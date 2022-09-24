В октябре у каталонцев аж 9 матчей.

Споры вокруг Лиги наций не утихают. Турнир критикуют не только футболисты, у которых матчи сборных накладываются на насыщенный клубный график, но и тренеры – в мае Юрген Клопп призывал расформировать турнир. «Я все еще считаю, что это одна из самых безумных идей в футболе», – говорил Клопп.

Растягивание календаря = больше травм. Самый печальный пример последних дней – повреждения игроков «Барселоны», список уже очень внушительный.

• Жюль Кунде получил травму двуглавой мышцы бедра левого подколенного сухожилия. Француз восстановится через 3-4 недели, но под угрозой класико, которое пройдет 16 октября. Кунде пропустит и оба матча с «Интером» в ЛЧ.

• Рональд Араухо травмировался в матче со сборной Ирана. У уругвайца разрыв сухожилия длинной приводящей мышцы правого бедра. Возможно, защитник больше не сыграет в 2022-м и пропустит чемпионат мира.

• Снова страдает Усман Дембеле. Он сыграл лишь 14 минут в матче со сборной Австрии, а Дидье Дешам рассказал, что у полузащитника мышечная усталость. В субботу Дембеле тренировался отдельно, он вроде бы готов провести следующую игру, но проверим, сможет ли.

• Мемфис Депай вылетел в игре с Польшей. Пропустит примерно месяц из-за травмы бедра – тоже мимо класико.

• Депай – не единственный нидерландский игрок «Барсы», получивший травму. В перерыве того же матча с Польшей Мартен де Рон заменил Френки де Йонга – полузащитник получил мышечную травму и покинул расположение сборной.

Травмы настигли «Барсу» очень невовремя: в октябре команда сыграет 9 матчей, а игры сборных, выбивающие игроков, еще не закончены.

Что предпримет Хави?

Фото: eastnews.ru/FRANCK FIFE, Alberto Valdes