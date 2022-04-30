Второе место «Динамо» под вопросом. Расклады битвы с «Сочи» и ЦСКА

Расклады!

Пока российским клубам не светит Лига чемпионов в следующем сезоне, но борьба за второе место развернулась упорнейшая.

Вот как выглядит расклад по состоянию на вечер субботы.

«Динамо» проиграло «Уралу» (1:3) и существенно осложнило свое положение, учитывая победу «Сочи» над «Рубином» (6:0). ЦСКА в воскресенье играет в гостях с «Ахматом».

Что там по календарю?

«Динамо»: «Крылья Советов» (в гостях), «Локомотив» (в гостях), «Сочи» (дома)

«Сочи»: ЦСКА (в гостях), «Нижний Новгород» (дома), «Динамо» (в гостях)

ЦСКА: «Ахмат» (в гостях), «Сочи» (дома), «Краснодар» (в гостях), «Ростов» (дома)

О равенстве очков говорить пока рано, но критерии в этом случае такие:

• по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); • по наибольшему числу побед во всех матчах; • по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; • по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах. • при абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами. • при абсолютном равенстве всех указанных показателей, места команд в текущей турнирной таблице определяются по расположению в порядке, согласно местам занятым в предыдущем сезоне.

Впереди у «Сочи» два матча с прямыми конкурентами, так что команда Федотова еще может повлиять на расклад при равенстве очков. В паре «Динамо»/ЦСКА преимущество на стороне команды Шварца (победили дома 2:1, на выезде проиграли 0:1).

Что говорит математическая модель?

Проект FiveThirtyEight набрал популярность из-за политических прогнозов, основанных на данных. С недавнего времени он включился и в футбол – присваивает каждой команде главных европейских чемпионатов собственный рейтинг, на его основе высчитывается вероятность результата каждого матча (исходя из турнирной важности и силы соперника). Далее – 20 тысяч симуляций всех игр сезона по методу Монте-Карло, а на выходе итоговая таблица с шансами команды на чемпионство, попадание в ЛЧ и вылет. Подробнее описывали методику здесь.

Шансы на 2-е место по этой модели:

«Динамо» – 61%

«Сочи» – 21%

ЦСКА – 18%

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев