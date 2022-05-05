«Мы были мертвы. Но эта футболка учит вас биться до конца». Ночь праздника в Мадриде

Им можно.

«Реал» снова очнулся в самом конце и сотворил что-то грандиозное: за пять игровых минут забил целых три мяча и оставил «Ман Сити» без финала ЛЧ.

Описывать этот легендарный вечер можно бесконечно.

Слово игрокам «Реала» – сегодня эти парни и есть настоящие герои, которым совсем не нужны плащи.

Карло Анчелотти. «Если вы спросите, как так получается, вот ответ: это история этого клуба, которая помогает нам не сдаваться, когда кажется, что мы уже вылетели. Исход игры был практически предрешен, но мы сумели найти последние силы.

Мы провели хороший матч против сильного соперника. Я рад сыграть в финале в Париже против еще одного сильного соперника. Мы к этому привыкли».

Тибо Куртуа. «Одним словом – «Реал». После того как счет стал 2:1, с «Сити» было покончено. В атаке мы долго играли не лучшим образом, не могли отдать последний пас. Иногда просто не получается. Но тот гол, тот момент, реакция фанатов. «Сити» тоже все понял.

Не стану говорить, что соперники обделались от страха , но они уже понимали, что дальше может произойти что угодно.

Мы выбили очень большие клубы, которые потратили много денег в попытке выиграть ЛЧ. И тот путь, что мы проделали, обыграв «ПСЖ», «Челси» и «Ман Сити» сегодня, теперь впечатляет еще больше благодаря победам на последних минутах.

Лука Модрич слов тоже не нашел. «Что же это такое?», – спросил хорват в твиттере. Лука, мы и сами не знаем. Расскажи нам!

Тони Кроос в своей любимой манере краток: «😂😂😂😂»

После матча Анчи добавил. «Все дело в том, что другие клубы сдаются. Мы – никогда. Я ведь из «Эвертона» – так что финал с «Ливерпулем» для меня – это дерби».

Закончим словами главного героя матча – 21-летнего Родриго. «Мы были мертвы. Но эта футболка учит вас биться до конца. У меня нет слов.

Сегодня просто лучший день в моей жизни».

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno; REUTERS/Carl Recine