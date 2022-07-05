«ПСЖ» выплатит Почеттино 10 млн. Немного не хватило, чтобы во второй раз залететь в топ-10 по неустойкам

Приличный список.

«ПСЖ» подтвердил, что расстается с Маурисио Почеттино. Инициатива исходит от клуба, поэтому тренер получит за разрыв контракта приличную компенсацию. По данным L’Equipe, она составит около 10 млн евро на весь штаб (изначально были слухи про 25, но не подтвердились). Кстати, это далеко не самая большая сумма, которую получали тренеры при разрыве контракта по инициативе клуба.

Посмотрим на список тех, кого увольнение обогатило.

•‎ «Челси» – чемпион по компенсациям! В рейтинге есть даже Роберто Ди Маттео, который хоть и выиграл Лигу чемпионов, но после «Челси» поработал только в двух клубах, а с 2016-го вообще без тренерской работы. Бывший клуб Романа Абрамовича потратил на компенсации 105 миллионов евро!

• 3 позиции из 11 – у Жозе Моуринью. Португалец всегда уходит на максимально выгодных для себя условиях – с «Челси» и «МЮ» он собрал 55 миллионов евро. Достойная сумма, чтобы вообще больше не тренировать, но Жозе находит новые вызовы и выигрывает разнообразные еврокубки. Особенно невероятной выглядит компенсация из 2007 года – тогда за 20 миллионов можно было купить приличного футболиста.

• Единственный тренер уровня сборных – Фабио Капелло. За увольнение в 2012-м он получил в России 15,7 миллиона евро – космические цифры не для клубного уровня.

• Сам Почеттино тоже отметился в рейтинге – от «Тоттенхэма» он получил достойные 14,6 миллиона евро. Поменьше, чем в «ПСЖ», но Дэниэл Леви был в очень хороших отношениях с аргентинцем, поэтому не выбивал большую скидку. Еще бы 2 млн от «ПСЖ», и аргентинец второй раз попал бы в топ-10.