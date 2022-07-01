Проводим ревизию живописных муралов.

Чемпионат мира пробудил в россиянах праздничное настроение и дал волю краскам посреди серого бетона жилых кварталов. Сотни граффити вспыхнули по всей стране и до сих пор напоминают о той беззаботной поре. Но, кажется, не всем это нравится.

В Краснодаре стрит-арт проявился щегольским взглядом капитана «Фурии Роха». Серхио Рамос с благодарностью отметил этот мурал, разлетевшийся на фотографиях по всему миру.

Однако недавно на его месте возникло другое полотно, посвященного новым героям времени. Под комментарии администрации, что «Рамос всем уже надоел».

Пока это не приобрело повсеместный тренд, но мы на всякий случай пробежались по другим произведениям уличного искусства, посвященного домашнему ЧМ.

Среди краснодарских граффити запомнился Яшин авторства Романа Котова. Рисунок удался ему не сразу, породив кучу мемов:

А вот завершенная работа стала достойным украшением города:

В Петербурге дуэт Hoodgraff выдал запоминающийся портрет Станислава Черчесова с подписью «Ты просто космос, Стас», когда сборная России вышла в плей-офф ЧМ. Граффити вандалили, восстанавливали, но затем закрасили насовсем.

В Москве тоже не обошлось без участия педантичных коммунальщиков. Стилизованные лица Дзюбы, Черчесова и Акинфеева на трансформаторной подстанции неподалеку от Кремля заботливо покрыли красивой бежевой краской.

Впрочем, в центре столицы изображения лидеров сборной России оставили на месте, хотя рядом снесли ночной клуб:

Казань показала себя на чемпионате мира во всей красе и хранит наследие на своих стенах.

Криштиану Роналду, Месси и Модрич все еще перемигиваются с соседних зданий

Неймар тоже нашел приют в столице Татарстана. «ПСЖ» гонит звездного бразильца прочь, и Ней должен знать, что его всегда ждут в лучшей лиге мира с горячими эчпочмаками.

Совершенно великолепный Дешам во французском окружении мэра Парижа Анн Идальго, галльского петуха, скульптуры Ника, Эйфелевой башни и еще парочки инженерных шедевров:

В Бронницах безбородый Месси неустанно следит за горожанами вместе с бабушками на лавках у скромной пятиэтажки:

Путь к одной из главных футбольных арен страны в Саранске по-прежнему озаряет улыбка Криштиану Роналду:

Ну а чемпионом по арт-муралам к ЧМ стала Самара. В рамках проекта «Истории чемпионов» были приглашены мастера со всей России, которые расписали с десяток домов по всему городу.

Волжский Пеле в исполнени художника Алексея Каллима получился молодым и не таким загорелым. Но весьма техничным:

Поцелуй Блана-Бартеза вечен:

И Живописный Лев Иваныч, слава богу, непоколебим:

Авангардный Диего Армандо, запечатленный в главный момент карьеры:

Среди зелени кварталов прячется гол мексиканца Мануэля Негрете:

Разный и стильный Гарринча:

И целая фотоистория про Зидана в промзоне:

Большинство граффити на месте, несмотря на периодическое брюзжание ретроградов.

Мурал Яшину на Таганке авторства художника Александра Емельянова был написан задолго до ЧМ в Москве. И даже упоминается в виде достопримечательности на туристических маршрутах столицы.

А рекламную акцию, приуроченную к ЧМ, давно закрасили:

Вспоминайте и пишите, какие еще граффити вам запомнились, и что с ними стало сейчас.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников