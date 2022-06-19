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У «Милана» срываются 2 трансфера из «Лилля». Еще весной клубы были подозрительно близки – а потом чемпионов Италии продали

возможные трансферы
Рафаэл Леау Рафаэл Леау
Майк Меньян Майк Меньян
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Свен Ботман Свен Ботман
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Мутные схемы вокруг Ботмана и Саншеша.

«Милан» после первого за 10 лет титула Серии А планирует усиливаться под ЛЧ. Главные цели – Свен Ботман и Ренату Саншеш из «Лилля». Но переговоры, которые были так близки к завершению, теперь идут очень тяжело.

«Лилль» собирался нажиться на конкурецнии «Милана» и «Ньюкасла» – говорят, это раздражает обоих претендентов

La Gazzetta dello Sport в марте писала, что Ботман уже договорился с «Миланом» устно. По данным Николо Скиры, с защитником согласовали пятилетний контракт с зарплатой 3 млн евро в год. «Лилль» требовал 40 млн евро за трансфер.

А в июне активизировался «Ньюкасл». По сведениям The Telegraph, французский клуб сперва принял предложение продать нидерландца за 30 млн фунтов (почти 35 млн евро), но затем передумал и потребовал 36 млн фунтов (примерно 42 млн евро). «Ньюкасл» такое поведение взбесило – в клубе склоняются к выходу из переговоров и переключению на другие цели, если французы не откатятся до предыдущего варианта.

При этом и «Милан» теперь уже не торопится пользоваться ситуацией – похоже, их тоже раздражают попытки «Лилля» манипулировать продажей за счет интереса двух клубов. С марта о потенциальной сделке по Ботману не было никаких подробностей, сам Свен в начале июня говорил: «Работа ведется, и к началу предсезонки все станет ясно, надеюсь».

С тех пор – тишина.

Саншеша уводит «ПСЖ»: контракт лучше, за трансфер готовы платить больше

По Саншешу информации больше.

В начале июня с португальцем достигли устного соглашения по контракту, но с суммой трансфера есть проблемы. «Милан» готов предложить за Ренату от 15 до 18 млн евро (причем сразу – только 10, остальное бонусами), «Лилль» хочет 30 млн – расхождение почти в два раза не выглядит близким к компромиссу.

У 24-летнего португальца, перезапустившего во Франции карьеру после вспышки на Евро-2016 и тухлых лет в «Баварии» с неудачной арендой в «Суонси», параллельно вырисовывается еще один привлекательный вариант – «ПСЖ». Парижане, судя по инсайдам, готовы выделить больше и «Лиллю» за трансфер, и самому игроку по личному контракту.

«Париж» предложил 20 млн евро за выкуп – все еще не идеал для французской стороны, но уже ближе.

Николо Скира уточняет, что сам футболист считает вариант с чемпионом Лиги 1 более привлекательным, и не только потому, что можно остаться в комфортном знакомом чемпионате: «Милан» дает 3,5 млн евро оклада и контракт на четыре года, а «ПСЖ» – пять лет и столько же миллионов евро в год.

(Напрямую к теме не относится, но и Юсуфа Языджи в ЦСКА из «Лилля» насовсем не продадут).

А раньше «Милан» и «Лилль» решили бы все проще: были связаны на уровне топ-менеджмента, теперь – уже нет

У «Милана» и «Лилля» есть предыстория недавних переходов в итальянскую сторону: в 2019-м в Серию А поехал Рафаэл Леау, в 2021-м – вратарь Майк Меньян.

Но связь была, похоже, теснее – через инвестиционную компания Elliott Management Corporation. В 2018-м она приобрела контрольный пакет акций «Милана», а при этому была основным кредитором «Лилля» – точнее фонда Merlyn Partners, владеющего французским клубом.

В начале июня Elliott Management продали «Милан» американской инвестиционной компании RedBird Capital Partners.

Elliott формально не владел «Миланом» и «Лиллем» единовременно, но в L’Équipe писали, что компания могла влиять на операционную деятельность французского клуба. Издание сообщало, что Merlyn Partners создали лишь для прикрытия, чтобы беспрепятственно управлять двумя клубами: по информации издания, у владельцев «Милана» было право влиять на формирование бюджета «Лилля», а также согласовывать все операции клуба свыше 100 тысяч евро – очевидно, к таким относятся в первую очередь трансферы.

Мажоритарный акционер Merlyn Partners Маартен Петерманн отрицал причастность Elliott Management к управлению клубом, а L’Équipe в то же время утверждала, что он вообще не инвестировал в «Лилль».

Весной сообщалось, что УЕФА заинтересовался странной ситуацией. А после перехода «Милана» к другим владельцам внезапно начались проблемы со вроде бы уже согласованными переходами Ботмана и Саншеша.

Совпадение?

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Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; East News/Insidefoto/Sipa USA

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