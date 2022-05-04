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«Ливерпуль» всерьез говорит про квадрупл. Осталось 6 шагов до величия – верите?

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Точно проведут максимально возможные 63 игры, требл зависит от них самих.

«Ливерпуль» не без проблем, но обыграл «Вильярреал» и в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Так команда Клоппа не только забронировала билеты в Париж, но и разблокировала редкое достижение.

«Мы чувствуем себя так, словно в этом сезоне провели уже 500 матчей, поэтому такая победа ощущается грандиозной», – сказал Юрген после полуфинала.

«Ливерпуль» начал сезон участником четырех турниров – в одном уже завоевал трофей (Кубок лиги), еще в трех до сих пор претендует на титул (ЛЧ, АПЛ и Кубок Англии). 

Даже в чемпионский сезон-2019/20 «Ливерпуль» провел 57 матчей – и это с учетом двух Суперкубков и клубного ЧМ. Столько же команда Клоппа уже провела в этом сезоне – игра против «Вильярреала» стала как раз 57-й.

Кстати, английский рекорд по количеству матчей за сезон «Ливерпуль» не побьет. «Челси» в сезоне-2012/13 провел аж 69 игр. Такое количество сложилось из Суперкубков Англии и УЕФА, клубного ЧМ (в сезоне перед этим «Челси» взял ЛЧ и Кубок Англии), полуфиналов обоих национальных кубков и победы в Лиге Европы.

Все возможные матчи «Ливерпуль» сыграет второй раз в истории клуба. Первый – сезон-2000/01, тогда в АПЛ стали третьими, но оформили требл победами в Кубке Англии, Кубке лиги и Кубке УЕФА (те самые 5:4 с «Алавесом» в финале).

А квадрупл реален? Да, но не все зависит от «Ливерпуля»

До конца сезона еще шесть матчей – за три с небольшим недели. Календарь не самый простой.

7 мая – «Тоттенхэм» (дома)

10 мая – «Астон Вилла» (в гостях)

14 мая – «Челси» (финал Кубка Англии)

17 мая – «Саутгемптон» (в гостях)

22 мая – «Вулверхэмптон» (дома)

29 мая – Финал Лиги чемпионов

Победы во всех оставшихся матчах гарантируют «Ливерпулю» только кубковый требл. Квадрупл – четыре трофея за сезон – станет возможным, только если «Манчестер Сити» пройдет финальные четыре тура АПЛ хуже команды Клоппа. Сейчас между командами 1 очко.

Ван Дейк и Клопп говорят, что сейчас идут от игры к игре, но Салах после победы над «Вильярреалом» проговорился:

«Конечно, мы хотим квадрупл. В начале сезона мы о таком не думаем, но сейчас мы так близки – почему бы и нет?»

А вы верите, что это возможно?

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Фото: Gettyimages.ru/David Ramos

Квадрупл «Ливерпуля» – это реально?
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Да
64%
Ливерпуль
Нет
36%
Манчестер Сити

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