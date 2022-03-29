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Португалия, Польша, Гана и Сенегал вышли на ЧМ. Знаем уже 24 участника

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И смотрим, что еще осталось.

Во вторник мы узнали еще четырех участников ЧМ: через стыки в Катар пробились Португалия, Польша, Гана и Сенегал. Скоро сюда добавятся три команды, победившие в африканских стыках (там матчи начались чуть позже).

Список тех, кого мы точно увидим в ноябре на чемпионате мира:

Результаты вторника: Португалия не обожглась на Северной Македонии, Сенегал протиснулся через серию пенальти

Стыковые матчи. Европа

• Португалия легко расправилась с Северной Македонией. Бруну сделал дубль, пасами ему помогли Роналду и Диогу Жота.

Криштиану едет на свой 5-й ЧМ! Для него это уже десятый большой турнир сборных – не пропустил ни одного с 2004-го. 

• Польша, у которой в стыке был всего один матч, прошла Швецию. Сначала с пенальти забил Роберт Левандовски, а добил надежды скандинавов Петр Зелиньски.

Стыковые матчи. Африка

Нигерия – Гана – 1:1* (прошли благодаря выездному голу)

• Нигерии не будет на ЧМ впервые с 2006-го. Решающий мяч у Ганы забил Томас Парти.

Сенегал – Египет 1:0 (Сенегал прошел по пенальти 3:1)

Второй раунд Мане – Салах тоже за Садье. В серии пенальти он забил решающий удар. А вот Мо под лучами лазеров болельщиков Сенегала промахнулся. Драма. 

Что осталось? 

Уже 1 апреля в Дохе состоится жеребьевка ЧМ. Однако интриг осталось предостаточно. И некоторые из них разрешатся после жеребьевки: поэтому три шарика с неопределившимися закинут в четвертую корзину.

Европа. Из-за переноса матча Шотландия – Украина своего соперника по финалу стыков еще не знает Уэльс.

Южная Америка. Перу, Чили и Колумбия перед заключительным туром претендуют на пятое место, которое дает право на стыки с командой из Азии. Перу выйдет в случае победы над Парагваем, Колумбии и Чили надо обыграть Венесуэлу и Уругвай соответственно, а также надеяться на осечку перуанцев.

Северная Америка. Две оставшиеся прямые путевки почти наверняка заберут США и Мексика. Теоретические шансы еще есть у Коста-Рики, но им в последнем туре нужно громить американцев и ждать крупного поражения мексиканцев от Сальвадора. С четвертой строчки коста-риканцев уже точно не сдвинут – так что если они не поднимутся выше, им предстоят стыки с победителем отбора в Океании. 

Азия. Сначала сборная ОАЭ сыграет против Австралии (7 июня), победитель в интерконтинентальном плей-офф сыграет с 5-й командой из Южной Америки (13 или 14 июня).

Океания. В финале плей-офф Океании Соломоновы Острова сыграют с Новой Зеландией (30 марта). Победителя в матчах за выход на ЧМ ждет 4-я команда Северной Америки.

Фото: REUTERS/Miguel Vidal

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