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Сказка «Вильярреала» продолжается: повалили «Баварию», закрыли Левандовского и могли забить больше

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Немцам даже повезло.

«Вильярреал» сразу зашевелил мускулами, уверенно отвечал на выпады «Баварии», а на 8-й минуте всколыхнул игру: Ло Чельсо классно прошел по правому флангу и прострелил от лицевой, Парехо пробил, но получился пас на Данджуму, который спокойно отправил мяч в угол. 

После гола «Вильярреал» не просел: активно прессинговал защитников, пару раз «Бавария» прорывалась, но лишь подходила к воротам, не создавая моментов для опасных ударов. 

На 41-й минуте «Баварии» могло совсем поплохеть: испанцы закрепились у штрафной Нойера и довели мяч до Коклена, который с левого края изящно закинул за шиворот киперу. Получилась бы красотища, но ВАР увидел, что француз залез в офсайд. 

В первом тайме «Вильярреал» меньше владел мячом, зато больше бил (7:6) и подал два угловых (немцы ни одного). 

После перерыва «Бавария» завелась и нанесла три удара за 15 минут – угрожали Гнабри, Дэвис и Мюллер. Но единственный удар «Вильярреала» в этом отрезке оказался намного опаснее: Морено зарядил с левой из-за штрафной в штангу – Нойер бы не спас. 

Этот удар раскрепостил хозяев, и они провели еще пару острых контратак, которые заканчивались ударами (снова в центре был Морено). Наггельсманн пытался перестроить игру двойной заменой (выпустил Сане и Горетцку вместо Мюллера и Гнабри), но сразу после нее чуть не получил второй гол: Нойер далеко вышел из ворот и подарил мяч Морено, который чудом не попал в пустые почти с центра поля – в последний момент мяч вильнул мимо створа. 

После 65-й минуты игра совсем разогналась, «Вильярреал» просел под давлением и допустил еще пару опасных ударов, но к последним 15 минутам сил у соперников осталось не так уж и много. Хозяева сохранили важнейшую победу, хотя могли удвоить счет, если бы Педраса не загубил фантастический шанс для 2:0, не попав в створ метров с 7.  

• Был ли на поле Левандовски? Хороший вопрос. Поляк всего дважды пробил по воротам и лишь 29 раз касался мяча. 

• «Вильярреал» стал первой командой в ЛЧ, которая не пропустила от «Баварии» после сухого матча «Ливерпуля» в феврале 2019-го. С тех пор у мюнхенцев была серия из 30 голевых игр подряд, но на «Эль Мадригал» она закончилась.

• «Аталанта», «Янг Бойз», «Ювентус», «Бавария» – внушительный список команд, которые «Вильярреал» обыгрывал в этой ЛЧ. 

• Понятно, что в Мюнхене будет тяжело, но «Вильярреал» приблизился к лучшему достижению в истории – полуфиналу ЛЧ в 2006-м. 

Как бы ни закончилась ответная игра, это приключение уже стало сказочным. 

Вильярреал Испания – Бавария Германия 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
6 апреля, 22.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – Данджума.
ВильярреалРульи, Фойт (Орье, 81), Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Ло Чельсо, Коклен (Педраса, 59), Капу, Парехо, Жерар Морено, Данджума (Чуквуэзе, 81).
БаварияНойер, Павар (Зюле, 71), Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Гнабри (Сане, 62), Киммих, Мусиала, Мюллер (Горетцка, 62; Рока, 90), Левандовски, Коман.
Предупреждение:
Эступиньян (74).

Фото: REUTERS/Pablo Morano 

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