем туре скатав 1:1 против Словакии.

Итог: Казахстан – 12, Азербайджан – 10, Словакия – 7, Беларусь – 3.

Турция неожиданно уступила Фарерским островам (1:2) – возможно, не хватило турнирной мотивации. Сборная досрочно вернулась в Лигу B, поэтому в последних матчах не напрягается: до этого весело сыграли с Люксембургом (3:3).

Люксембург в параллельном матче обыграл Литву (1:0). Таблица удивляет – Литва упала слишком сильно.

Итог: Турция – 13, Люксембург – 11, Фарерские острова – 8, Литва – 1.

• Лига D: тут неожиданная интрига. На подъем претендовали Латвия (было 12 очков) и Молдова (10). Но в итоге после тура не поменялись местами: латвийцам для Лиги C хватило 1:1 с Андоррой, Молдова переиграла 2:0 Лихтенштейн.

Итог: Латвия – 13, Молдова – 13, Андорра – 8, Лихтенштейн – 0. Латвия оказалась выше из-за личных встреч с Молдовой: победа 4:2, поражение 1:2.

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Фото: REUTERS/Murad Sezer, Piroschka Van De Wouw, Fabian Bimmer

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