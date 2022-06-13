Как устроен трансфер Нуньеса в «Ливерпуль»: плюс 5 млн за 10 матчей, плюс 10 – за 60, 10 млн получит... «Альмерия»

Новость дня – переход уругвайского форварда Дарвина Нуньеса из «Бенфики» в «Ливерпуль» за 75+25 млн евро. Но из чего состоят эти 25 и почему португальцы получат не всю сумму? Давайте разбираться.

В современном футболе почти не осталось топ-сделок с фиксированной стоимостью, трансфер Нуньеса – не исключение.

Вот схема сделки

Про 75 млн и 15 млн за количество матчей – более-менее понятно. В 10 млн за «индивидуальные командные результаты» может входить что угодно: например, бонусы за 10, 30, 50 голов, титулы «Ливерпуля» и даже за статус лучшего бомбардира лиги.

10 млн «Альмерии» – почему?

С августа 2019-го по сентябрь 2020-го Нуньес играл за испанский клуб в Сегунде. Забил 16 мячей в 32 матчах, но прорваться в Ла Лигу так и не удалось, хотя и вышли в стыки. А дальше уругваец уехал в Португалию.

В трансферный договор «Альмерии» и «Бенфики» вошел пункт о 20 процентах с будущей прибыли (но не более 10 млн).

Речь именно о прибыли. «Альмерия» продала игрока в Португалию за 24 млн евро, сейчас он уехал за 75. Значит прибыль «Бенфики» – примерно 51 млн евро. 20 процентов от 51 млн – как раз примерно 10 млн.

Интересно, что «Альмерия» заработала на футболисте всего на 10 млн меньше, чем «Бенфика».

В 2019-м году испанцы купили Нуньеса из «Пеньяроля», заплатив 6 млн евро (4 фикс плюс бонусы), а продали за 24 (прибыль 18 млн). А сейчас получили еще 10. Таким образом, суммарная прибыль – 28 млн евро!

Неплохо!

Фото: East News/pressinphoto/Sipa USA