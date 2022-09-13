«Челси» заплатил за Поттера 23 млн евро. Так много не стоил ни один тренер

Новый тренер «Челси» Грэм Поттер в среду дебютирует с новой командой.

После такого резкого увольнения Томаса Тухеля он обречен на приличное давление, а вот обстоятельство, которое только добавит нервов.

Лондонцы заплатили «Брайтону» за переход Поттера и его штаба как неустойку 23 млн евро – сразу после тренерского трансфера звучали и другие цифры, но здесь мы опираемся на данные The Times, которые постепенно утвердились в сообществе как основная оценка.

Специалист перспективный – факт, но теперь он еще и лидер рейтинга тренерских компенсаций.

Поттер возглавлял «Брайтон» с 2019-го, у него был контракт до 2025-го – в том числе поэтому «Челси» пришлось переплатить.

Пройдемся по списку других самых дорогих тренеров.

• Юлиан Нагельсманн второй сезон в «Баварии». За это время он успел взять два трофея: выиграл чемпионат страны и Суперкубок Германии.

• «Реалу» очень нужен был Жозе Моуринью, после победы в Лиге чемпионов с «Интером» он стоил прилично – был на очередном пике карьеры. В Мадриде португалец в первый сезон выиграл только Кубок Испании, во второй – чемпионат, а затем Суперкубок страны.

• «Челси» заметил Андре Виллаша-Боаша в блистающем «Порту» – команда при тренере выиграла чемпионат и кубок Португалии, а также Лигу Европы. Сумма, заплаченная за Виллаша-Боаша, стала рекордной на тот момент – но развить успех в «Челси» не получилось.

• Брендан Роджерс попал в рейтинг дважды: в первый период он был близок с «Ливерпулем» к золоту АПЛ – не сложилось, а во второй его «Лестер» стал стабильным участником еврокубков.

• Кристоф Гальтье этим летом пришел строить в «ПСЖ» что-то осмысленное вокруг суперзвездной атаки Месси-Мбаппе-Неймар. Пока получается ярко.

• Рубен Аморим за сезон в «Спортинге» взял золото и серебро чемпионата Португалии. Сейчас дела пока не очень (8-е место, недавно шел рядом с зоной вылета), но в Лиге чемпионов клуб Аморима обыграл в гостях «Айнтрахт» (2:0).

• Ади Хюттер в мае расторг контракт с «Боруссией» из Менхенгладбаха, заплатившей за него приличные деньги – при австрийце клуб играл нестабильно и отстал от еврокубковой зоны на семь очков. Ожидания руководства не оправдались – ему на смену пришел Даниэль Фарке, покинувший в начале марта «Краснодар».

• Марк Хьюз пришел за два месяца до начала эпохи шейхов в «Манчестер Сити». Он проработал в клубе лишь сезон, а сейчас возглавляет «Брэдфорд Сити».

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Clive Rose