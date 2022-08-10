На капитана «Аякса» напали грабители: он не смог убежать, но отбился. И вышел на Суперкубок с пластырем

У Тадича хотели отнять часы.

На днях голландский De Telegraaf сообщил: капитан «Аякса» Душан Тадич отбился от вооруженных грабителей. Потом наклеил на пальцы пластырь и даже сыграл в Суперкубке Нидерландов.

У Душана хотели отнять часы: он не испугался грабителя, отбился и скрылся в кафе

На Тадича напали в ночь с 27 на 28 июля: хотели отнять часы неподалеку от его дома. К футболисту подошли два человека в шлемах, а он, заподозрив неладное, бросился бежать. Скрыться у Тадича все же не получилось (да, профессионального футболиста догнали), поэтому он вступил в потасовку. Душан смог открыть забрало шлема одного из грабителей и ударить его по лицу.

Сам капитан «Аякса» не получил серьезных травм: ему незначительно повредили руку и порвали одежду. От грабителей Тадичу удалось скрыться в местном кафе, которое находилось поблизости. Преступники уехали с места преступления на скутере.

За несколько дней до инцидента эти же люди пытались проникнуть в дом Тадича: звонили в дверь под видом доставщиков пиццы. Футболиста не было дома, а его жена предусмотрительно не открыла.

30 июля Тадич отыграл весь матч за Суперкубок Нидерландов – тогда на его пальцах заметили пластыри. Жаль, но присутствие капитана «Аяксу» не помогло: ПСВ победил 5:3 с хет-триком Гуса Тила.

С тех пор Тадич сыграл в товарищеском матче против «Алмере Сити» (1:1) и в первых тура чемпионата – с «Фортуной Ситтард» (3:2) и «Гронингеном» (6:1).

До этого грабили Эрана Захави из ПСВ: преступники зашли в дом под видом курьеров и связали его жену

Больше года назад похожая история случилась с израильским нападающим Эраном Захави – тогда он еще выступал в ПСВ (летом 2022-го перешел в «Маккаби»). В 32-м туре «ПСВ» играл в Тилбурге против «Виллема», но Захави на поле не выходил. Причина выяснилась позже.

Работник «ПСВ» Рик Элфринк сообщил: в автобусе по пути в Тилбург Захави разговаривал с женой по телефону. Она говорила, что на их дом напали грабители. Эрана отпустили к семье.

Амстердамская газета Het Parool поделилась подробностями: преступники выдавали себя за курьеров. Они угрожали оружием, напали на жену Захави и связали ее. В доме находились трое детей. Преступники забрали личные вещи и деньги, близкие футболиста не получили серьезных повреждений.

Потом Захави поблагодарил болельщиков за поддержку в соцсетях. «Мы очень ценим это и чувствуем себя очень любимыми в Нидерландах», – резюмировал футболист.

Фото: East News/Pro Shots Photo Agency; globallookpress.com/imago-images.de; instagram.com/eranzahavi