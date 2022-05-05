Герой «Реала» Родриго: закален мини-футболом и учебой (когда получал хорошие оценки, лучше играл)

«Мадрид» почти вылетел из Лиги чемпионов, но вмешался прогноз Георгия Черданцева и космический Родриго.

Бразилец вообще король поздних голов:

• забил победный в конце матча «Интеру» в группе;

• забил «Челси» в конце встречи и перевел игру в овертайм;

• забил «Сити» два в конце встречи и перевел игру в овертайм.

Наш блогер еще в 2019-м написал докторскую по Родриго. Майских праздников как раз должно хватить вам для прочтения – ниже мы возьмем лишь несколько хайлайтов.

До 11 лет играл в мини-футбол. В «Сантосе» футзал интегрирован в подготовку молодых игроков

Первый этап формирования Родриго проходил в мини-футбольном отделении «Сан-Паулу» (в академии воспитывались Кака, Оскар, Лукас Моура, Каземиро, Эдерсон, Давид Нерес, Эдер Милитао). Но в 10 лет мальчик перешел в академию «Сантоса» – тренеры и функционеры «Сан-Паулу» позже вспоминали, что выбор был обусловлен совокупностью факторов: в первую очередь, решением семьи Родриго и условиями клуба. Кроме того, большинство ребят его возраста уже тогда были вдохновлены историей успеха Неймара в «Сантосе» и осознавали, что этот клуб умеет развивать талант юных футболистов.

Интеграция мини-футбола в систему подготовки юных талантов – одна из отличительных черт всего «Сантоса». Тренеры читают лекции по всей стране, а перенимать методики клуба в Vila Belmiro и CT King Pelé приезжают как из самой Бразилии, так и из Европы. Вот как охарактеризовал выстроенную в бразильском клубе систему главный тренер сборной Франции по мини-футболу:

«Я стал лучше понимать механизм перехода с мини-футбольных площадок на поля для большого футбола. В этом плане «Сантос» – эталонный пример. Да, сборная Франции – чемпион мира, процесс подготовки футболистов в стране сильно развит, но, во-первых, основной период развития французских мальчишек начинается примерно с 14 лет, а во-вторых – среди всего состава сборной, победившей на чемпионате мира, через мини-футбол, по большому счету, не прошел никто. Это огромный резерв, мы не можем просто принять тот факт, что Франция – чемпион мира и успокоиться. Развивать сильный мини-футбол на уровне академий, растить ребят, которые смогут в дальнейшем интегрировать полученные технические навыки мини в большой футбол – одна из наших целей».

Длительный период игры за мини-футбольные команды оказал значительное влияние на стиль Родриго. Нет сомнений, что безболезненно перенести весь объем приобретенных навыков на траву крайне сложно. Но отдельные механизмы взаимодействий, качества, чувства, приобретаемые в залах, по признанию многих бразильских игроков помогают им на карьерном пути.

Далеко не все из них идеально развиты конкретно у Родриго, но длительный мини-футбольный отрезок в период формирования комплекса фундаментальных футбольных навыков значительно облегчил юноше весь старт взрослой карьеры.

Руководитель мини-футбольного направления «Сантоса» настаивает: «Футбол в залах всегда был неотъемлемой частью нашего обучения. Все наши большие трансферы последнего времени – это спортсмены, к воспитанию которых мини-футбол имеет непосредственное отношение. Нашим болельщикам нравятся характеристики, которые мы пытаемся привить ребятам здесь: короткий пас, быстрые решения, игра вперед без страха перед опекающим тебя соперником, смелый футбол. Инвестиции и развитие методологии – два основных двигателя мини-футбольной отрасли клуба».

Родриго переключился с мини-футбола на большой в 11-летнем возрасте, но футзал оставался неотъемлемой частью образования юноши вплоть до 2015 года. А отголоски видны до сих пор – например, бразилец часто работает подошвой.

Особенности трансфера: Родриго познакомили с игроками «Реала» уже в декабре 2018-го, хотя бразилец перешел только следующим летом

Активный интерес к Родриго проявлял целый ряд ведущих клубов Европы: первый неофициальный запрос поступил от «Ливерпуля» (предложение в 5 миллионов за 16-летнего подростка). Английский клуб в последнее время был не столь активен на южноамериканском направлении, но Родриго стал первым за долгое время юным талантом с этого рынка, к возможному приобретению которого «Ливерпуль» прилагал действительно серьезные усилия. Причиной неудачных переговоров, как сообщают, стал тот факт, что представителям английского клуба не понравилось поведение агентов игрока.

Весной 2018 года свой интерес обозначила «Барселона» – «Сантос» в ответ назвал точную сумму: готовы расстаться с воспитанником, но только за сумму отступных в 50 миллионов евро. Предложения «Барселоны» оставались в диапазоне от 20 до 30 миллионов евро, позже отмечалось, что в ходе переговоров руководство клуба посчитало требования бразильской стороны преувеличенными.

«Реал» решил переплатить сейчас, чтобы выиграть гонку и не покупать Родриго через несколько лет с наценкой у клубов-трамплинов. В июне 2018-го «Мадрид» объявил о трансфере бразильца и оставил его в «Сантосе» на год.

Но в декабре 2018-го Родриго в сопровождении родителей и агента приехал на неделю в Мадрид: посетил два матча будущей команды на «Сантьяго Бернабеу», познакомился с одноклубниками (Бензема, Модричем), пообедал с Винисиусом и получил первое представление о городе в целом и вариантах будущего места жительства в частности. Также бразилец побывал в тренировочном комплексе «Реала» и ознакомился с инфраструктурой, дал интервью клубному ТВ.

Ключевые цитаты Родриго

Как изменился характер в связи с популярностью: «Родители чувствуют ту шумиху, что происходит вокруг меня в последнее время, и стараются, чтобы я не терял головы, но я и сам об этом знаю. Я должен твердо стоять на земле. И почему, собственно, я должен был поменяться, став профессиональным футболистом? У меня 9-10 лет все тот же круг общения. Я знаю, кто был со мной рядом всегда, а кто только что появился, чтобы просто находиться в окружении футболиста. Я хорошо различаю настоящих и мнимых друзей».

Школа и футбол: «Наш тренер в «Сантосе», Лусиано Сантос, всегда говорил нам, что хорошие результаты в учебе отражаются на футбольном поле. Изначально я так не считал, если честно, но затем стал замечать, что те, кто неправильно себя вел в школе, имел проблемы с дисциплиной, занимались тем же самым на поле – спорили с судьями, например. Когда стал уделять больше времени учебе, стараться, получать хорошие отметки – дела на поле шли в гору».

Изменения после трансфера в «Реал»: «На поле ты становишься центром внимания, а люди хотят, чтобы ты решал исход каждой игры, несмотря на то, что тебе всего 17 лет. Стало сложнее куда-то пойти и остаться незамеченным: фотографии, автографы, но мне нравится общаться с болельщиками».

О Винисиусе: «Будем играть вместе или конкурировать за одно место? Считаю, что наши качества и навыки позволяют нам играть вместе, выходя на разных позициях в группе атаки. Думаю, что хорошие игроки должны уметь ладить на поле, перестраиваться. Главное для нас с Вини – играть, потому что если ты не выходишь на поле… Это самая удручающая часть футбола. Я внимательно наблюдал за его первыми шагами в «Реале», мы постоянно переписываемся».

Фото: Gettyimages.ru/Ricardo Nogueira; REUTERS/Paul Childs, Isabel Infantes