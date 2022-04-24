Лавстори 40-летнего Хоакина и Кубка Испании: таскался с трофеем на свадьбе и снимался голым (говорит, что монтаж)

Летом завершит карьеру.

Финал Кубка Испании прошел без «Реала» и «Барселоны» – в решающем матче «Бетис» в серии пенальти обыграл «Валенсию». Клуб из Севильи завоевал трофей в третий раз – до этого выигрывали в 1977 и 2005 годах.

Хоакин – единственный, кто побеждал с «Бетисом» в Кубке дважды.

• 40-летний капитан завоевывал Кубки в составе команды и в 2005-м, и в 2022-м. Еще один Кубок Хоакин выиграл в сезоне-2007/08 – с «Валенсией». Других командных трофеев у ветерана нет.

• С Кубком-2008 связана забавная история. После финала в сеть утекла фотография, где полностью голый, но очень довольный Хоакин позирует с трофеем. Через 10 лет игрок в интервью Marca сказал, что это монтаж. «Я не ходил голым. Помню эту фотографию – на ней я был в трусах», – объяснял Хоакин.

• После выигрыша трофея в 2022 году полузащитник не сдерживал эмоций. «Мои слезы – результат эмоций, которые я сдерживал все эти дни. Плакать в такие моменты – это нормально. Все мы хотели снова выиграть этот прекрасный кубок.

Мы постепенно достигали поставленных целей, улучшали команду. Считаю, мы проводим отличный сезон. Поздравляю и «Валенсию», все-таки пенальти – это лотерея. Мы счастливы, потому что победили дома, в Севилье. Слава богу, нам удалось принести эту радость всем фанатам «Бетиса».

Очень много эмоций из-за поддержки наших болельщиков. Мы чувствовали ответственность. Я заплакал, потому что все мы хотели выиграть Кубок Испании снова», – откровенничал 40-летний футболист после финала.

• Уникальная история есть и из 2005-го – тот финал совпал со свадьбой Хоакина. Тогдашний президент «Бетиса» Мануэль Луис де Лопера настолько гордился завоеванным трофеем, что решил принести его на торжество, в знак уважения Хоакину. Мануэль не нашел для Кубка подходящего места, поэтому его поставили прямо возле алтаря.

• Хоакин стал первым игроком, который сыграл в финале Кубка, уже перешагнув 40-летний рубеж. Он появился на поле на 86-й минуте и полностью отбегал дополнительное время – больше получаса.

В серии пенальти с «Валенсией» Хоакин бил вторым – и реализовал свою попытку. Чуть менее 20 лет назад Хоакин единственным из испанских игроков не забил в послематчевой серии четвертьфинала ЧМ-2002 с Южной Кореей. После этой неудачи Испания вылетела с турнира.

«Я умолял тренера дать мне пробить, потому что я действительно был уверен в себе. Теперь мое сердце разбито. Я чувствую бессилие», – говорил Хоакин после игры.

Хоакин уйдет из футбола летом – говорит, его время вышло

Хоакин уже довольно давно не играет в основном составе «Бетиса». В сезоне-2019/20 он провел за клуб 2136 минут во всех турнирах, в сезоне-2020/21 – 1446 минут, а в текущем сезоне Хоакин сыграл пока 1113 минут. Тенденция к уменьшению игрового времени прослеживается довольно четко.

И все же Хоакин приносит пользу. В октябре 2021-го он стал первым игроком в Ла Лиге XXI века, который отдал голевую передачу в 40 лет. В текущем сезоне испанец забил два гола и отдал шесть ассистов – невероятный результат для его возраста.

Более того, 40-летний полузащитник – рекордсмен Ла Лиги по количеству матчей среди полевых игроков (596). Больше него в чемпионате сыграл только легендарный голкипер Андони Субисаретта – 621 игру.

В ноябре прошлого года капитан «Бетиса» говорил, что после сезона-2021/22 уйдет из футбола.

«Все-таки мне уже 40 лет. Недавно я играл с ребятами, которые еще не родились, когда я дебютировал, и я сказал: «Мое время вышло». Я бы хотел насладиться оставшимся временем, но это определенно мой последний сезон. Пусть он будет прекрасным, хотелось бы попасть в еврокубки», – рассуждал испанец.

Сезон действительно вышел прекрасным – вряд ли «Бетису», идущему на пятом месте, что-то помешает не попасть в еврокубки.

А победа в Кубке Испании – идеальный финал.

Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo, Jon Nazca; East News/JORGE GUERRERO / AFP; Gettyimages.ru/Angel Martinez; as.com; marca.com