Сказка «Вильярреала» продолжается: повалили «Баварию», закрыли Левандовского и могли забить больше

Немцам даже повезло.

«Вильярреал» сразу зашевелил мускулами, уверенно отвечал на выпады «Баварии», а на 8-й минуте всколыхнул игру: Ло Чельсо классно прошел по правому флангу и прострелил от лицевой, Парехо пробил, но получился пас на Данджуму, который спокойно отправил мяч в угол.

После гола «Вильярреал» не просел: активно прессинговал защитников, пару раз «Бавария» прорывалась, но лишь подходила к воротам, не создавая моментов для опасных ударов.

На 41-й минуте «Баварии» могло совсем поплохеть: испанцы закрепились у штрафной Нойера и довели мяч до Коклена, который с левого края изящно закинул за шиворот киперу. Получилась бы красотища, но ВАР увидел, что француз залез в офсайд.

В первом тайме «Вильярреал» меньше владел мячом, зато больше бил (7:6) и подал два угловых (немцы ни одного).

После перерыва «Бавария» завелась и нанесла три удара за 15 минут – угрожали Гнабри, Дэвис и Мюллер. Но единственный удар «Вильярреала» в этом отрезке оказался намного опаснее: Морено зарядил с левой из-за штрафной в штангу – Нойер бы не спас.

Этот удар раскрепостил хозяев, и они провели еще пару острых контратак, которые заканчивались ударами (снова в центре был Морено). Наггельсманн пытался перестроить игру двойной заменой (выпустил Сане и Горетцку вместо Мюллера и Гнабри), но сразу после нее чуть не получил второй гол: Нойер далеко вышел из ворот и подарил мяч Морено, который чудом не попал в пустые почти с центра поля – в последний момент мяч вильнул мимо створа.

После 65-й минуты игра совсем разогналась, «Вильярреал» просел под давлением и допустил еще пару опасных ударов, но к последним 15 минутам сил у соперников осталось не так уж и много. Хозяева сохранили важнейшую победу, хотя могли удвоить счет, если бы Педраса не загубил фантастический шанс для 2:0, не попав в створ метров с 7.

• Был ли на поле Левандовски? Хороший вопрос. Поляк всего дважды пробил по воротам и лишь 29 раз касался мяча.

• «Вильярреал» стал первой командой в ЛЧ, которая не пропустила от «Баварии» после сухого матча «Ливерпуля» в феврале 2019-го. С тех пор у мюнхенцев была серия из 30 голевых игр подряд, но на «Эль Мадригал» она закончилась.

• «Аталанта», «Янг Бойз», «Ювентус», «Бавария» – внушительный список команд, которые «Вильярреал» обыгрывал в этой ЛЧ.

• Понятно, что в Мюнхене будет тяжело, но «Вильярреал» приблизился к лучшему достижению в истории – полуфиналу ЛЧ в 2006-м.

Как бы ни закончилась ответная игра, это приключение уже стало сказочным.

Фото: REUTERS/Pablo Morano