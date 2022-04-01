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🔥 Испания с Германией, Бельгия с Хорватией, Аргентина с Польшей – все группы ЧМ-2022

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Катару попались Нидерланды.

В Катаре прошла жеребьевка ЧМ-2022. Церемонию вели известный британский актер и продюсер Идрис Эльба и тележурналистка BT Sport Решмин Чаудри – она также работала на телевидении «Реала» и на британских телеканалах.

Какие получились группы?

Что еще было на церемонии?

Представили официальный саундтрек – Hayya Hayya (Better Together) в исполнении Давидо, Тринидада Кардоны и Аши.

А еще показали маскота – им стал Ла’иб. ФИФА утверждает, что Ла’иб пришел из «параллельной вселенной маскотов, которую невозможно описать». Поэтому каждый может сам определить ассоциацию. Ковер-самолет? Традиционный наряд арабского мира? 

Как была устроена жеребьевка?

Команды из первой корзины распределялись по группам (от A до H). Сборные из остальных корзин по очереди определили к ним – в каждой группе могло быть только по одной команде из каждой корзины.

Команды из одной географической конфедерации не могли попасть в одну группу – за исключением Европы, от которой на ЧМ поедут 13 сборных (но не больше двух европейских команд на группу).

Остались три слота. Кто их займет?

Ждем завершения интерконтинентальных матчей плей-офф между Коста-Рикой и Новой Зеландией, а также Перу против победителя пары Австралия / ОАЭ. Эти матчи пройдут в июне.

Ну и, конечно, победителя европейского стыка Уэльс – Шотландия / Украина.

Когда пройдет ЧМ-2022?

С 21 ноября по 18 декабря. Ради этого перестроят календарь евросезона.

Фото: REUTERS/Carl Recine; fifa.com

Кто выиграет ЧМ-2022 в Катаре?
529 голосов
Бразилия
17%
Сборная Бразилии по футболу
Бельгия
3%
Сборная Бельгии по футболу
Франция
19%
Сборная Франции по футболу
Аргентина
13%
Сборная Аргентины по футболу
Англия
10%
Сборная Англии по футболу
Испания
10%
Сборная Испании по футболу
Португалия
9%
Сборная Португалии по футболу
Нидерланды
2%
сборная Нидерландов по футболу
Германия
11%
Сборная Германии по футболу
Другая сборная
6%
сборная Канады по футболу

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