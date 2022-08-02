«Челси» включился в борьбу за Де Йонга. Но Френки не уйдет, пока «Барса» не вернет ему 20 млн евро

Лапорта продолжает уговоры.

Этим летом у «Челси» и «Барселоны» жесткая битва за новичков – правда, все игроки пока выбирают Испанию. Зато в направлении Лондона может последовать Френки Де Йонг, хотя голландец не спешит покидать столицу Каталонии. Ниже – последние новости летней саги.

• По данным Diario Sport, «Челси» сообщил «Барселоне», что сделает предложение о трансфере Де Йонга.

В начале июля совладелец лондонцев Тодд Боэли поужинал в Барселоне с Жоаном Лапортой. На этой встрече Боэли сказал, что «Челси» отпустит Сесара Аспиликуэту и Маркоса Алонсо, если за них предложат сумму, которая устроит клуб.

Лапорта, в свою очередь, дал согласие на переговоры с Де Йонгом.

• То же издание добавило: голландец все равно отказывается уходить из «Барселоны». Все дело в 20-миллионном долге перед футболистом по зарплате и бонусам.

Голландец подписывал контракт на 14 млн евро в год, но шел навстречу клубу два сезона подряд: соглашался снизить зарплату на 11 млн в постпандемийный сезон и не меньше чем на 5 млн в прошлом. Договаривались, что эти деньги каталонцы ему постепенно вернут, но пока, судя по инсайдам, так и не вернули – а решать вопрос нужно явно до отъезда. Футболист готов выслушать предложения от других клубов, но только когда проблема с долгом будет решена.

Однако с этим сложности. По данным The Times, клуб хочет, чтобы Де Йонг согласился на сокращение долга (!) с 20 млн евро до 7 млн. AS же пишет, что Хави объяснил Де Йонгу – если игрок хочет остаться, он должен снизить зарплату почти в два раза.

По информации The Independent, такое отношение оскорбило Френки: теперь он не собирается идти на уступки ни по долгу, ни по зарплате. Гари Невилл призвал голландца подать в суд, а президент профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко обвинил клуб в тактике вымогательства. Лапорта ответил обоим, но без особой конкретики:

Невиллу: «Я уважаю его мнение. Но, на мой взгляд, он не прав, потому что я настаиваю на том, что мы уважаем всех наших игроков. Мы следуем контрактам. Если мы инвестируем в новых игроков, то только для того, чтобы сделать клуб более конкурентоспособным.

Это замкнутый круг: вы инвестируете в новых игроков, болельщики вовлекаются, и это, в свою очередь, улучшает вашу экономику. Гари был очень хорошим футболистом «Манчестер Юнайтед». Я уважаю его мнение, и это все, что я могу сказать».

Левченко: «Ни у Френки, ни у кого-либо еще мы ничего не вымогали. Я уважаю его мнение, но если переговоры между двумя сторонами считаются вымогательством, то я думаю, что этот парень ошибается».

Источники в Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) подтвердили, что следят за ситуацией.

• Все лето за Френки бегает «МЮ». Diario Sport пишет, что клуб так сильно хочет Де Йонга, что готов покрыть задолженность «Барсы» перед игроком. Англичане готовят финальное предложение – по нему «Юнайтед» сделают голландца самым высокооплачиваемым футболистов в команде.

Точных цифр нет, но сообщается, что «МЮ» готов повторить зарплату, которую в следующие два сезона игроку выплатила бы «Барса» с учетом долга. Marca ранее писала, что если Де Йонг останется, то за оставшиеся 4 сезона каталонцы должны ему 88,58 млн евро зарплаты и бонусов, в том числе 21 млн евро в предстоящем сезоне и 27,7 млн евро в сезоне-2023/24.

• Однако голландец не хочет в «Юнайтед» по спортивным причинам – клуб не сыграет в Лиге чемпионов, а новый проект там только выстраивается.

В этом отношении «Челси» его привлекает больше. Другое дело, что лондонцы могут не предложить настолько выгодных финансовых условий. Не забываем, что еще нужно платить «Барсе». Каталонцы хотят минимум 80 млн евро, о которых уже договорились с «МЮ».

Хотя публично «Барселона» вообще не подтверждает вариант продажи. Лапорта то ли притворяется, то ли реально не теряет надежды, что голландец снова пойдет на понижение зарплаты.

«Мы сделаем все возможное, чтобы он остался, и надеемся, что игрок тоже сделает все возможное, – говорит президент «Барсы», который параллельно ведет переговоры о трансфере с клубами АПЛ. – Мы все должны приложить усилия. Придя в клуб, мы обнаружили, что зарплатный фонд раздут на 40%. Очевидно, что сейчас у нас новая шкала зарплат, и зарплаты всех игроков должны в нее вписываться. Де Йонг хочет остаться, и мы хотим, чтобы он остался. Это самое главное».

Похоже, Френки вряд ли сдвинется с места. Пока с ним не рассчитаются.

Фото: globallookpress.com/Daisuke Nakashima/AFLO, Marc Graupera Aloma/Keystone Press Agency; REUTERS/Action Images via Reuters/Ed Sykes; Gettyimages.ru/ David Ramos