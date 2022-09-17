В «ПСЖ» недовольны трансферным окном. Кампуш жалуется на финансовые ограничения и ругает коллегу

Спорная чистка состава.

Этим летом «ПСЖ» серьезно обновил команду, но советник по футбольным вопросам (фактически – спортивный директор) Луиш Кампуш публично говорит о разочаровании.

В интервью RMC Sport португалец разразился самокритикой: «Мы подошли к концу трансферного окна без идеального баланса. Да, у нашего состава очень высокий класс. Но в итоге мы не достигли совершенства.

Для нас это серьезная проблема. Когда у вас всего три центральных защитника, а вы играете со схемой с тремя защитниками, это усложняет ситуацию. Я не буду называть никаких имен [кем недовольны], но мы не просто так вели переговоры с Миланом Шкриньяром. В итоге у нас нет того игрока, который нам нужен.

Когда я пришел в клуб, у нас было 54 футболиста [на контракте] и не было резервной команды. Вместе с Кристофом Гальтье мы решили, что нам нужны 21-22 игрока плюс игроки академии. Мы создали элитную группу из пяти футболистов, которые каждый день тренируются с основной командой. У нас в «ПСЖ» есть исключительные игроки, которых нужно подключать к основе.

«ПСЖ» обязан следить за ФФП, а это сложно – мы приняли комплексные меры, выбрали другую стратегическую модель. Спортивная и финансовая стороны должны идти рука об руку. Приоритетом была финансовая сторона, это мне понятно. Когда клуб думает только о спорте и забывает об экономике, это может привести к катастрофе. Верно и обратное».

У «ПСЖ» проблемы с финансовым контролем УЕФА?

Сейчас вступают в силу новые правила финансового контроля. Это перерождение того самого ФФП, о котором мы постоянно слышали до пандемии.

Перед стартом еврокубкового сезона несколько клубов получили наказания. Комиссия установила, что «Милан», «Монако», «Рома», «Бешикташ», «Интер», «Ювентус», «Марсель» и «ПСЖ» не выполнили требования безубыточности – даже с учетом ковидных послаблений. Каждому провинившемуся клубу назначили штраф, самый большой у «ПСЖ» – 65 млн евро (из общих 172 миллионов).

Но не факт, что клубы заплатят эти суммы целиком. Обязательная часть – только 15%, остальное – условно. Зависит от того, как нарушители в ближайшие годы будут выполнять цели, прописанные в соглашениях об урегулировании.

«ПСЖ» ведь устроил чистку состава? Да, но почти все аренды

По данным Get French Football News, этим летом в клубе сформировался управленческий триумвират Нассера Аль-Хелайфи, Кампуша и Антеро Энрике. Все трое участвуют в трансферной политике «ПСЖ»: Кампуш вместе с Гальтье формирует список трансферов на вход, Антеро Энрике связывается с клубами и ведет переговоры, а также работает над уходом из клуба конкретных игроков.

Однако L’Équipe еще за неделю до завершения трансферного окна писал, что Кампуш недоволен работой Энрике из-за отсутствия продаж ненужных футболистов. Кампуш стремился подписать центрального защитника, полузащитника и нападающего, но этим планам частично мешали неудачи с трансферами на выход.

Хотя масштабную чистку «ПСЖ» все же провернул. В середине лета Le Parisien сообщал , что клуб хотел бы избавиться аж от 11 игроков. Руководство было даже готово отправить оставшихся футболистов играть за дубль в пятый дивизион. В итоге 10 из 11 игроков ушли.

Правда, большинство только в аренду.

Из списка на выход остался только Данилу Перейра, который добился места в ротации у Гальтье. Но трансферный баланс получился все равно минусовой: парижане потратили летом 147,5 млн евро, а заработали 54,3 млн. Ведомость если и разгрузилась, то не кардинально. Например, зарплата Икарди в «Галатасарае» составит 6,75 млн евро, 6 млн из которых он будет получать от «ПСЖ».

Похоже, поэтому Кампуш и грустит.

Фото: globallookpress.com/Panoramic