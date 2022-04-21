Из России уйдет главный провайдер ВАР. Что это значит?

Хачатурянц не думает об отказе от системы.

Российский футбол останется без главного провайдера технологии ВАР – Hawk-Eye Innovations Ltd. Контракт истекает в конце этого сезона, а в РФС сказали, что рассматривают предложения разных поставщиков.

«Действующее соглашение с Hawk-Eye Innovations Ltd завершается в конце сезона-2021/22, все обязательства по нему будут исполнены в полном объеме. Департамент судейства ведет работу по выбору провайдера для системы ВАР на следующие сезоны и рассматривает предложения различных поставщиков. Информация об итогах отбора будет опубликована дополнительно», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Что такое Hawk-Eye? Это единственный провайдер ВАР?

Нет, но самый востребованный.

Hawk-Eye Innovations Ltd – британская компания, основанная японской Sony. Она работает с основными европейскими лигами, с ФИФА и УЕФА, обслуживая все главные международные соревнования.

Технологии Hawk-Eye широко используются в теннисе, крикете и волейболе, а в футболе компания дебютировала с введения системы автоматического определения голов в 2013 году. Сначала технологию опробовали в АПЛ и затем закрепили на ЧМ-2014.

Помимо Hawk-Eye Innovations, сертификацию в ФИФА прошли еще четыре компании: EVS Broadcast Equipment SA (Бельгия), Simplylive Ltd (Гонконг), Slomo.TV (США), SportsMEDIA Technology Corporation (США). «Спорт-Экспресс» писал, что американские и бельгийскую системы можно использовать до середины октября 2023 года, китайскую — до конца ноября 2023-го. Это срок действия текущих лицензий.

ФИФА на официальном сайте дает и более расширенный список – из 17 системных интеграторов. Они могут предоставлять технологии ВАР, но не занимаются их разработкой. Один из них, под названием Vieww, совсем недавно зашел в третью лигу Португалии.

Зачем нужен провайдер? Российский футбол может отказаться от ВАР?

Провайдер предоставляет оборудование и операторов видеоповторов, которые помогают видеоассистентам судей в ВАР-центре.

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц уверен – российский футбол не останется без поставщика: «У нас и мысли нет об отказе от проекта ВАР. Мы точно не будем возвращаться в другое столетие». При этом Хачатурянц оговорился, что РФС уже размышлял о поиске альтернативы из-за дороговизны услуг Hawk-Eye – есть вероятность, что поставщиком станет российская компания без лицензии ФИФА.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив; globallookpress.com/imago sportfotodienst