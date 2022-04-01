🔥 Испания с Германией, Бельгия с Хорватией, Аргентина с Польшей – все группы ЧМ-2022

Катару попались Нидерланды.
В Катаре прошла жеребьевка ЧМ-2022. Церемонию вели известный британский актер и продюсер Идрис Эльба и тележурналистка BT Sport Решмин Чаудри – она также работала на телевидении «Реала» и на британских телеканалах.
Какие получились группы?
Что еще было на церемонии?
Представили официальный саундтрек – Hayya Hayya (Better Together) в исполнении Давидо, Тринидада Кардоны и Аши.
А еще показали маскота – им стал Ла’иб. ФИФА утверждает, что Ла’иб пришел из «параллельной вселенной маскотов, которую невозможно описать». Поэтому каждый может сам определить ассоциацию. Ковер-самолет? Традиционный наряд арабского мира?
Как была устроена жеребьевка?
Команды из первой корзины распределялись по группам (от A до H). Сборные из остальных корзин по очереди определили к ним – в каждой группе могло быть только по одной команде из каждой корзины.
Команды из одной географической конфедерации не могли попасть в одну группу – за исключением Европы, от которой на ЧМ поедут 13 сборных (но не больше двух европейских команд на группу).
Остались три слота. Кто их займет?
Ждем завершения интерконтинентальных матчей плей-офф между Коста-Рикой и Новой Зеландией, а также Перу против победителя пары Австралия / ОАЭ. Эти матчи пройдут в июне.
Ну и, конечно, победителя европейского стыка Уэльс – Шотландия / Украина.
Когда пройдет ЧМ-2022?
С 21 ноября по 18 декабря. Ради этого перестроят календарь евросезона.
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