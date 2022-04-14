Фанаты «Ливерпуля» посвятили перфоманс жертвам «Хиллсборо» – теперь с «97» на трибуне. Завтра 33 года со дня трагедии

Красивая акция перед игрой с «Бенфикой» в ЛЧ.

«Ливерпуль» уверенно вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Вильярреалом». «Бенфику» команда Юргена Клоппа почти не заметила: 3:1 в гостях и 3:3 дома (причем почти без лидеров).

Ответный матч запомнится не только голами, но и красивым перформансом от английских фанатов. Перед игрой они почтили память жертв «Хиллсборо».

15 апреля будет 33 года с момента трагедии. В связи с этим на трибунах появилась цифра 97, а футболисты обеих команд устроили минуту молчания.

Теперь там «97» – а в прошлом году еще было «96». Почему?

Цифра символизирует количество жертв. В августе 2021-го их количество увеличилось: ушел из жизни Эндрю Дивайн, который больше тридцати лет страдал после травм, полученных в давке на «Хиллсборо» (кратко напомним: 15 апреля 1989-го 96 фанатов «Ливерпуля» не вернулись с выезда в в Шеффилд на полуфинал Кубка Англии).

Дивайну посвятили минуту молчания перед домашней игрой «Ливерпуля» с «Бернли», а фанаты тогда впервые выложили мозаику с изображением числа 97.

«Эндрю был невероятным человеком, он 32 года боролся с травмами, которые, как ожидалось, закончат его жизнь гораздо раньше. Знание того, что люди все еще страдают из-за «Хиллсборо», разбивает сердце, но все, что мы можем сделать – это переживать все события вместе», – сказал тогда капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.

Игроки были знакомы с Эндрю Дивайном. Он посещал тренировочную базу и домашние матчи любимой команды.

Эндрю умер от аспирационной пневмонии – ее вызвала травма головного мозга, полученная из-за недостатка кислорода и травм на стадионе «Хиллсборо». Семье говорили, что Дивайн не выживет после таких травм, в лучшем случае протянет полгода. Все это время Эндрю передвигался в инвалидном кресле и нуждался в постоянном уходе.

В 2019-м «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов. Тогда, во время парада команды по улицам города, Джеймс Милнер даже попросил водителя автобуса остановиться возле дома Эндрю, чтобы показать ему трофей.

Желтая форма «Ливерпуля» в этом сезоне – с важной (но уже чуть неточной) отсылкой

В сентябре 2021-го «Ливерпуль» презентовал третий комплект формы на сезон-2021/22 – в желтом цвете с красным шашечным узором на рукавах и воротнике. Дизайнеры из Nike включили туда сразу несколько важных отсылок. Одна из них – как раз к жуткой трагедии.

На задней части воротника изобразили число 96, окруженное факелами.

Эндрю Дивайн ушел из жизни примерно за месяц до релиза формы – исправить дизайн не успели, теперь «97», возможно, появится уже в новом сезоне.

Как вспомнили «Хиллсборо» в 2019-м: в Ливерпуле зажгли 96 свечей и на минуту остановили поезда

По случаю 30-летия «Хиллсборо» болельщики устроили на «Энфилде» мощный перфоманс перед матчем с «Челси». Тогда Дивайн еще был жив и выкладывали цифру 96. Кстати, факелы на гербе «Ливерпуля» появились как раз в память о трагедии.

Другой важный момент – празднование второго гола «Ливерпуля» в том матче. После в кадр тогда попали Кенни Далглиш – в 1989-м он был играющим тренером «Ливерпуля» – и Маргарет Эспинолл. Эта женщина – глава движения Justice for the 96, в Шеффилде она потеряла сына. Далглиш присутствовал на похоронах жертв, помогал семьям погибших и движению за восстановление справедливости. Для него это была личная трагедия. Его дочь говорит, что именно из-за «Хиллсборо» Король Кенни ушел из «Ливерпуля» в 1991-м.

В 30-летнюю годовщину трагедии в траур погрузился весь город. «Энфилд» изначально должен был открыть двери для всех желающих, но в итоге решили ограничиться отдельной церемонией для семей жертв.

В Ливерпуле прошли поминальные службы. Люди собрались на площади в центре города – перед Сент Джордж Холлом (концертный и выставочный центр, одно из самых знаменитых зданий города). Там провели основные городские мероприятия – установили 96 свечей. На фасаде – фотографии погибших.

В 15:06 (время, когда остановили игру на «Хиллсборо») по местному времени остановились поезда в ливерпульском метро, а город погрузился в минуту молчания.

Ливерпуль не забывает жертв «Хиллсборо». Уже 33 года город переживает эту трагедию вместе.

Фото: REUTERS/Phil Noble, Jason Cairnduff; Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Michael Regan, Christopher Furlong; кадры трансляции «Матч ТВ» ; twitter.com/LFC