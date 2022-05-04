Точно проведут максимально возможные 63 игры, требл зависит от них самих.
«Ливерпуль» не без проблем, но обыграл «Вильярреал» и в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.
Так команда Клоппа не только забронировала билеты в Париж, но и разблокировала редкое достижение.
«Мы чувствуем себя так, словно в этом сезоне провели уже 500 матчей, поэтому такая победа ощущается грандиозной», – сказал Юрген после полуфинала.
«Ливерпуль» начал сезон участником четырех турниров – в одном уже завоевал трофей (Кубок лиги), еще в трех до сих пор претендует на титул (ЛЧ, АПЛ и Кубок Англии).
Даже в чемпионский сезон-2019/20 «Ливерпуль» провел 57 матчей – и это с учетом двух Суперкубков и клубного ЧМ. Столько же команда Клоппа уже провела в этом сезоне – игра против «Вильярреала» стала как раз 57-й.
Кстати, английский рекорд по количеству матчей за сезон «Ливерпуль» не побьет. «Челси» в сезоне-2012/13 провел аж 69 игр. Такое количество сложилось из Суперкубков Англии и УЕФА, клубного ЧМ (в сезоне перед этим «Челси» взял ЛЧ и Кубок Англии), полуфиналов обоих национальных кубков и победы в Лиге Европы.
Все возможные матчи «Ливерпуль» сыграет второй раз в истории клуба. Первый – сезон-2000/01, тогда в АПЛ стали третьими, но оформили требл победами в Кубке Англии, Кубке лиги и Кубке УЕФА (те самые 5:4 с «Алавесом» в финале).
А квадрупл реален? Да, но не все зависит от «Ливерпуля»
До конца сезона еще шесть матчей – за три с небольшим недели. Календарь не самый простой.
7 мая – «Тоттенхэм» (дома)
10 мая – «Астон Вилла» (в гостях)
14 мая – «Челси» (финал Кубка Англии)
17 мая – «Саутгемптон» (в гостях)
22 мая – «Вулверхэмптон» (дома)
29 мая – Финал Лиги чемпионов
Победы во всех оставшихся матчах гарантируют «Ливерпулю» только кубковый требл. Квадрупл – четыре трофея за сезон – станет возможным, только если «Манчестер Сити» пройдет финальные четыре тура АПЛ хуже команды Клоппа. Сейчас между командами 1 очко.
Ван Дейк и Клопп говорят, что сейчас идут от игры к игре, но Салах после победы над «Вильярреалом» проговорился:
«Конечно, мы хотим квадрупл. В начале сезона мы о таком не думаем, но сейчас мы так близки – почему бы и нет?»
А вы верите, что это возможно?
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Фото: Gettyimages.ru/David Ramos
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