Балотелли убежал от Дзюбы в Швейцарию. «Дуэта-сенсации» не получилось

Нарывался на уход.

Когда Артем Дзюба перешел в «Адану Демирспор», мы предвкушали его связку с Марио Балотелли.

Предвкушал ее и российский форвард: сразу после перехода Дзюба выложил в соцсети свою версию постера фильма «1+1» – в главных героях были Артем и Марио.

Перейдя в команду, Дзюба выкладывал фото с тренировки – Балотелли стоял рядом и сдержанно улыбался.

Похоже, увидеть Дзюбу с Балотелли одновременно на поле нам так и не суждено. В первом матче Артема Марио не было, а во втором итальянский форвард вышел на замену вместо русского. Во вторник суперинсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Балотелли покидает турецкий клуб и переходит в швейцарский «Сьон». Совсем скоро Марио пройдет медосмотр – а затем о переходе объявят официально.

Уход итальянца не стал неожиданностью. Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак сразу после перехода Дзюбы допускал, что Бало может уйти. «Даже если он уйдет, это не конец света. Балотелли уходит – приходит другой. Мы взяли Дзюбу на случай, если он уйдет. Мы открыты для предложений. Его может получить любой, кто заплатит 4 миллиона евро. Никаких скидок, я не торгуюсь», – сказал Санджак.

Сам Балотелли делал все, чтобы уход из «Аданы» состоялся. Сразу после матча с «Умраниеспором» у форварда случился конфликт с главным тренером Винченцо Монтеллой – они чуть не подрались прямо на поле.

«Могу лишь сказать, что мы ожидаем от него большего. Такие вещи могут случаться в конце игры, потому что вами управляет адреналин. Но я остываю довольно быстро», – прокомментировал стычку Монтелла.

За 35 матчей в клубе Балотелли забил 19 голов. Посмотрим, получится ли у Дзюбы заменить итальянского форварда.

Если вы потеряли Балотелли после ухода из «Ливерпуля»

Летом 2016 года Марио перешел в «Ниццу». Там он продержался довольно долго: три сезона – повторение его рекорда с «Интером» и «Ман Сити». Итальянец некоторое был очень хорош во Франции: 44 гола во всех турнирах – прекрасный результат и для него, и для команды, которая получила усиление бесплатно.

Только все заговорили о возрождении, как вск сломалось – перед сезоном-2018/19. Сначала «Ниццу» покинул Люсьен Фавр – редкий тренер, с которым у Марио установились отличные отношения. Балотелли тоже засобирался на выход – поиски клуба сломали всю подготовку. Марио вернулся после отпуска с лишним весом и долго набирал форму.

Итогом стала ссора с новым тренером Патриком Вийера и уход в «Марсель» зимой 2019 года. Там Марио отыграл полсезона: забил 8 голов в 15 матчах, отпраздновал в стиле Франческо Тотти и отправился в «Брешию», которая только-только поднялась в Серию А.

В «Брешии» Балотелли ссорился в фанатами «Вероны», обвинялся в изнасиловании несовершеннолетней и периодически играл в футбол – в 19 матчах забил 5 голов. Летом 2020 года Бало совсем забил на тренировки, а вылетевшая из элиты «Брешия» не выдержала и разорвала с ним контракт.

30-летнего Марио в декабре 2020-го подхватила «Монца» из Серии Б, которой владел Сильвио Берлускони. Балотелли провел в клубе полгода: забил 6 голов в 14 матчах, но ушел, потому что «Монца» не пробилась в Серию А.

В «Адане» главным хайлайтом Марио стал вызов в сборную Италии и пента-трик в ворота «Гезтепе».

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Фото: East News/Alessandro Garofalo/LaPresse/Sipa USA, Eren Bozkurt / Anadolu Agency; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com, Marco Alpozzi/Lapresse; instagram.com/adskulubu