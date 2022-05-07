«Не могу поверить, что американский футбол использует слово «футбол» в названии». Знакомимся с владельцем «Челси»

Уже давно в спорте.

Эпоха Романа Абрамовича в «Челси» закончена – клуб переходит к новым собственникам под руководством 46-летнего американского бизнесмена Тодда Боэли.

Пришло время знакомиться с ним поближе.

Основные этапы карьеры Боэли: банковский бизнес, покупка «Доджерс» и основание собственной холдинговой компании

Боэли получил образование в колледже Уильяма и Мэри (штат Виргиния), одном из старейших высших заведений США. Тодд признавался, что был средним студентом и после окончания университета не знал, как попасть в финансовую сферу, хотя получил образование по специальности «Управление финансами».

Для успеха явно требовалось что-то еще.

По совету школьного учителя Тодд подал заявку на стажировку в лондонском отделении банка «Сити». Параллельно с практикой бизнесмен учился в Лондонской школе экономики.

А затем вернулся в США. В 1996 году Боэли получил работу в CS First Boston – инвестиционно-банковском подразделении швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse Group. С этого момента карьера стремительно пошла вверх. Через пять лет Тодд перешел в банк Guggenheim Partners, где запустил кредитно-инвестиционный бизнес и впоследствии стал президентом.

Боэли формулировал историю успеха словами, которые регулярно встречаются в воспоминаниях миллиардеров.

«Я жил с простой мантрой. Если я говорил, что собирался что-то сделать, – я это делал. И когда у вас появляется репутация человека, способного что-то сделать, то в вашем почтовом ящике сразу появляется много интересных вещей».

В 2012 году Боэли стал совладельцем бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» – консорциум Guggenheim Baseball Management, участником которого был Тодд, купил клуб за 2,15 миллиарда долларов.

На тот момент это была крупнейшая продажа для профессиональной спортивной команды в истории – прежний рекорд поставили Глейзеры, купив «МЮ». С тех пор «Доджерс» восемь раз выиграли свой дивизион, трижды – Национальную лигу. А в 2020 году «Доджерс» победили в Мировой серии МЛБ, главном бейсбольном турнире.

В 2015-м Тодд основал холдинговую компанию Eldridge Industries, которая в данный момент владеет долями примерно в 80 компаниях, связанных с финансами, медиа, спортом, недвижимостью и технологическим бизнесом.

Немаловажная деталь: личное состояние Боэли по оценкам Forbes составляет 4,5 млрд долларов (в апреле Forbes оценивал состояние Абрамовича в 6,9 млрд).

Боэли называет футбол лучшим продуктом в мире – в 2019 году он уже пытался купить «Челси»

В 2019 году Тодд дал интервью Bloomberg, где сравнил обычный футбол с американским.

«Футбол – самый популярный вид спорта в мире. Я не могу поверить, что американский футбол использует слово «футбол» в названии – оно должно быть закреплено за другой игрой. Футбол – все еще лучший продукт в мире, а 90 минут – оптимальная длительность для игры», – рассуждал Боэли.

В том же году Тодд сделал Роману Абрамовичу предложение о покупке клуба за 3 млрд долларов, но тогда российский бизнесмен отклонил предложение о поглощении.

Боэли делает акцент на фанатской базе. И хвастается самыми доступными билетами

Боэли не управляет «Доджерс» в одиночку. По тому, как он ведет дела в клубе, можно спрогнозировать его политику в «Челси».

В недавнем интервью Yahoo Finance Тодд говорил, что фанаты – самая важная часть спорта, и призвал акцентировать внимание именно на болельщиках. Также Боэли отметил, что в больших командах необходимо разделять обязанности и делегировать управление компетентным специалистам.

Незадолго до покупки «Челси» 46-летний бизнесмен на примере «Доджерс» снова объяснил важность работы с фанатами.

«Ничто так не возбуждает страсть, как спорт. И если у вас есть страсть, то рядом с вами есть люди, которые заботятся о делах. Если у вас есть люди, которые заботятся о делах, то у вас есть большие возможности. Этими возможностями нужно грамотно распоряжаться.

В этом году стадион «Доджерс» посетят 4 миллиона человек. Наша цель – дать им наилучший опыт. У нас по-прежнему самые доступные билеты в лиге, на стадион, который регулярно заполняется.

В НФЛ все доходы лиги делятся между клубами. В бейсболе вы рассчитываете только на себя. АПЛ имеет схожую с бейсболом систему – там каждый крупный бренд имеет свое структурное преимущество. Мы всегда пытаемся найти эти структурные преимущества», – рассуждал Боэли.

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Заявленные инвестиции консорциума в «Челси» – 1,75 млрд фунтов. Вложения затронут реконструкцию «Стэмфорд Бридж», развитие академии клуба и женской команды, а также продолжение финансирования фонда «Челси».

При этом есть важные ограничения.

• Новому консорциуму запрещено выплачивать дивиденды и плату за управление клубом до 2032 года.

• Продажа акций запрещена на те же 10 лет.

• Клубу строго запрещено выходить за пределы установленного долга.

Очень интересно, сможет ли Боэли сохранить финансовое и футбольное доминирование «Челси».

Фото: ; globallookpress.com/JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Christian Petersen, Jose Coelho – Pool, Ronald Martinez, Katelyn Mulcahy / Stringer